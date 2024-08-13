PCS 職業聯賽攜手台北喜來登與 ROG 玩家共和國 打造頂級電競訓練室

台北2024年8月13日 /美通社/ -- 《英雄聯盟》太平洋職業聯賽（Pacific Championship Series，簡稱 PCS）官方榮幸宣布與台北喜來登大飯店已正式達成合作協議。台北喜來登大飯店將正式加入 PCS 官方贊助商行列，與賽事主辦方 Riot Games 及鍇睿國際一同為海外參賽隊伍提供專屬定制的住宿、休息空間和訓練室。並同時宣布聯手華碩旗下電競品牌 ROG 玩家共和國為海外隊伍提供 PBA（Powered by ASUS）電競主機「聯盟戰神」和 TUF Gaming VG249Q3A Full HD 電競螢幕作為訓練設備。

賽事共同主辦鍇睿國際表示，能與台北喜來登大飯店及 ROG 玩家共和國兩個在領域中極具影響力的品牌合作，深感榮幸與感激。藉由賽事主辦、飯店業者及科技品牌三方跨界合作，為來自日本、澳洲及香港的海外隊伍提供專業訓練環境及硬體設備支持，不僅為參賽選手提供最佳的訓練環境，更能展現台灣作為亞太電競中心的魅力與實力。官方致力於打造專屬於電競選手的專業環境，並希望海外隊伍能留下深刻且美好的體驗。

台北喜來登大飯店每年為來自世界各地數十萬商務及休閒旅客提供頂級住房服務，同時為服務超過 20 餘年的台北五星級豪華飯店標竿，本次夏季賽加入 PCS 英雄聯盟太平洋職業聯賽官方贊助商行列，提供海外電競職業隊伍來台訓練室及客房住宿。這項合作奠定了電競職業賽事與五星級旅宿業結合重要的里程碑。台北喜來登大飯店位於捷運善導寺站，靠近台北車站、高鐵和捷運等交通樞紐，是商務和休閒出行的理想下榻之地。館內設有 9 間風格獨特的餐廳，包括著名的 Buffet 餐廳十二廚、米其林星級餐廳請客樓與辰園、宮廷泰國菜 SUKHOTHAI 等，滿足不同味蕾的美食需求。飯店另提供各種設施，從戶外泳池、三溫暖到 SPA 按摩一應俱全，讓賓客盡情享受都市度假的奢華體驗。

本次 2024 太平洋職業聯賽（PCS）夏季季後賽唯一指定電競品牌ROG 玩家共和國，日前也為遠道而來的海外參賽隊伍提供一系列頂尖訓練設備，包括：具備疾速 180 Hz 更新率與 1ms 反應時間的 TUF Gaming VG249Q3A Full HD 電競螢幕，可呈現流暢無比的遊戲畫面；以及擁有強悍效能的 PBA 主機，採用 TUF Gaming B760M-BTF WIFI 主機板、Dual GeForce RTX™ 4060 EVO 顯示卡與 A21 PLUS 機殼，不僅可帶來無與倫比的遊戲體驗，亦將全力助攻選手於競賽中發揮最大潛能，完勝勁敵無往不利。

太平洋職業聯賽（PCS）官方期待透過此次合作，能夠再度全方面提升整體賽事的專業度，創造高規格電競訓練環境，奠定台灣做為明年亞太電競聯賽主場的基礎。官方表示非常感謝所有合作夥伴的支持，期待在未來與品牌及企業繼續攜手共進，推動電競產業的蓬勃發展。除今正式公布的兩家合作夥伴外，太平洋職業聯賽（PCS）名單中也包括了在台灣當地各領域中的領導企業品牌，如中華電信、中華航空、台灣菸酒等知名企業鼎力支持。

SOURCE 鍇睿國際