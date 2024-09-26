Payment Asia協助環保手機應用程式Zero2助推全民綠色消費

Negawatt的共同創辦人兼行政總裁林忠澤表示：「我們很高興與Payment Asia合作，共同推動Zero2的發展。這不僅是一次商業上的合作，更是一場關於未來可持續生活方式的倡議。我們希望能夠透過這個平台，把每個人的小行動匯聚成改變世界的力量。」

Payment Asia首席運營官鄧桂球表示：「我們十分高興能夠參與Zero2的發展，通過我們的支付系統，不僅能提升用戶的使用體驗，還能進一步促進市民參與環保行動。我們相信，隨著更多人加入減碳行列，將會形成一股強大的社會力量，推動可持續的生活方式。」

此次合作中，Payment Asia提供了全面的應用程式內購買及收款服務，以確保用戶在平台上的交易安全且便捷。藉由這一技術支持，Zero2不僅能方便用戶進行操作，還能提升整體的運營效率。鄧桂球補充道：「通過創新的支付解決方案，我們希望能夠激勵更多市民去參與簡單的減碳任務，從而在日常生活中實現節能減碳。」

作為環保活動的一部分，Zero2已經推出了一項用戶獎勵計劃，首3000位累積減碳足跡最高的參賽者將獲得總值超過60萬元的豐富禮品。這些獎品不僅是對用戶努力的肯定，更是對整體環保理念的一種推廣。這樣的獎勵機制有效地提高了市民的參與熱情，鼓勵大家在日常生活中採取更環保的行為。

未來，Payment Asia計劃與Zero2共同推出更多針對商戶的減碳活動優惠，並利用e-HKD和綠色消費券來幫助企業積極參與這一環保行動。此外，雙方將舉辦關於如何開展綠色經濟的研討會，以激勵社會各界共同參與節能環保活動，推動可持續發展的實踐。

SOURCE Payment Asia