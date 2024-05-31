P&C Solution將攜由Snapdragon提供支持的XR眼鏡參加AWE USA 2024

31 5月, 2024, 08:00 CST
韓國首爾2024年5月31日 /美通社/ -- P&C Solution將參加AWE USA 2024（增強現實世界博覽會），向北美市場展示其更完善的新品「METALENSE 2」。
自2010年創辦以來，AWE已成為全球規模最大的虛擬融合技術博覽會，來自AR、VR和MR行業的公司齊聚一堂，分享一流的開發專業知識和當代趨勢。自2021年起，P&C Solution每年都會參加AWE USA，今年是其連續第四次出席。
P&C Solution的METALENSE 2集成了高分辨率QHD (2560*1440)和高亮度Micro OLED，提供了明亮清晰的顯示，解決了數字內容顯示的失真和可能的頭暈問題。據P&C Solution的一位代表稱：「METALENSE 2作為新一代產品，結合了現場用戶的反饋，有助於優化對一線員工至關重要的功能。」
METALENSE 2由Snapdragon® XR平台提供支持，增強了新設備的跟蹤和空間識別能力，從而縮小了物理世界和數字空間之間的差距。
此外，METALENSE 2還被提名為今年AWE USA的Auggie Awards「最佳頭戴設備」。P&C Solution內部表示，此次參展是宣傳METALENSE 2卓越性能的機會，也是向進軍美國市場邁出的成功一步。
AWE USA 2024將於6月18日至6月20日在加州洛杉磯舉行，為期三天。
Snapdragon是Qualcomm Incorporated的商標或註冊商標。Snapdragon是Qualcomm Technologies, Inc.和/或其子公司的產品。
SOURCE P&C Solution
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