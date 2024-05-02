港金集團、捷德以及Payment Asia聯手在Web3嘉年華推出全球首款陶瓷冷錢包

香港2024年5月2日 /美通社/ -- 全球首款銀行級陶瓷冷錢包CeramCard在香港Web3嘉年華期間發布啓動，引起業界關注。 這款虛擬資產錢包整合了最先進的陶瓷材料，專為適應當前用戶的手機優先的習慣而開發，讓人們可以透過手機存取和管理他們的虛擬資產。

CeramCard啓動儀式邀請到各界人士出席，包括莫樹聯資深大律師、捷德公司董事總經理肖衛先生和金融事业部总经理白雪晶女士, Payment Asia創始人黎志偉先生和香港金融科技行業協會會長李國樑先生，一起共同宣告了數字安全和金融科技新時代的到來。

三家公司為推出CeramCard 而一起建立了合作夥伴關係。捷德 (G+D) 是一家擁有超過 172 年歷史的全球安全科技公司；港金是一家擁有強大法律支持和監管指導的公司，也提供合規和政府關係服務；而Payment Asia則是自 1999 年成立的亞太地區第一代支付網關，協助建立支付生態系統並擴展全球的足跡。

本次合作項目的技術實力，為虛擬資產世界帶來了最新的突破性開發成果——CeramCard陶瓷錢包卡。它採用最先進的加密技術，可確保錢包與區塊鏈或其他虛擬資產管理系統之間的通訊安全。用戶的虛擬資產可以儲存在易於攜帶的卡片中，並透過 NFC 技術在手機上輕觸卡片來存取。

用戶的私鑰被加密並安全地儲存在晶片中， 做到信用卡和護照安放級別的加密。所有操作都在安全、加密和隔離的環境中執行。這種安全等級高於市面上所有的虛擬資產軟錢包，因爲大部分軟錢包僅僅依賴移動裝置本身的基礎安防技術，而CeramCard陶瓷錢包卡提供多個防火墻隔離，為用戶提供最高等級的安全保障。

隨著 CeramCard陶瓷錢包卡的推出，存取和管理數位資產變得像使用信用卡一樣簡單，但更加安全。這項創新向更廣泛的受眾開放了虛擬資產市場，確保Web3金融的未來更加具有包容性，並最終為所有人所接受。我們相信 CeramCard 將成為下一代虛擬資產管理的基礎設施，並徹底改變 Web3 金融格局。

SOURCE Payment Asia