Peloton 推出具備增強的安全性、行動性和速度的平台 v2，為全球能源企業提供業務解決方案

安全性： Peloton 一流的安全性體現在我們的 7 天 24 小時全天候安全團隊和 Peloton 平台內嵌的 SOC1/2 合規性上。憑藉卓越的安全措施和專用平台監控，Peloton 在全球冗餘資料中心的支援下，確保了資料完整性和可靠性，從而最大限度地降低風險，並與內部部署的解決方案相比可節省物料成本。

行動性： 該平台提供業界領先的行動性，使客戶能隨時隨地存取和管理關鍵的營運資料。憑藉直觀的行動應用程式和響應快速的本地資料中心，Peloton 讓使用者能夠無縫存取並提高生產力。

整合： Peloton 平台提供所有三種解決方案（油井資料生命週期、生產資料生命週期和土地資料管理）的資料集成，為客戶的資產資料管理建立統一的生態系統。此外，ETL/Web API 流程使組織能夠無縫管理與第三方資料庫和應用程式的整合。透過整合這些功能，平台客戶可以節省大量的人工資料輸入時間，以及因依賴分散或過時的資料而造成的重複勞動及高昂成本。該平台為利害關係人提供資料信任和最高資料效率，確保能夠跨越組織壁壘，改善決策並最佳化資源。

更快的資料輸入： Peloton 在 Peloton 平台上的油井資料生命週期、生產資料生命週期和土地資料管理解決方案透過自動化流程並減少手動輸入，徹底改變資料輸入工作流程。我們的解決方案透過一套直接整合、匯入工具、來自感測器和情境資料點的自動化資料合成的技術，能夠加速資料輸入並提高準確度，使用者能夠專注於關鍵任務，而不必擔心繁瑣的資料輸入負擔。