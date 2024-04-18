歐洲食品卓越品質體現：PDO和PGI為消費者帶來獨有品質

18 4月, 2024, 10:43 CST
香港2024年4月18日 /美通社/ -- 歐盟通過PDO和PGI產品認證，宣導卓越的農業和食品生產，這是獨有的地區特色和品質的體現。
對於消費者來說，這些標籤保證了他們購買的產品具有代表性、高品質，並且能真正代表歐盟豐富的食品傳承。這些標籤不僅弘揚了生產者的手藝和數百年的傳統，還增加了產品的附加值，使其免受仿假冒偽劣產品的侵害。
卓越的食品品質和真材實料
長期以來，歐盟一直因其卓越的農業食品生產而備受認可。在這裏，人工手藝和環境因素共同作用，造就了一流的產品品質和真實性。
截至2019年，歐盟共有1421種PDO和PGI認證產品（不包括葡萄酒、烈酒和芳香飲料）。為了保護這一傳統並讓消費者放心，歐盟精心制定了保護此類產品的細則。
這些規則構成了具體監管品質計畫的基礎，不僅維護了消費者的利益，也保護了PDO和PGI產品免遭假冒，提升了其獨有性。
這三個聯盟的主管Gianluigi Ligasacchi先生表示：「原產地名稱保護(PDO)標籤是真正正宗的標誌。它不僅體現的是特定地區或國家的產品，更表示其品質和特性與產品所處的地理環境（包括自然和人文因素）有著內在的聯繫。」
義大利是擁有PDO和PGI產品最多的歐洲國家，這清楚地表明瞭義大利產品所堅持的高質量標準，以及這些產品與其特定地域之間根深蒂固的聯繫。
義大利的167種PDO產品中比較著名的有Salamini Italiani alla Cacciatora、Prosciutto di Parma和Parmigiano Reggiano，而130種PGI產品中比較著名的有Mortadella Bologna、Zampone Modena、Cotechino Modena和Aceto Balsamico di Modena等美食。
義大利的食品生產有著根深蒂固的傳統，與原產地有著不可磨滅的聯繫，其強大的社會企業結構也是獲得和保持這些歐洲權威認證的基礎。
傳媒關係
如需瞭解更多資訊，請聯繫
網站：https://www.enjoytheauthenticjoy.co/
本宣傳活動的內容僅代表作者觀點，並由作者本人負責。歐盟委員會和European Research Executive Agency (REA)對其所含資訊的任何使用不承擔任何責任。
SOURCE Mortadella Bologna
分享這篇文章