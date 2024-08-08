PeProMene Bio 宣布研究，顯示新型嵌合抗原受體 (CAR) T 細胞具有強大的多功能性

CAR T 細胞療法持續緩解病人體內腫瘤達 18 個月，多功能性是關鍵

加利福尼亞州歐文2024年8月8日 /美通社/ -- 臨床階段生物科技公司 PePromene Bio, Inc. 今天宣布由 City of Hope 開發的 BAFF-R CAR T，稱為 PMB-CT01。根據發表在《Blood Advances》的相關研究指出，PMB-CT01 比 CD19 CAR T 細胞（用於目前食品藥物管理局核准的 CAR T 細胞療法）顯示出更好的多功能性。

研究人員使用了單細胞平台，發現 PMB-CT01 CAR T 細胞，比 CD 19 CAR T 細胞具有更多的多功能性，即 T 細胞同時執行多項功能的能力。PMB-CT01 細胞還產生更多的刺激性細胞因子，可以刺激免疫系統，以及有效細胞因子，可以直接殺死癌細胞。

研究人員使用由 City of Hope 開發的測試，測試了一名 57 歲患有復發的包裝細胞淋巴瘤患者的 BAFF-R CAR T 細胞產品。病人先前使用 CD19 CAR T 細胞療法，並無達到緩解效果。在 City of Hope 的第一期試驗中，使用 PMB-CT01 注射一次後，試驗中男子在 18 個月內實現完全緩解 (CR)，就算透過敏感的微小殘留疾病分子檢測，仍檢測不到癌症。

此研究報告了強大的多功能性指標，這與注射 CAR T 細胞後細胞成功擴增，以及病人獲得持續緩解有關。研究人員計劃使用這種檢測方法，以測試試驗中另外五位病人的 CAR T 細胞產品，這些病人都經歷了與 PMB-CT01 類似的緩解。

City of Hope 綜合癌症中心 (CCC) 副主席兼副主任、PeproMene 的科學創辦人兼 Scientific Advisory Board 受薪主席 Larry W. Kwak 博士表示：「我們開發了 BAFFR-CAR T 療法，作為大量接受商業 CD19 CAR T 細胞治療後復發的淋巴瘤和白血病病人的另一種治療選擇；我們目前的結果，是最大療效和最小毒性的理想體現。Kwak 在 PeproMene 持有股權。「我們為 CAR T 細胞產品開發了一種強大且可靠的多功能分析，具有潛力預測病人結果，並加速開發有效的 CAR T 細胞療法。」

此測試的首席研究員、City of Hope 的血液學和造血細胞移植副教授、兼免疫增強細胞治療計劃的執行醫療總監 Elizabeth Budde 博士，在American Society of Hematology 2023 年 12 月的會議上，展示了初步試驗結果。

Budde 博士說：「令人興奮的是，有 5 位非霍奇金氏淋巴瘤 (Non-Hodgkin lymphoma) 病人和 1 位急性淋巴性白血病 (Acute Lymphoblastic Leukemia) 病人接受了 PMB-CT01 的治療，當中 100% 都顯示出持久的反應。在接受 CD19 CAR T 治療後和/或在 CD19 呈陰性時，許多試驗病人出現復發。PMB-CT01 可以為其他面臨這種困境的病人提供一個可行的選擇。」

「此測試可以應用於目前和未來的臨床試驗，以指導 PMB-CT01 的發展。PeProMene 仍然致力於這種潛在有望的新細胞治療的持續科學和臨床開發，」PeproMene Bio 營運總監 Hazel Cheng 博士表示。

PMB-CT01 簡介

PMB-CT01 是一種一流的 BAFF-R 針對性自體 CAR T 細胞治療。BAFF-R（B-細胞活化因子受體）是腫瘤壞死因子（TNF）受體超族的成員，是 BAFF 的主要受體，幾乎僅在 B 細胞上表達。由於 BAFF-R 信號促進正常 B 細胞增殖，並且似乎是 B 細胞生存所需的，因此腫瘤細胞不太可能通過丟失 BAFF-R 抗原來逃脫治療。這種獨特特性，使 BAFFR CAR T 療法成為治療 B 細胞惡性腫瘤非常有前途的選擇。BAFFR CAR 使用抗 BAFF-R 單鏈片段變異 (scFv) 抗體和第二代信號域 CD3ζ 及 4-1BB 建構而成。我們的研究表明，BAFFR-CAR T 細胞在體外和動物模型中，能夠有效殺死人類淋巴瘤和白血病。PeproMene Bio 已向 City of Hope 授權 PMB-CT01 的知識產權。

PeproMene Bio 簡介

PeProMene Bio, Inc. 是一間位於加利福尼亞州歐文的臨床階段生物技術公司，開發創新的治療方法以治療癌症和免疫障礙。PeproMene 的主要候選藥物 PMB-CT01 (BAFFR-CAR T cells) 目前正進行 1 期臨床試驗，以治療復發及難以根治的 B 細胞急性淋巴細胞白血病 (B-ALL；NCT04690595) 及 B 細胞非何杰金淋巴瘤 (B-NHL；NCT05370430)。PeproMene Bio 還正開發 BAFFR 雙特異性T細胞銜接系統 (bispecific T-cell engager，BiTE) 和 BAFFR-CAR NK 細胞。

聯絡方法：John Fry，[email protected]

SOURCE PeproMene Bio, Inc.