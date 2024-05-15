PayerMax榮獲2024年度《財資》3A獎項，多幣種全球收款解決方案獲認可

此次PayerMax憑借在金融科技領域的多年深耕，獲得深度合作機構渣打銀行和《財資》專家評委團的一致認可。作為一家植根新興市場，佈局全球業務的金融科技公司，PayerMax一直致力於為客戶提供專業的全球跨境支付解決方案。由於其接入的下游企業或商戶交易量巨大，且有多種進賬渠道，導致不同客戶的資金對賬與記錄保存耗時耗力。為解決這一難題，PayerMax推出多幣種全球收款解決方案，幫助商戶輕鬆管理多幣種賬戶，區分不同幣種、不同渠道的資金，並通過對接ERP系統，實現自動對賬等重要動作。基於PayerMax合作銀行的全球收款賬戶架構，企業和商戶可以享受自動化、高效的對賬流程，以經濟高效的方式批量管理大量入賬交易。不僅如此，在付款流程方面，PayerMax憑借批量付款解決方案，可以將不同類型的付款指示合併到一個付款文件中，以加快處理速度，實現批量付款。

可以說，PayerMax的解決方案不僅可以提升各方的交易體驗，更將傳統對賬人工操作流程中可能出現的對賬錯誤率降至最低，從而全面提升支付成功率、支付安全性，並控制支付成本。

資料顯示，截至目前，PayerMax業務遍及東南亞、中東、拉美等全球83個國家及地區，支持全球超530種支付方式，超70種交易幣種和20餘種本地語言，在新興市場擁有近95%的主流方式覆蓋率，多渠道、多幣種、多語言滿足全球用戶多樣化的支付需求，並持有新加坡、阿聯酋、菲律賓、泰國、印尼、中國香港等多個重點市場的政府監管機構頒發的牌照及全球銀行的官方認證。

對於此次獲獎，PayerMax方面表示，未來將與渣打銀行等專業夥伴持續深入合作，不斷豐富、完善自身的支付解決方案及服務體系，基於支付而不止於支付，持續為企業在海外拓展業務時提供安全、可靠、便捷的支付環境與多元的矩陣式服務內容。

SOURCE PayerMax