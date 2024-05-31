P&C Solution將攜由Snapdragon提供支持的XR眼鏡參加AWE USA 2024

P&C Solution的METALENSE 2集成了高分辨率QHD (2560*1440)和高亮度Micro OLED，提供了明亮清晰的顯示，解決了數字內容顯示的失真和可能的頭暈問題。據P&C Solution的一位代表稱：「METALENSE 2作為新一代產品，結合了現場用戶的反饋，有助於優化對一線員工至關重要的功能。」

METALENSE 2由Snapdragon® XR平台提供支持，增強了新設備的跟蹤和空間識別能力，從而縮小了物理世界和數字空間之間的差距。

此外，METALENSE 2還被提名為今年AWE USA的Auggie Awards「最佳頭戴設備」。P&C Solution內部表示，此次參展是宣傳METALENSE 2卓越性能的機會，也是向進軍美國市場邁出的成功一步。

AWE USA 2024將於6月18日至6月20日在加州洛杉磯舉行，為期三天。

Snapdragon是Qualcomm Incorporated的商標或註冊商標。Snapdragon是Qualcomm Technologies, Inc.和/或其子公司的產品。

SOURCE P&C Solution