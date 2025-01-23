Pictor Biotech Inc.（以SOLARBIOTECH名義營運）、GPC Bio與Eleszto Genetika宣佈進行策略性合併

維珍尼亞州諾頓、法國拉羅謝爾和匈牙利布達佩斯2025年1月23日 /美通社/ -- 今日，SOLARBIOTECH、GPC Bio與Eleszto Genetika隆重宣佈，三家公司已完成收購並策略性統一至單一所有權之下。

此次整合打造了一家垂直整合的合成生物學與生物製造巨擘，憑藉精準發酵的顛覆性潛力，佔據獨特市場優勢。透過整合數十年的專業知識，統一後的組織將充分發揮各團隊的優勢，順利推動合成生物技術從概念構思到商業化生產的創新進程。

此次收購匯聚了超過100名工程師、科學家及資深生技高管，標誌著在快速發展的生物製造領域邁出重要一步。統一後的組織將全面為客戶提供無與倫比且無縫的支援，涵蓋生物製造的所有階段，包括微生物菌株與生物製程開發、工廠工程、自動化、建設、部署及大規模營運。在未來幾個月內，將進一步開展整合活動，以充分發揮組織的整體優勢。

策略相關性

「微生物菌株工程所面臨的挑戰，往往受限於嚴格的知識產權保護，以及放大生物製程的技術障礙，長期以來一直阻礙合成生物產品的快速發展。透過將這些公司結合在一起，我們可以直接面對這些挑戰，並憑藉所需的財務和營運支持，改變生物製造領域，推動其成長，」 Pictor Biotech Inc.（以SOLARBIOTECH名義營運）行政總裁Alex Berlin表示。

GPC Bio行政總裁Zsolt Popsé補充道：「我們擁有近20年的設計、工程、 自動化及部署生物製造設備的經驗，並為領先的生物製藥公司，如默克（Merck）、賽諾菲（Sanofi）及Millipore-Sigma，還有主要的食品和飲料公司如嘉吉（Cargill）、蘇弗雷集團（Groupe Soufflet）和利薩弗（Lesaffre）等提供了世界級設施。GPC Bio與EG及SOLARBIOTECH的整合，使我們處於一個獨特的位置，能夠降低風險並加速生物製造領域的增長。」

Eleszto Genetika Kft.董事總經理Lóránd Szabó表示：「在過去的二十年裡，我們開發了數百種微生物菌株，用於生物製藥、營養保健品和化妝品的生產。透過與Solar Biotech和GPC Bio的合作，我們能夠高效地將產品從實驗室規模轉向商業生產，克服非整合型組織常面臨的典型障礙。」

EG、GPC Bio和Pictor Biotech（以SOLARBIOTECH名義營運）的擁有者Peter Rosholm強調道：「我全力致力於投資並加速可持續生物製造技術的商業發展。透過將SOLARBIOTECH、GPC Bio和EG整合在一個平台下，我們正將團隊獨特地定位於在這個快速增長的行業中蓬勃發展。我們擁有一個以客戶為中心、多元化的組織，擁有非常有經驗的管理團隊，這項承諾為現有公司基礎設施注入了大量資金。」

公司簡介

三家公司的高層管理團隊將繼續擔任各自的領導職位。Peter Rosholm將僅以擁有者和投資者的身份服務於該組織。

SOLARBIOTECH（簡稱「SBC」）總部位於美國維珍尼亞州諾頓，提供全球領先的微生物及動植物細胞精密發酵技術，以及涵蓋各種規模的下游處理專業知識。SBC利用位於維珍尼亞州西南部的18英畝工業園區基礎設施，持續為合作夥伴提供創新的合成生物學生物過程和產品。

GPC Bio（簡稱「GPC」）總部位於法國拉羅謝爾，專門從事為生物製藥、食品科技和飲料行業設計、自动化、軟件控制、工程設計及生物製造設備的製造。GPC Bio在近二十年的時間裡，為一些工業生物技術和生物製藥領域的領先企業提供了最先進的系統。

Eleszto Genetika Kft.（簡稱「EG」）總部位於匈牙利布達佩斯，擁有近二十年的先進工業微生物菌株研發經驗。EG的產品組合包括來自工程化酵母、細菌及絲狀真菌的微生物菌株，用於生產各種生物製藥、營養保健品及化妝品，並依託於歐洲聯盟核心地區的尖端基礎設施支持。

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SOURCE Pictor Biotech Inc. (dba SOLARBIOTECH), GPC Bio, and Eleszto Genetika