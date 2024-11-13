會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部推出高端Pickleball球場

此次球場的啟用標誌著會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部在體育與健康服務上的又一重大進步，進一步豐富了面向國內外賓客的高品質服務。

在開幕慶典上，Jan David宣佈會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部將成為2025年1月即將舉行的World Pickleball Championship的冠名贊助商。這項重要賽事包含多個淘汰賽階段，將在多個國家和地區進行，並吸引來自中國大陸、印度、越南、韓國、馬來西亞、泰國、新加坡和香港的頂級選手前來競技。

會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部總裁兼行政總裁Steve Wolstenholme表示：「我們致力於將會安打造成國際體育賽事的首選之地，包括Pickleball專案。我們將不斷為所有遊客提供卓越而難忘的體驗。」

廣南省文化體育旅遊部副主任Tao Viet Hai先生也指出，體育活動有潛力成為蓬勃發展的可持續經濟產業，吸引更多遊客前來廣南觀光。

在活動中，會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部還宣佈正式贊助16歲的越南職業Pickleball明星Sophia Phuong Anh的成長發展。作為越南最年輕的職業選手，她在2024年印尼巴厘島的2024 World Pickleball Championship系列中獲得兩枚金牌，創造了歷史。

此外，會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部還與ePGA - Eric's Pickleball & Golf Academy合作，推廣Pickleball運動，特別是面向青少年、學生和家庭的社區參與專案。作為開幕慶祝的一部分，俱樂部還將每兩周舉辦一次免費報名的比賽，為獲勝者提供豐富的獎品。

Hoiana Pickleball Court的啟用為越南中部的體育愛好者帶來了全新的體驗，結合奢華、社區與運動的精髓，進一步鞏固了會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部作為世界級綜合度假勝地的地位。

關於會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部

會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部是越南領先的綜合度假村，坐落於4公里長的壯麗海岸線附近，毗鄰聯合國教科文組織世界遺產地會安古城和美山聖地。度假村包括四家豪華酒店，共有1200多間客房，其中包括兩家New World品牌酒店——New World Hoiana Beach Resort和New World Hoiana Hotel，以及Hoiana Hotel & Suites和Hoiana Residences。New World® Hotels & Resorts品牌隸屬於全球奢華酒店領導者瑰麗酒店集團(Rosewood Hotel Group)。

除了奢華住宿外，度假村還擁有20家世界級餐廳和酒吧，越南頂級高爾夫球場會安海岸高爾夫俱樂部（躋身全球百佳高爾夫球場），以及亞洲最大的海灘俱樂部NOX Beach Club、2700平方米的兒童俱樂部「Play」。度假村還為企業會議、婚禮或社交聚會提供多種室內外場地，以最先進的設施和卓越的服務為賓客提供無縫且非凡的體驗。

SOURCE Hoiana Resort & Golf