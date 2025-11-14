Philippine Veterans Bank 與 Clari5 合作部署 AI 驅動企業級反詐騙平台僅需 45 天

提供即時詐騙偵測、BSP 合規與 GenAI 就緒的基礎設施

新加坡 2025年11月14日 /美通社/ -- Philippine Veterans Bank (PVB) 今天於 Singapore FinTech Festival 宣佈，現已成功部署由全球即時金融犯罪管理領袖 Clari5 提供的 AI 驅動 Enterprise Fraud and Risk Management (EFRM) 解決方案。此方案僅於 45 天內便成功部署，除了標誌 PVB 在持續數碼轉型之旅中，邁出重要一步，並為該地區企業級詐騙預防樹立新基準。

PVB 已透過實施 Clari5 的人工智能驅動 Enterprise Fraud and Risk Management (EFRM) 平台，加強數碼銀行生態系統。這創造 GenAI 就緒的詐騙預防基礎設施，確保即時偵測、監察和減少金融犯罪。此部署涵蓋 PVB 的網上銀行與手機銀行渠道，實現企業級 Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 監管合規，同時於全部數碼接觸點進行主動兼統一的詐騙監察，提升客戶信任。

Philippine Veterans Bank 高級副總裁兼數碼轉型集團主管/資訊科技集團 Peter Paul V. Laud 表示：「我們於 Philippine Veterans Bank 致力建立一個安全、合規兼面向未來的數碼銀行生態系統。Clari5 的 EFRM 平台透過進一步加強我們的詐騙預防與 BSP 合規能力，為未來提供 GenAI 就緒的基礎設施，從而帶來即時價值。我們不僅應付現今挑戰，還要為迅速採用新興人工智能科技建立基礎。隨着這些科技成熟，定位 Philippine Veterans Bank 早着新一代反防詐騙的先機，而鞏固客戶對我們的信任。」

Clari5 行政總裁 Rivi Varghese 表示：「從簽訂合約到投入作業僅需 45 天，這已成為企業 EFRM 部署的新標準。現在，Philippine Veterans Bank 擁有 GenAI 就緒的基礎設施：當突破性模型出現時，他們毋須重建基礎架構，僅需啟動新功能即可。」他補充：「更重要的是，Philippine Veterans Bank 已選擇一個統一兼彈性為本的平台，而並非分散點解決方案。這種架構打破詐騙、反洗錢和合規之間的壁壘，並協助他們應付現今與未來的監管要求（從 BSP 指引到新興指令），而毋須尋找下一個策略性解決方案。這是策略基礎設施，而非僅科技部署。」

此部署展現 Clari5 致力為銀行提供人工智能驅動的 EFRM 平台，並專為持續發展而設計。這有別於與需要徹底更換才能採用新科技的傳統系統，Clari5 的模組化架構允許金融機構逐步增強詐騙預防能力（從今天即時偵測到明天 GenAI 驅動自主系統），而毋須進行破壞性遷移或長時間停機。在此成功基礎上，此兩間機構正在探索擴展合作關係至新領域和市場的機會。

關於 Philippine Veterans Bank：

Philippine Veterans Bank 是一間商業銀行，而股東包括菲律賓二戰老兵、他們的繼承人及後代、二戰後老兵，以及 AFP 退休人員。該銀行於該國主要城市和市鎮設有 60 間全功能分行和 1 間簡易分行，並服務企業和零售金融市場，提供存款和貸款產品、現金管理服務、資金管理和信託服務等。根據共和國法案第 11597 號（也是其憲章），PVB 是已獲牌照的政府存款銀行，而向政府機構、國有企業和地方政府單位提供銀行服務。該銀行延伸補助至支持退伍軍人、其繼承人和其後代受惠的計劃與活動。

關於Clari5：

Clari5（Perfios 旗下公司）是銀行金融犯罪管理領域的領先創新者，致力協助使命推動的銀行應付全球 4 兆美元詐騙挑戰。Clari5 深受全球知名銀行信賴，每月處理超過 100 億筆交易，管理超過 10 億個帳戶，並為 15 個國家/地區的客戶提供服務。Clari5 於單一網站擁有超過 3.4 億個帳戶，並已支援全球部份最大型詐騙管理部署。Clari5 最近獲 Perfios 收購，而現已成為 Perfios 集團旗下公司之一。

