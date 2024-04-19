恒生推出全新PayDay+ 轉戶出糧享高達6%港元儲蓄年利率

為配合客戶需求，恒生推出全新PayDay+，以出糧戶口為基礎，為客戶提供全方位銀行及理財服務。

1) 人工+ ：高達6%港元儲蓄年利率兼消費、保險及理財優惠

推廣期間，客戶成功轉用恒生出糧戶口可享高達6%港元儲蓄年利率，每月出糧可自動賺取額外利息收入。PayDay+更涵蓋一系列消費、保險及理財的優惠，包括信用卡額外迎新獎賞、私人貸款現金回贈、港幣1元單次投保旅遊綜合保障計劃、投保「易入息」延期年金計劃優惠、SimplyFund戶口$0月費優惠，以及新證券客戶買入港股、A股或美股迎新現金奬賞及其他優惠等。

2) 暢遊+：「銀行成本價」兌換精選外幣

有見及客戶出行外遊的需求持續上升，恒生客戶由即日起至5月31日透過恒生Mobile App或恒生個人e-Banking可以「銀行成本價」兌換日圓或歐羅。此外，恒生更設有全港最多的外幣提款機，提供多達12種外幣現鈔，便利客戶出遊前提取外幣。

無縫跨境支付近年亦甚受客戶歡迎，出行泰國的恒生客戶只要手握一部手機，即可用恒生Mobile App於泰國當地商戶掃描PromptPay二維碼付款，即時按實時匯率通過轉數快（FPS）由恒生港幣存款戶口扣數。

3) 安心+：提升恒生Mobile App安全設定功能並及提供自動撥數服務 恒生一直致力提升客戶的賬戶安全，包括提升恒生Mobile App的「設定及保安」頁面，讓客戶可一站式處理賬戶及信用卡的保安選項，安心使用數碼銀行服務。

此外，恒生亦提供自動撥數服務，讓客戶的戶口轉賬指示及發出支票能成功過賬，避免出現透支或過額情況，此項服務無需任何利息和手續費。自動撥數的上限稍後更將提升至港幣100,000元，為客戶提供更靈活及安心的服務。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示：「恒生一直緊貼市場變化，預視客戶的需要。我們明白客戶重視資金的靈活性，特意推出PayDay+，希望從『打工仔』最貼身的月月出糧入手，轉戶出糧可享高達6%港元儲蓄年利率，賺取額外利息收入之餘亦可享各項日常理財及投資優惠，冀將銀行服務完全融入客戶生活圈。同時再配以恒生多項已提升的數碼銀行保安功能，繼續為客戶帶來全天候的安全、無縫及便利的理財服務。」

關於恒生銀行

恒生銀行創立於1933 年，一直與時俱進，為個人及商業客戶提供優質及以客為本的銀行、投資和理財服務。恒生被譽為香港領先的本地銀行，現時服務超過390 萬名客戶。

憑藉獲獎無數的流動理財服務應用程式及優秀的數碼能力，並透過在香港超過260 個服務網點，恒生銀行為客戶提供無縫的線上線下全方位服務體驗，隨時隨地配合客戶的理財需要。

該行全資附屬公司恒生銀行(中國)有限公司在內地近20個主要城市設有網點，為不斷增長的當地及有跨境理財需要的客戶提供服務。該行亦於澳門及新加坡設有分行，以及於台北設有代表處。

恒生銀行植根香港，與社區緊密連繫。為支持社區，該行展開不同的社區及環保項目，主要涵蓋年輕人未來所需技能、可持續金融及金融知識、應對氣候變化及關懷社區。

恒生銀行為全球最大金融服務機構之㇐的滙豐集團之主要成員。有關恒生銀行其他資料，請瀏覽該行網頁www.hangseng.com。

SOURCE 恒生銀行