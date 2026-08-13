Pepperstone激石任命新的首席技術官，推動AI原生自主技術向前邁進

前Xero工程部門高管Nigel Fernandes將主導Pepperstone激石的技術自研攻堅，支持Pepperstone激石向加密貨幣及全新市場擴張。

澳大利亞墨爾本2026年8月13日 /美通社/ -- 總部位於墨爾本的全球線上交易與金融科技提供商Pepperstone激石，服務覆蓋160多個國家的客戶，今天宣佈任命Nigel Fernandes為首席技術官(CTO)，該任命將於2026年10月1日正式生效。伴隨此次人事任命落地，Pepperstone激石加速推進核心技術自主化轉型，搭建更完善的金融科技生態系統，覆蓋加密貨幣、AI（人工智能）原生工程及機構級基礎設施。

Fernandes擁有超過20年的技術領導經驗，覆蓋金融服務、零售、媒體及企業軟件等多個領域。他將從Xero離職加入Pepperstone激石，此前他在Xero擔任高級副總裁兼工程部門執行總經理，領導橫跨雲平台、客戶身份體系與數據領域的全球團隊。在加入Xero之前，他曾在Publicis Sapient、科爾斯集團(Coles Group)、SEEK及Envato擔任高級管理職務。

Fernandes表示：「能夠在Pepperstone激石發展的如此關鍵節點加入這家公司，我倍感振奮。我的工作核心將依托這個交易者群體多年信賴的優質全球品牌，投入資源深耕自研技術，搭建規模化的AI原生工程底座，為客戶提供更快速、更可靠的工具訪問體驗。」

Pepperstone激石集團首席執行官Tamas Szabo則表示：「支撐客戶體驗的底層技術，是我們所有業務的核心根基。我們正在推動Pepperstone激石升級為真正的金融科技生態系統，打通加密貨幣及全新市場的服務通道，同時持續投入自研技術，為客戶提供更具個性化的服務體驗。Nigel曾在多家全球頂尖科技公司打造出高績效工程團隊，這份亮眼履歷讓他成為帶領我們實現這一目標的最佳人選。」

在出任首席技術官後，Fernandes將統籌全球範圍內的工程、架構、安全及數據工作，直接向集團首席執行官Tamas Szabo匯報。他的辦公地點將設在Pepperstone激石位於墨爾本的全球總部。

關於Pepperstone激石

Pepperstone激石是一家服務全球160多個國家的交易者的金融科技與差價合約(CFD)經紀商。該公司依托行業領先的交易平台、極具競爭力的定價體系與完善的合規監管框架，提供外匯、指數、大宗商品、股票、交易所交易基金(ETF)及數字資產市場的交易接入服務。

SOURCE Pepperstone