Payment Asia成為2024年香港金融科技周獨家支付網關合作夥伴

香港金融科技周被譽為展現金融科技突破性進步的首要平台。今年的活動設有八個分論壇，以滿足金融科技各個領域的不同討論需求。每場論壇都旨在提供嘉賓們的獨特見解，同時有專門的展示平台，以展示金融科技界的最新成果。

香港金融科技周的活動指定承辦商 Finoverse 的聯合創辦人黃洛姿表示：「我們很高興 Payment Asia 加入我們，成為我們今年活動的獨家支付網關合作夥伴。他們在提供各種支付方式方面的專業知識，讓我們更有信心為參會者提供一流的服務體驗。我們的目標是促進共同合作，激發創新體驗，並促進香港、亞洲乃至全球金融科技的發展。」

「不斷帶來金融科技的創新體驗是我們工作的核心，」Payment Asia銷售總監 Tanya Yeung 女士表示。 「我們很高興能夠為 2024 年香港金融科技周做出貢獻，提供高效的支付解決方案，為參會者和參展商提供支援。我們與合作夥伴的關係體展現我們對本地金融科技生態系統的全力支持，我們期待在這場國際盛事活動中展現來自本地的科技發展。」

Payment Asia 是香港領先的支付網關供應商，長期致力於為不同行業的企業提供安全、高效的交易。 公司專注於適應性和用戶友好型解決方案，有能力滿足與會者和參展商在展會期間的各種需求。

本次金融科技周參會者可以與多元化的演講嘉賓實時互動，並探索金融科技領域的新商機，加強初創公司、企業、監管機構和投資者等各方的合作。

如欲了解更多資訊並購票，請造訪https://www.fintechweek.hk/。

參加為期一周的金融科技盛事，體驗各式各樣的會議、聯誼、工作坊以及業界交流活動。

SOURCE Payment Asia