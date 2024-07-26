Pasternack 推出超寬帶PIN二極管開關

26 7月, 2024, 13:00 CST
覆蓋頻率1 MHz至75 GHz 的10種新型射頻開關
爾灣，加利福尼亞州2024年7月26日 /美通社/ -- Infinite Electronics 旗下品牌，業界領先的射頻、微波和毫米波產品供應商 Pasternack最新擴充了一系列超寬帶PIN二極管開關。該新產品組合包含10種不同型號的SP2T、SP4T和SP8T配置，均採用集成TTL驅動器和堅固耐用的MIL級同軸封裝設計。
該射頻開關滿足超寬帶頻率範圍的需求，1 MHz到 75 GHz。這種寬帶頻率覆蓋範圍涵蓋了流行的市場頻段，包括UHF、VHF、L、S、C、X、Ku、K、Ka、Q、U和V，為各種應用提供了無與倫比的靈活性和兼容性。
該產品線有反射和吸收設計，後者可確保低電壓駐波比（VSWR）性能。這些高精度開關提供了高達1 W CW的輸入功率處理和典型低至50納秒的快速切換速度。
該新產品符合RoHS標準，可以在-40°C至+85°C（-40°F至+185°F）的寬工作溫度範圍內可靠工作。此外，這些堅固、高可靠性的組件設計可以抵抗海拔、振動、濕度和衝擊等環境條件。
"Pasternack PIN二極管開關對於引導高頻信號傳輸至關重要，擴充產品線將速度、可靠性和多功能性結合在一起。這些開關非常適合雷達、相控陣系統、寬帶干擾、無線基礎設施、5G通信等。" 產品經理Kevin Hietpas 說道。
Pasternack 超寬帶PIN二極管開關已備貨在庫，可當天發貨。
關於Pasternack
Pasternack是射頻產品的全球領導者，成立於1972年。作為一家通過ISO9001:2015認證的製造商和供應商，Pasternack為業界提供廣泛的有源和無源射頻、微波和毫米波產品選擇，並可在當天發貨。Pasternack隸屬於Infinite Electronics公司。
關於Infinite Electronics公司
英飛暢作為全球領先的電子元器件提供商，憑借其旗下一系列備受認可的知名品牌，服務於工程師們的緊急需求。英飛暢旗下各品牌均為其各自產品板塊的專業品牌，提供豐富的工程級產品，並輔以專家級技術支持以及當天發貨服務。為了滿足來自各領域的10萬多家客戶的需求，英飛暢每一天都忠實致力於產品的備貨入庫和可靠發貨。
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Luke Hong
Pasternack
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SOURCE Pasternack
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