韓际新世界免稅店推出「Paul & Barney」標誌性香氛

Paul & Barney標誌性香氛有兩種形式——香水和空間香薰，將於5月1日首次亮相明洞分店的標誌性區域和VIP休息室，為遊客帶來與眾不同的感官之旅。客戶還可以方便地在線購買這些香氛，將旅行的精華帶到任何地方。

Paul和Barney是韓际新世界免稅店深受喜愛的角色，是這款香氛系列的靈感來源。代表藝術性和探索精神的融合，Paul散發著冷靜內斂的氣質，而Barney則散發著活力和魅力。「Ode Perfume Fall」和「Ode Perfume Barney」香氛向這些獨特個性致敬，精心調配的香調喚起了一種寧靜感和精緻感。

除了香氛系列外，韓际新世界免稅店還推出了沉浸式嗅覺體驗「Light」和「Shadow, Specials」，靈感來自Eastern Edition獨特的空間設計。

韓际新世界免稅店和Eastern Edition之間的合作體現了通過創新品牌活動提升旅行零售藝術的承諾。通過將香氛的精髓融入購物體驗中，新韓际新世界免稅店旨在重新定義客戶參與度，為全球旅行者創造持久的回憶。

韓际新世界免稅店的一位負責人表示：「這項開創性的活動代表了免稅行業的重要時刻，展示了我們對創新和差異化的承諾。我們與Eastern Edition合作推出了一種能夠體現韓际新世界免稅店精髓的真正沉浸式體驗。」

SOURCE 韓際新世界免稅店