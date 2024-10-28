Payment Asia 在香港金融科技周 2024 展示全方位金融解決方案

PA REMIT 的首席戰略官 Evans Lam 對該平台充滿信心，他表示：「PAREMIT致力於加強全球資金流動的合規性，並確保資金轉移的透明度。我們的使命是保障個人和企業的都享有相應的資金流通環境，提供全面的匯款解決方案，讓用戶能夠自信且輕鬆地應對國際交易的複雜性。」

Payment Asia 的四大業務板塊提供了全面的金融體驗。支付服務確保高效的交易處理，而新的匯款平台簡化了跨境支付流程。發卡服務促進了各種金融工具的連接，使客戶能夠無縫地使用信用卡及相關獎勵計劃。司庫服務則為企業提供管理流動性和金融風險的信托工具。

Payment Asia 的首席運營官鄧桂球強調了公司的願景，他表示：「我們的目標是創建一套全面的服務，不僅滿足我們客戶的需求，同時也提升香港及其他地區的整體金融環境。」

Payment Asia 致力於建立一個全面的金融生態系統，以滿足客戶不斷變化的需求。金融科技周為 Payment Asia 提供了一個與行業持份者交流的平台，分享見解並展示其創新解決方案將如何轉變金融行業。

SOURCE Payment Asia