Pharus Diagnostics LLC宣佈實驗室開發的胰腺癌早期檢測通過驗證

洛杉磯2025年1月2日 /美通社/ -- 非侵入性診斷測試領域的創新者Pharus Diagnostics LLC.(簡稱「PharusDx」)今日宣佈,在抗擊胰腺癌方面取得了重大進展。公司宣佈推出OncoSweep™ Pancreas Spotlight,這是一項液體活檢篩查檢測,可輔助識別高危人群中的胰腺導管腺癌(PDAC)。該檢測僅需簡單採集血液樣本,通過新一代測序技術和專有機器學習流程,即可分析microRNA和CA19-9生物標誌物的水平。

2024年1月,PharusDx與美國最大、最先進的癌症研究與治療機構之一City of Hope簽署了獨家全球許可協議。City of Hope的洛杉磯綜合癌症中心被《美國新聞與世界報道》(U.S. News & World Report)評為全美五大癌症中心之一。此次協議涉及一組具有自主知識產權的microRNA (miRNA)生物標誌物,其測試數據表明這些生物標誌物在胰腺癌早期檢測中具有潛在價值。OncoSweep™ Pancreas Spotlight在City of Hope提供的生物標誌物組合及檢測方法的基礎上,將這一學術成果開發為實驗室研發檢驗(Laboratory Developed Test,LDT)。這一成果得益於PharusDx的OncoSweep™液體活檢平台,以及City of Hope分子診斷與實驗性治療科主任Ajay Goel博士領導的開創性癌症早期檢測研究。

PharusDx首席執行官Philip Huang表示:「我們一直在努力驗證我們的胰腺癌miRNA生物標誌物組合,現已完成了CLIA[1]實驗室研發檢驗的驗證工作,這對於公司以及高風險人群而言,都是一個激動人心的里程碑,因為他們對這種毀滅性疾病的早期檢測選擇有限。」

PharusDx董事長Bowei Lee表示:「我們非常激動,能夠將PharusDx基於City of Hope研究成果開發的這項可能挽救生命的技術推向市場。一個精準的早篩工具可以顯著改善胰腺癌患者的預後,尤其是在手術治療仍是可行方案的情況下。」

抗擊致命疾病

胰腺癌是一種侵襲性極強的癌症,預後極差。由於其位於體內深處且早期症狀不明顯,該疾病往往在晚期才被診斷出來,從而大大降低了生存率。大多數胰腺癌在確診時已處於IV期,此時五年生存率僅為3%[2],[3]。但如果能在I期發現,五年生存率可躍升至40%以上[2],提高幅度超過10倍。胰腺癌的高風險人群包括林奇綜合征患者、黑斑息肉綜合征患者、50歲以後新發糖尿病患者、胰腺囊腫患者、慢性胰腺炎患者、BRCA1/2、PRSS1、ATM、TP53等特定基因突變攜帶者、一級親屬中有胰腺癌患者的人群,以及有吸煙、酗酒或肥胖等生活方式風險因素的人群。

患者未來可期

PharusDx新推出的OncoSweep™ Pancreas Spotlight實驗室研發檢驗有望通過提供一種非侵入性且準確的早期篩查方法,顯著改善胰腺癌患者的預後。該實驗室研發檢驗由PharusDx與加州爾灣市的PacificDx(一家CLIA認證的實驗室)聯合開發,與 PharusDx 致力於推進癌症早期檢測的理念不謀而合。通過提供簡單的胰腺癌血液檢測,該公司旨在使高風險人群能夠進行定期監測,以便在治療方案選擇最多的早期階段發現疾病。

參考文獻和註釋

[1] Clinical Laboratory Improvement Amendments [2] https://www.cancer.org/cancer/types/pancreatic-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html [3] https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/pancreatic-cancer/pancreatic-cancer-prognosis

關於 PharusDx

PharusDx是醫療保健創新領域的佼佼者,專注於先進的診斷技術。公司成立於 2022 年,使命是通過及早發現癌症,幫助為患者提供更多治療選擇,改善患者預後。我們通過融合液體活檢、先進生物標誌物和機器學習技術,致力於打造極其精確的診斷檢測。OncoSweep™早期檢測測試的設計以方便快捷為準則,始終將患者放在首位。

有關 PharusDx 的更多信息,請訪問www.pharusdx.com/或在 LinkedIn 上聯繫該公司:www.linkedin.com/company/pharus-diagnostics/

媒體/投資者垂詢/合作夥伴關係,請聯繫:[email protected]

利益衝突聲明:Goel博士是PharusDX咨詢委員會的一名受薪成員,同時作為City of Hope許可給該公司的技術的發明人,有權從該公司獲得特許權使用費。

SOURCE Pharus Diagnostics