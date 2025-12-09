Pixelworks將於2025年12月19日重新召開特別股東大會

由於提案1未獲得67%已發行普通股股東的批准

首次會議休會

請尚未投票的股東為提案1投贊成票

俄勒岡州波特蘭2025年12月9日 /美通社/ -- Pixelworks, Inc. (納斯達克股票代碼：PXLW)（以下簡稱「Pixelworks」或「公司」），一家專業的圖像和顯示處理方案提供商，今日宣布其原定於2025年12月8日重新召開的股東特別大會（以下簡稱「特別股東大會」）已延期至2025年12月19日上午9:00（太平洋時間）舉行，以便股東有更多時間就提案1進行投票。提案1擬授權出售公司間接持有的子公司Pixelworks Semiconductor Technology（上海）的所有股份（以下簡稱「出售」）。盡管截至2025年12月8日已投票的結果顯示提案1已獲得大量支持，但尚未獲得特別股東大會股權登記日已發行普通股至少67%的股東的批准。

在首次特別股東大會重新召開時，就提案1進行投票的股份中約有98%投了贊成票，但僅占特別股東大會股權登記日已發行普通股總數的約60%。董事會仍然認為，批准提案1符合公司及其股東的最佳利益，兩家領先的獨立代理投票咨詢機構Institutional Shareholder Services和Glass Lewis均建議股東投票支持提案1。關於提案1的更詳細描述，請參見公司於2025年10月27日向美國證券交易委員會提交的委托書（簡稱「特別股東大會委托書」），以及公司於2025年11月4日提交的補充最終委托書材料。

特別股東大會休會

延期後的特別股東大會將以線上形式舉行，2025年10月17日登記在冊的股東可通過撥打1-888-788-0099聆聽並參與重新召開的會議，並在會議期間進行投票和提交問題。本次特別股東大會的會議ID號為85737219104。

公司董事會鼓勵截至 2025 年 10 月 17 日登記日尚未就提案 1 進行投票或不確定其股份是否已就提案 1 進行投票的所有股東盡快聯系其經紀人或銀行進行投票，最遲不得晚於 2025 年 12 月 18 日晚上 11:59（美國東部時間）。

已在特別股東大會上就提案1提交委托書或以其他方式投票且不希望更改投票的股東，無需采取任何行動。如有任何股份表決的相關問題，或需索取額外或遺失的委托投票材料，請聯系公司委托代理機構Alliance Advisors以獲取相關的幫助。您可以通過撥打美國境內免費電話1-855-206-1342或發送電子郵件至[email protected]進行聯系。

投票必須在2025年12月18日美國東部時間晚上11:59之前收到才能計入。此後，只有截至2025年10月17日擁有投票權的股東才能在2025年12月19日太平洋時間上午9:00舉行的延期特別股東會議上投票，投票方式為撥打1-855-206-1342或發送電子郵件至[email protected]。

安全港聲明

本新聞稿包含「前瞻性陳述」，這些陳述涉及重大風險和不確定性，符合1995年《私人證券訴訟改革法案》規定的安全港條款。除歷史事實陳述外，本新聞稿中的所有陳述均為前瞻性陳述。此類陳述的示例包括但不限於有關銷售完成以及銷售完成條件（包括Pixelworks股東的批准）滿足情況的陳述。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。這些陳述基於管理層當前的預期和理解，並涉及風險和不確定性。實際結果和業績可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。我們不承擔更新這些前瞻性陳述以反映其發布日期後發生的事件或情況的任何意圖或義務，除非法律另有要求。您應查閱我們在美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中的其他披露內容，包括我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告以及我們已提交或未來可能提交的當前報告和其他文件。您可免費訪問以下網址獲取這些文件：http://www.sec.gov。

更多信息及查找途徑

就本次出售而言，Pixelworks 已向美國證券交易委員會提交了附表 14A 的委托書。我們敦促投資者和股東仔細閱讀特別股東大會委托書以及向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充，因為它們包含重要信息。

您可訪問美國證券交易委員會 (SEC) 網站 (http://www.sec.gov) 免費獲取特別股東大會委托書以及其他包含 Pixelworks 公司及擬議出售相關信息的備案文件。您也可以訪問我們網站 www.pixelworks.com 的「投資者」版塊，在「投資者—SEC 文件」標題下免費獲取已提交給 SEC 的文件，或通過以下方式索取：Pixelworks, Inc., 16760 SW Upper Boones Ferry Rd., Suite 101, Portland, OR 97224；電話：(503) 601-4545。

本次征集參與者

Pixelworks及其部分董事和高管可能被視為參與向Pixelworks股東征集委托書的人員。有關Pixelworks董事和高管的信息載於公司2025年4月21日向美國證券交易委員會（SEC）提交的2025年年度股東大會委托書（附表14A）。有關上述人員及其他可能被視為參與者的利益的更多信息，可通過參閱年度股東大會委托書及其他與擬議出售相關的其他文件獲得。上述文件的副本可從上述渠道免費獲取。

Pixelworks公司簡介

Pixelworks提供業界先進的內容創作、視頻傳輸和顯示處理解決方案和技術，可在從影院到智能手機的所有屏幕上提供真實的視覺體驗和出色畫質。該公司擁有20多年的歷史，為前沿的消費電子產品、專業顯示器和視頻流媒體服務的供應商提供圖像處理創新方案。欲了解更多信息，請訪問公司官網www.pixelworks.com。

敬請注意：Pixelworks以及Pixelworks標志是Pixelworks, Inc.的注冊商標。

SOURCE Pixelworks, Inc.