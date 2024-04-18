PISEN品勝品牌全面升級，以冰山釋放自然能量亮相2024環球資源移動電子展

PISEN品勝此次參加環球資源電子消費展2024香港展，以冰山致敬PISEN品勝成為中國「7+2」南極登山隊指定裝備，並研製出「充電寶」原型。從「萬物之源」的南極到「充電寶之源」的PISEN品勝，是能源到能量的過程，是PISEN品勝不斷升級的過程。

作為本次品牌升級的重磅動作，以不同冰山形式展現「Power inspired energy」概念。

錯落的「黃」+「白」展示柱模擬著漂浮在海面的冰塊，底部燈帶則是冰塊地下擁有無限未知的海洋能量；展出的產品則表達了南極絕不是人們刻板印象中的荒蕪之地，而是能挺過苛刻環境挑戰的極地之物。

三角的洽談空間則是抽像冰山，它充滿孕育頑強生命力的「時空」，是人們對於極限之地的嚮往，是PISEN品勝對於產品的極致追求，詮釋「可持續性、更人性化、高質量、新設計」的品牌價值觀。

PISEN品勝通過南極冰山，展現專注產品、突破創新、熱愛探索，堅持用實力說話的精神內核。

品勝儲能創新

PISEN品勝儲能系列是能源最直接的展現，展出的儲能產品有品勝快充便攜式儲能電源2000W/1000W、品勝600W戶外電源和品勝屏顯聯網充電樁。

PISEN品勝戶外電源根據您的不同需求，有 600W、1000W和2000W，適用於各種不同場景的電力需求。不僅具備高效能的輸出能力，蓄能只需要幾小時，還有多重安全保護機制。它採用了過流保護、過壓保護、過載保護、短路保護等多項技術，確保您在使用過程中的安全。此外，它還具備快速充電功能，僅需幾個小時即可充滿電，方便您快速使用。

通過存儲-釋放-儲存的能量循環以及戶外&露營的新式生活，PISEN品勝不僅在理念和產品上共鳴演繹，更在真實場景付諸行動，為用戶送上真正可以幫助生活的儲能能源。

品勝潮品創新

PISEN品勝潮品系列攜手新世紀福音戰士推出官方授權正版「PISEN品勝 x 新世紀福音戰士」快充產品。一經上線便引爆討論。此次聯名展現PISEN品勝以更成熟、新潮的品牌姿態站在行業的前沿。

「初號機」 65W 氮化鎵3合1 磁吸桌面充電器設計採用 EVA紫綠深度定制外觀。以及第二彈首款「二號機明日香」桌面充，定制機甲塗裝，明日香立繪+2號機暗紋，全新來襲。15W磁吸+65W氮化鎵快充+2500W插座，同時照顧 AC 插座取電、USB 有線快充、磁吸無線充三大用電需求。採用 「GaNUltra 」超氮化鎵快充技術，實現在小身體大功率快充，全面滿足桌面補能需求。

一同亮相的還有三合一無線充電支架、二合一磁吸無線充電器等適用於辦公、家庭、出差等多種場景，深入觸達用戶高頻場景，持續展現品牌創新。

品勝音頻創新

PISEN品勝全力出擊帶來P、C、O三款不同理念的藍牙耳機，PISEN品勝音頻系列是與更多年輕人連接，共築數碼新生活。以高性能、超外觀的產品屬性，讓「音波能量」走進用戶的生活。

P系列：以PISEN的「P」命名，主打高品質、高性價比。 C系列，取自「Creative」，寓為人們提供創造精彩生活的產品，主打潮流外形，讓原本出彩的你更加出彩，引領潮范產品特性為懸浮透明倉C1真無線藍牙耳機、開放式座艙C2真無線藍牙耳機和半透明磨砂款C3真無線藍牙耳機。PISEN品勝O1開放式耳機，健康不入耳，實現佩戴零負擔，給用戶帶來可持續生活新理念。

PISEN品勝P1 PLUS真無線藍牙耳機，主打百元的價格就能get大師級耳機，調音師Axel Grell的專業背書，並且可以實現APP操作，中、英、日三種語言隨時切換。單麥克風ENC通話降噪，實現通話傳輸超清晰。2C快充功能，實現充電10分鐘，續航兩小時。PISEN品勝智能連接技術使耳機能夠同時連接兩個設備，實現雙設備無縫切換。此外，採用動圈式PU複合型航天材質，實現13mmPISEN品勝定制喇叭，3D全景音頻，耳機一戴就是身臨其境。

品勝共享充電寶創新

閃蔥-開啟共享充電寶行業效率革命

閃蔥是廣東PISEN品勝電子股份有限公司（簡稱PISEN品勝股份）的全資子公司，依托PISEN品勝股份在充電寶市場的領軍地位，及其研發、生產製造、全渠道營銷、數字化與品牌完整產業鏈優勢，打造共享充電寶2.0——閃蔥。充電快3倍，直銷到商戶，PISEN品勝全渠道營銷體系本地化眾包運維，根本改變共享充電寶運營效率。

關於PISEN品勝

PISEN品勝電子秉持著「Power inspired energy」的初心，作為最早研發出充電寶並實現商用的企業之一，PISEN品勝致力於讓尖端技術為所有人所用，推動創新，賦予全球、個人以及連接更多力量。從現在到未來，堅持以「設計產品，讓人們每一天都能擁有更精彩輕鬆的生活」為使命，給用戶創造更愉悅的潮流數碼新生活。

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SOURCE PISEN