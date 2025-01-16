PhotonPay光子易為Mastercard商業信用卡接入 Google Pay

安全和私隱⼀直是Google Pay的核⼼所在。通過設備密碼、指紋識別或面部識別等多重身份驗證方式，Google Pay為用戶提供強有力的保護。同時，其令牌化支付技術為每筆交易生成獨一無二的一次性令牌，確保客戶的真實卡號在交易過程中始終處於隱匿狀態。在實際的使用場景中，當用戶在結賬時，Google Pay能夠自動填充已存儲的支付信息，極大簡化了支付流程，讓支付過程變得更加高效、流暢，讓用戶輕鬆暢享安全無憂的支付體驗。

設定Google Pay的方案也非常簡單。用戶只需將 PhotonPay光子易Mastercard商業信用卡添加至 Google Wallet 應用，即可通過 Android 設備，在支持 Google Pay 的在線平台和實體商戶中輕鬆完成安全、便捷的支付。

如何將光子卡添加到谷歌錢包

下載並打開您的Google錢包應用。 點擊 「添加卡片」，按提示輸入Mastercard商業信用卡信息。 選擇一種驗證方式驗證該卡。

「PhotonPay光子易始終堅持客戶第一的準則，以一個行業參與者、創新者的角色，為支付市場帶來更多的競爭和活力，也為全球企業提供了更多選擇。」

通過PhotonPay光子易Mastercard商業信用卡產品，企業可使用60多個幣種支付至全球180+個國家和地區，並可自定義交易場景和支付限額等關鍵參數，實時查看交易記錄詳情，享受簡單高效的對賬體驗。此外，PhotonPay光子易應用了先進的支付技術和風控系統，通過多層身份驗證和實時交易監測，有效降低支付風險並減少欺詐行為發生。當前，PhotonPay光子易已通過支付卡行業數據安全標準（PCI -DSS）最高等級認證，嚴格遵守各國相關法律法規和支付行業的合規要求，賦能企業進一步拓展全球業務。

要進⼀步瞭解PhotonPay光子易，請瀏覽https://www.photonpay.com/zh-hk/

關於PhotonPay光子易

光子易（PhotonPay），創立於2015年，是一家領先的全球支付平台及數字金融基礎設施提供商，服務覆蓋全球賬戶、全球發卡、全球收單、全球分發、匯兌管理和嵌入式金融等領域。依託強大的合規安全實力和科技創新能力，PhotonPay光子易致力於為全球企業提供安全、高效的數字化支付解決方案。公司全球總部位於香港，並在深圳、上海、杭州、美國、英國、加拿大、新加坡和波蘭設有分支機構，與多家國際頂級銀行達成戰略合作的同時，獲得萬事達卡香港發卡資質、Discover® Global Network大中華區發卡資質以及2024福布斯中國金融科技影響力企業TOP50，服務超過200,000家出海企業。

SOURCE PhotonPay