韓际新世界免稅店推出「Paul & Barney」標誌性香氛

14 5月, 2024, 09:00 CST
韓國首爾2024年5月14日 /美通社/ -- 韓际新世界免稅店(Shinsegae Duty Free)自豪地推出標誌性香氛，實現了旅遊零售領域的重要里程碑。
通過推出獨家香氛系列系列「Paul & Barney」，韓际新世界免稅店將以獨特的嗅覺體驗吸引顧客。與著名生活方式品牌Eastern Edition合作打造，這款香氛體現了旅行、藝術和探索的精髓，定義了韓际新世界免稅店的品牌理念。
Paul & Barney標誌性香氛有兩種形式——香水和空間香薰，將於5月1日首次亮相明洞分店的標誌性區域和VIP休息室，為遊客帶來與眾不同的感官之旅。客戶還可以方便地在線購買這些香氛，將旅行的精華帶到任何地方。
Paul和Barney是韓际新世界免稅店深受喜愛的角色，是這款香氛系列的靈感來源。代表藝術性和探索精神的融合，Paul散發著冷靜內斂的氣質，而Barney則散發著活力和魅力。「Ode Perfume Fall」和「Ode Perfume Barney」香氛向這些獨特個性致敬，精心調配的香調喚起了一種寧靜感和精緻感。
除了香氛系列外，韓际新世界免稅店還推出了沉浸式嗅覺體驗「Light」和「Shadow, Specials」，靈感來自Eastern Edition獨特的空間設計。
韓际新世界免稅店和Eastern Edition之間的合作體現了通過創新品牌活動提升旅行零售藝術的承諾。通過將香氛的精髓融入購物體驗中，新韓际新世界免稅店旨在重新定義客戶參與度，為全球旅行者創造持久的回憶。
韓际新世界免稅店的一位負責人表示：「這項開創性的活動代表了免稅行業的重要時刻，展示了我們對創新和差異化的承諾。我們與Eastern Edition合作推出了一種能夠體現韓际新世界免稅店精髓的真正沉浸式體驗。」
SOURCE 韓際新世界免稅店
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