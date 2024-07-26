Pasternack 推出超寬帶PIN二極管開關

該產品線有反射和吸收設計，後者可確保低電壓駐波比（VSWR）性能。這些高精度開關提供了高達1 W CW的輸入功率處理和典型低至50納秒的快速切換速度。

該新產品符合RoHS標準，可以在-40°C至+85°C（-40°F至+185°F）的寬工作溫度範圍內可靠工作。此外，這些堅固、高可靠性的組件設計可以抵抗海拔、振動、濕度和衝擊等環境條件。

"Pasternack PIN二極管開關對於引導高頻信號傳輸至關重要，擴充產品線將速度、可靠性和多功能性結合在一起。這些開關非常適合雷達、相控陣系統、寬帶干擾、無線基礎設施、5G通信等。" 產品經理Kevin Hietpas 說道。

Pasternack 超寬帶PIN二極管開關已備貨在庫，可當天發貨。

關於Pasternack

Pasternack是射頻產品的全球領導者，成立於1972年。作為一家通過ISO9001:2015認證的製造商和供應商，Pasternack為業界提供廣泛的有源和無源射頻、微波和毫米波產品選擇，並可在當天發貨。Pasternack隸屬於Infinite Electronics公司。

關於Infinite Electronics公司

英飛暢作為全球領先的電子元器件提供商，憑借其旗下一系列備受認可的知名品牌，服務於工程師們的緊急需求。英飛暢旗下各品牌均為其各自產品板塊的專業品牌，提供豐富的工程級產品，並輔以專家級技術支持以及當天發貨服務。為了滿足來自各領域的10萬多家客戶的需求，英飛暢每一天都忠實致力於產品的備貨入庫和可靠發貨。

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