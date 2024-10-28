Payment Asia 在香港金融科技周 2024 展示全方位金融解決方案

新聞提供者Payment Asia
28 10月, 2024, 13:14 CST
香港2024年10月28日 /美通社/ -- 香港金融科技周 2024 的獨家支付網關合作夥伴Payment Asia ，於本週推出其新品牌 PAREMIT。這是一款提供匯款解決方案的手機應用程式，旨在通過人工智能驅動的金融科技打破傳統金融邊界。Payment Asia將在金融科技周展示其四大核心業務板塊——支付、跨境匯款、發卡和財務管理金融服務，作爲其提供全面金融解决方案战略的重要组成部分。
本次金融科技周的主要亮點將是 PAREMIT 應用程式的推出，這是一個以消費者為核心的匯款平台，希望為個人提供簡便快捷的付款體驗。這款應用程式專為那些有頻繁匯款需求世界公民而設計，使他們能夠支付如租金、學費、醫療費用和雜費等賬單。PAREMIT提供具有競爭力的外匯匯率，確保用戶獲得最佳服務。在平衡用戶體驗和合規性的同時，PAREMIT能夠幫更多使用者解決匯款問題，並完善Payment Asia的綜合支付生態系統。
PA REMIT 的首席戰略官 Evans Lam 對該平台充滿信心，他表示：「PAREMIT致力於加強全球資金流動的合規性，並確保資金轉移的透明度。我們的使命是保障個人和企業的都享有相應的資金流通環境，提供全面的匯款解決方案，讓用戶能夠自信且輕鬆地應對國際交易的複雜性。」
Payment Asia 的四大業務板塊提供了全面的金融體驗。支付服務確保高效的交易處理，而新的匯款平台簡化了跨境支付流程。發卡服務促進了各種金融工具的連接，使客戶能夠無縫地使用信用卡及相關獎勵計劃。司庫服務則為企業提供管理流動性和金融風險的信托工具。
Payment Asia 的首席運營官鄧桂球強調了公司的願景，他表示：「我們的目標是創建一套全面的服務，不僅滿足我們客戶的需求，同時也提升香港及其他地區的整體金融環境。」
Payment Asia 致力於建立一個全面的金融生態系統，以滿足客戶不斷變化的需求。金融科技周為 Payment Asia 提供了一個與行業持份者交流的平台，分享見解並展示其創新解決方案將如何轉變金融行業。
SOURCE Payment Asia
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