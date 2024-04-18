歐洲食品卓越品質體現：PDO和PGI為消費者帶來獨有品質

卓越的食品品質和真材實料

長期以來，歐盟一直因其卓越的農業食品生產而備受認可。在這裏，人工手藝和環境因素共同作用，造就了一流的產品品質和真實性。

截至2019年，歐盟共有1421種PDO和PGI認證產品（不包括葡萄酒、烈酒和芳香飲料）。為了保護這一傳統並讓消費者放心，歐盟精心制定了保護此類產品的細則。

這些規則構成了具體監管品質計畫的基礎，不僅維護了消費者的利益，也保護了PDO和PGI產品免遭假冒，提升了其獨有性。

這三個聯盟的主管Gianluigi Ligasacchi先生表示：「原產地名稱保護(PDO)標籤是真正正宗的標誌。它不僅體現的是特定地區或國家的產品，更表示其品質和特性與產品所處的地理環境（包括自然和人文因素）有著內在的聯繫。」

義大利是擁有PDO和PGI產品最多的歐洲國家，這清楚地表明瞭義大利產品所堅持的高質量標準，以及這些產品與其特定地域之間根深蒂固的聯繫。

義大利的167種PDO產品中比較著名的有Salamini Italiani alla Cacciatora、Prosciutto di Parma和Parmigiano Reggiano，而130種PGI產品中比較著名的有Mortadella Bologna、Zampone Modena、Cotechino Modena和Aceto Balsamico di Modena等美食。

義大利的食品生產有著根深蒂固的傳統，與原產地有著不可磨滅的聯繫，其強大的社會企業結構也是獲得和保持這些歐洲權威認證的基礎。

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SOURCE Mortadella Bologna