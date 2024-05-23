Peloton 推出具備增強的安全性、行動性和速度的平台 v2，為全球能源企業提供業務解決方案
Peloton Computer Enterprises Ltd.
23 5月, 2024, 08:33 CST
艾伯塔省卡爾加里2024年5月23日 /美通社/ -- 全球能源資料管理標杆 Peloton Computer Enterprises Ltd. 很自豪地宣佈推出平台 v2。該 Peloton 平台為傳統的孤島式營運提供一致的體驗，提供包括油井資料生命週期、生產資料生命週期和土地資料管理的解決方案。該平台旨在透過提高效率來消除不同的流程和資料冗餘，從而管理客戶的資產。Peloton 平台可最大限度地提高安全性、利用行動性、加速資料輸入，並讓能源客戶可基於資料即時做出決策。要了解如何立即獲得全部資訊，請瀏覽 https://www.peloton.com/get-it-all-lp。
- 安全性： Peloton 一流的安全性體現在我們的 7 天 24 小時全天候安全團隊和 Peloton 平台內嵌的 SOC1/2 合規性上。憑藉卓越的安全措施和專用平台監控，Peloton 在全球冗餘資料中心的支援下，確保了資料完整性和可靠性，從而最大限度地降低風險，並與內部部署的解決方案相比可節省物料成本。
- 行動性： 該平台提供業界領先的行動性，使客戶能隨時隨地存取和管理關鍵的營運資料。憑藉直觀的行動應用程式和響應快速的本地資料中心，Peloton 讓使用者能夠無縫存取並提高生產力。
- 整合： Peloton 平台提供所有三種解決方案（油井資料生命週期、生產資料生命週期和土地資料管理）的資料集成，為客戶的資產資料管理建立統一的生態系統。此外，ETL/Web API 流程使組織能夠無縫管理與第三方資料庫和應用程式的整合。透過整合這些功能，平台客戶可以節省大量的人工資料輸入時間，以及因依賴分散或過時的資料而造成的重複勞動及高昂成本。該平台為利害關係人提供資料信任和最高資料效率，確保能夠跨越組織壁壘，改善決策並最佳化資源。
- 更快的資料輸入： Peloton 在 Peloton 平台上的油井資料生命週期、生產資料生命週期和土地資料管理解決方案透過自動化流程並減少手動輸入，徹底改變資料輸入工作流程。我們的解決方案透過一套直接整合、匯入工具、來自感測器和情境資料點的自動化資料合成的技術，能夠加速資料輸入並提高準確度，使用者能夠專注於關鍵任務，而不必擔心繁瑣的資料輸入負擔。
- 即時性： Peloton 平台在雲端儲存解決方案具備即時資料擷取和視覺呈現的功能，讓客戶能夠在作業期間和作業後即時獲取關鍵資料。憑藉超低延遲連接和標準化的資料交付，Peloton 為客戶提供可行的見解，結合現有資訊做出高效決策。
「組織內部的資料孤島和資料冗餘會讓人們有挫敗感，對營運失去信心。太多組織仍然依賴不同的流程和自訂解決方案，阻礙了他們獲得單一的信任源，令他們無法提升效率。」Peloton 技術總監 Adil Walji 表示。
關於 Peloton：Peloton 是能源行業創新技術解決方案的領先供應商，提供最佳化營運並提高生產力的解決方案。Peloton 專注於安全性、行動性、整合和即時監控，幫助能源客戶在不斷變化的環境中蓬勃發展。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.peloton.com/get-it-all-lp。
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SOURCE Peloton Computer Enterprises Ltd.
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