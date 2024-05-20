中國石化PIT首個中環充電站於新世界大廈隆重開幕

1）中 國 石化 與 新世界發展繼續 共同 推 動 香港 邁向碳中和

為助力香港在2050年實現碳中和的目標，中國石化致力在港建設充電設施及提供電動車充電服務，並尋求與各方攜手合作，共同推動本港能源轉型。未來，中國石化與新世界發展有限公司（新世界發展），將繼續在不同地點開拓更多先進及便利充電服務點，務求為廣大電動車駕駛者帶來更便捷及輕鬆的充電體驗，一同建設更環保、更美好的香港。

2）PIT以駕駛者為本， 收費簡單清晰， 為不同場地 提供 一站式 充電服務

PIT是中國石化為香港創立的全新充電服務品牌，PIT除了是「車輛補給站」的意思，同時也是「Power In Time」的縮寫，是中國石化充電業務以駕駛者及合作夥伴為中心的全新充電概念。PIT充電站會開放給所有品牌的電動車使用，為所有電動車駕駛者提供充電服務，PIT團隊會協助場地業主通過分析停車場車流大數據，結合不同場地條件和情況，設計多樣化的充電服務組合，力求減少駕駛者排隊等候時間，提升充電體驗。同時，PIT充電站會使用簡單清晰的收費方式，劃一按每度電計費，保障消費者權益，確保「充幾多比幾多」，令電動車駕駛者能更好地規劃充電時間，從而便利出行。用戶只需下載PIT EV Charging App隨時找尋充電點的實時位置情況，再掃瞄充電機上的二維碼即啟動充電及支付，十分方便。

3）PIT 已在柴灣建設 180kW快充設施， 將 建 設 覆 蓋 全港 的【夥伴 +油站】快充 網絡 ， 加快推動香港綠色運輸

PIT已在柴灣油（氣）站附近裝設了180 kW快速充電設施，即將投用，將為所有品牌車輛提供高速充電體驗。此外，中國石化現時擁有全港最大加油及加氣站網絡，在持續與不同夥伴建設更多PIT充電站的同時，也會積極響應環境及生態局號召，在旗下SINOPEC加油（氣）站增加快速充電設施，搭建覆蓋全港的快充網絡。我們相信未來PIT將為駕駛者更方便的充電網絡，可較大程度舒緩電動車續航焦慮，免除電動車駕駛者出行及充電的煩惱，實現PIT「Power In Time」及「隨時、隨想、隨行」的充電理念，打造香港成為全球高效電動車應用都市之一。

4）支持本港大 學電動 方程式 賽車 ， 推 動 本港 綠 色能源 技 術

PIT團隊除了與不同商業夥伴合作，推動香港電動車充電網絡發展外，也積極回饋社會，中國石化及PIT亦全力贊助理工大學電動方程式賽（E-Formula）車隊，幫助年青人實踐夢想之餘，亦為香港綠色能源及環保持續注入新動力。

SOURCE 中石化(香港)有限公司