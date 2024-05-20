中國石化PIT首個中環充電站於新世界大廈隆重開幕
20 5月, 2024, 15:17 CST
香港2024年5月20日 /美通社/ -- 中石化(香港)有限公司(中國石化)宣佈，其與新世界發展的首個充電站— PIT今天正式開幕，為電動車車主提供快速充電服務。該PIT充電站位於中環核心位置的新世界大廈停車場，裝設了4個直流快速充電車位及8個交流中速充電車位，能同時為12台電動車提供充電服務。新世界大廈PIT充電站於現時起至2024年5月31日止，將推出開幕充電優惠，供各大電動車駕駛者享用。
PIT充電站開幕典禮由新世界集團資產及房地產組合管理總經理林浩文聯同中石化（香港）油站有限公司總經理潘建邦主持，出席嘉賓包括新世界集團房地產組合管理團隊及中石化(香港)有限公司綜合管理部和零售管理部團隊代表等。
1）中國石化與新世界發展繼續共同推動香港邁向碳中和
為助力香港在2050年實現碳中和的目標，中國石化致力在港建設充電設施及提供電動車充電服務，並尋求與各方攜手合作，共同推動本港能源轉型。未來，中國石化與新世界發展有限公司（新世界發展），將繼續在不同地點開拓更多先進及便利充電服務點，務求為廣大電動車駕駛者帶來更便捷及輕鬆的充電體驗，一同建設更環保、更美好的香港。
2）PIT以駕駛者為本，收費簡單清晰，為不同場地提供一站式充電服務
PIT是中國石化為香港創立的全新充電服務品牌，PIT除了是「車輛補給站」的意思，同時也是「Power In Time」的縮寫，是中國石化充電業務以駕駛者及合作夥伴為中心的全新充電概念。PIT充電站會開放給所有品牌的電動車使用，為所有電動車駕駛者提供充電服務，PIT團隊會協助場地業主通過分析停車場車流大數據，結合不同場地條件和情況，設計多樣化的充電服務組合，力求減少駕駛者排隊等候時間，提升充電體驗。同時，PIT充電站會使用簡單清晰的收費方式，劃一按每度電計費，保障消費者權益，確保「充幾多比幾多」，令電動車駕駛者能更好地規劃充電時間，從而便利出行。用戶只需下載PIT EV Charging App隨時找尋充電點的實時位置情況，再掃瞄充電機上的二維碼即啟動充電及支付，十分方便。
3）PIT已在柴灣建設180kW快充設施，將建設覆蓋全港的【夥伴+油站】快充網絡，加快推動香港綠色運輸
PIT已在柴灣油（氣）站附近裝設了180 kW快速充電設施，即將投用，將為所有品牌車輛提供高速充電體驗。此外，中國石化現時擁有全港最大加油及加氣站網絡，在持續與不同夥伴建設更多PIT充電站的同時，也會積極響應環境及生態局號召，在旗下SINOPEC加油（氣）站增加快速充電設施，搭建覆蓋全港的快充網絡。我們相信未來PIT將為駕駛者更方便的充電網絡，可較大程度舒緩電動車續航焦慮，免除電動車駕駛者出行及充電的煩惱，實現PIT「Power In Time」及「隨時、隨想、隨行」的充電理念，打造香港成為全球高效電動車應用都市之一。
4）支持本港大學電動方程式賽車，推動本港綠色能源技術
PIT團隊除了與不同商業夥伴合作，推動香港電動車充電網絡發展外，也積極回饋社會，中國石化及PIT亦全力贊助理工大學電動方程式賽（E-Formula）車隊，幫助年青人實踐夢想之餘，亦為香港綠色能源及環保持續注入新動力。
SOURCE 中石化(香港)有限公司
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