PEXX 在種子輪融資為其創新型穩定幣到法定貨幣支付平台籌集 450 萬美元

PEXX 的支付平台讓持有 Tether (USDT) 和 Circle (USDC) 穩定幣的用戶可以將數字資產直接轉移到全球銀行賬戶。此平台讓任意個人和企業能夠輕鬆完成貨幣資產跨境轉移，而無需中介機構或銀行賬戶。

「我們很高興獲得我們投資者的信任獲得此次融資，這將讓我們能夠進一步開發 PEXX 穩定幣到法定貨幣的支付平台，」PEXX 創始人兼首席執行官 Marcus Lim 如是說，「穩定幣的使用和需求呈快速增長態勢，穩定幣的普及使用趨勢已經愈發明確，以 USDT 和 USDC 為代表的加密貨幣直接兌換到銀行賬戶的現實需求必將迎來持續的增長。」

這筆資金將用於激勵 PEXX 的工程和產品團隊，以及擴大其營銷和業務拓展力度，首先從東南亞開始。

戰投型投資機構 EMO Capital 除了提供本輪資金支持之外，還將為 PEXX團隊在 Web3 營銷策略、品牌建設等方面提供持續支持，其務實高效的投後支持團隊將為PEXX團隊在用戶增長，業務拓展，品牌建設，合規方案，後續融資，戰略併購等方面發揮關鍵作用。

EMO Capital 聯合創始人 Angelina Tu 表示：「許多支付機構正在努力將傳統互聯網用戶帶入 加密領域，但PEXX團隊為『加密世界』的用戶在『現實世界』的支付和消費提供了最佳的解決方案，搭建了一座合規、受尊重和受保護的橋樑。這與EMO本階段的關注重點高度契合，我們給予 PEXX 堅定的支持。」

TNB Aura 創始合夥人 Vicknesh R Pillay 表示：「PEXX 解決了 B2B 跨境 Web3 支付領域的關鍵需求。有 Marcus 掌管團隊，我們很高興能夠為他們改變金融支付格局的探索之旅提供支持。」

Antler 聯合創始人兼管理合夥人 Jussi Salovaara 表示：「我們很高興為 PEXX 提供支持，因為他們構建了一個具有變革意義的支付平台，將消除穩定幣與傳統銀行之間的代溝。這種簡化跨境支付的方法與我們培育創新型金融科技解決方案的願景完全一致。」

PEXX 在 2024 年 5 月獲得了 AUSTRAC 許可證，確保其遵守政府最高監管標準要求，讓 PEXX 能夠作為獨立的匯款交易服務商和數字貨幣轉賬服務提供商來開展業務。這一成就凸顯了 PEXX 恪守嚴格遵守規定、採取健全的安全措施，以及建立客戶信任的承諾。

PEXX 提供無縫的支付解決方案，讓用戶和企業可以將穩定幣（ USDT 和 USDC ）兌換成 16 種不同的法定貨幣。PEXX 支持直接轉賬到銀行賬戶，將簡化加密貨幣到法定貨幣的兌換流程，讓用戶可以在幾分鐘內將資金匯入指定銀行賬戶，而不是像傳統銀行解決方案那樣需要花費幾天時間。

PEXX 簡介：

PEXX 的開創性穩定幣跨境支付平台將簡化全球資金轉移。通過提供快捷且經濟高效的解決方案，PEXX 讓用戶和企業能夠將 USDT 和 USDC 等穩定幣兌換成 16 種法定貨幣，直接匯入銀行賬戶。PEXX 的創新型支付平台將消除傳統金融與加密貨幣之間的孤島現狀，支持實現流暢、高效的全球資金轉移。

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SOURCE PEXX