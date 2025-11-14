發掘年輕創作者！「pixiv台灣學生插畫比賽2025」徵件開始

「pixiv台灣學生插畫比賽2025」為pixiv股份有限公司（以下稱pixiv），針對台灣各高中職、大專院校在學生（含碩士）或不限學籍，但年齡介於15歲至22歲的青少年插畫創作比賽。今年迎來第二屆舉辦，不僅協辦學校規模擴大，更新增了贊助單位，獎項與獎品內容更加豐富，持續鼓勵喜愛創作的台灣新生代創作者，透過在匯集全球創作者的平台pixiv上發表作品， 讓更多使用者、學校與業界人士能看見他們的創作，進而為未來的發展創造更多機會。

本比賽評審包括以「台灣OL」系列插畫為代表作的超人氣繪師天之火；《三個不結婚的女人》作者，台灣知名漫畫家日下棗；曾作為UI美術活躍於遊戲公司，並替多位虛擬實況Vtuber設計角色的西貝魯SIBYL，及臺灣藝術大學視傳系系主任陳光大，陣容豪華。

本比賽獲得Too Marker Products股份有限公司、BOOK☆WALKER TAIWAN、蓋亞文化的贊助支持，獲獎者除了獎金與講評，及在pixivision上被介紹和曝光，還可能獲得Copic Sketch Basic麥克筆72色組及速寫本、BOOK☆WALKER點數購書金、誠品商品禮券等超豐富獎品，大專院校部門蓋亞文化獎得獎者，還能列入蓋亞文化備選合作插畫家名單內，並有機會獲得插畫委託專案！

本次協辦學校由前次的7校擴大至16校，希望透過更多校系的參與，進一步推動年輕創作者的交流與成長。期待大家的踴躍投稿！

pixiv秉持「讓創作活動變得更加有趣」的使命，今後也將持續支持台灣的創作者。

【協辦學校一覽】



「pixiv台灣學生插畫比賽2025」概要

主題

「光」大專院校部門、「光」高中職部門

可以是自然中的陽光、月光、星光，也可以是生活中微小卻溫暖的燈火，甚至是抽象的靈感、夢想與信念，無論是寫實、幻想、科幻、或個人情感的投射皆可。請以「光」為主題繪製原創插畫作品，並依照本簡章各項規定及自身符合的組別投稿。 自由投稿部門

請自由投稿符合本參加簡章中所有規範的插畫作品，主題不限，內容亦不限新舊作品，但須為「原創」插畫。

舉辦期間

2025年11月14日（五）～12月16日（二）23:59止 ※請注意為日本時間

※請注意為日本時間 募集部門 「光」大專院校部門

參加標籤： taiwanstudent2025_u22

參加對象及資格：台灣各大專院校在學生（含碩士在學生）或不限學籍，但年齡介於18歲至22歲，現居住於台灣者。 「光」高中職部門

參加標籤： taiwanstudent2025_u18

參加對象及資格：台灣各高中職在學生或不限學籍，但年齡介於15歲至18歲，現居住於台灣者。 自由投稿部門

參加標籤： taiwanstudent2025_free

參加對象及資格：台灣各高中職、大專院校在學生（含碩士）或不限學籍，但年齡介於15歲至22歲，現居住於台灣者。

※pixiv得視情況要求得獎者提供學生證或可證明年齡之身分證件以進行查核。

投稿規格 檔案格式：jpg／png 解析度：250dpi以上 尺寸：不限 投稿數量：不限，但每張作品需分開獨立投稿，且不可重複投稿同一作品。

獲得獎品 「光」大專院校部門

最優秀獎（1名）

獎金：25,000 TWD

「台灣學生插畫比賽2026」 主視覺，價值20,000TWD的插圖委託機會 ；

Copic Sketch Basic麥克筆72色組 ＆ Copic Sketch Book速寫本（一組，由Too Marker Products股份有限公司贊助） ；

由pixiv提供之電子獎狀一紙 優秀獎（1名）

獎金：16,000 TWD

《Artist in Taiwan 2025》畫集一冊 ；

由pixiv提供之電子獎狀一紙 準優秀獎（1名）

獎金：6,000 TWD

《Artist in Taiwan 2025》畫集一冊 ；

由pixiv提供之電子獎狀一紙 蓋亞文化獎（1名） （由蓋亞文化贊助）

誠品商品禮券5000元

列入蓋亞文化備選合作插畫家名單內 ；

由蓋亞文化提供之電子獎狀一紙

※得獎者將列入蓋亞合作插畫家名單，如有合適案件才會進行委託。 「光」高中職部門 最優秀獎（1名）

獎金：20,000 TWD

Copic Sketch Basic麥克筆72色組 ＆ Copic Sketch Book速寫本（一組，由Too Marker Products股份有限公司贊助） ；

由pixiv提供之電子獎狀一紙 優秀獎（1名）

獎金：12,000 TWD

《Artist in Taiwan 2025》畫集一冊 ；

由pixiv提供之電子獎狀一紙 準優秀獎（1名）

獎金：5,000 TWD

《Artist in Taiwan 2025》畫集一冊 ；

由pixiv提供之電子獎狀一紙 蓋亞文化獎（1名） （由蓋亞文化贊助）

誠品商品禮券5000元

由蓋亞文化提供之電子獎狀一紙 自由投稿部門

優秀獎（4名）

獎金：每名4,000 TWD

BOOK☆WALKER點數購書金：每名1,000點（1點=台幣1元）（由BOOK☆WALKER TAIWAN贊助） ；

由pixiv提供之電子獎狀一紙

※所有獎項的獲獎者均將於pixivision文章上被介紹。

參加方式

參加者請依照本比賽頁面公布之主題進行插畫創作。投稿作品須由參加者本人的pixiv帳號進行投稿，並標上以上各部門的指定標籤，即可完成參加。

※詳細簡章內容請參考比賽主頁。

比賽主頁： https://www.pixiv.net/contest/twstudent2025

pixiv 簡介

https://www.pixiv.net

pixiv是一個以「透過作品進行交流」為核心概念的創作者專用社群平台。

本著「讓創作活動變得更加有趣」的理念，自2007年9月起提供以發布作品（插畫、漫畫、小說）進行交流為主軸的服務。目前已擁有超過1億名註冊用戶。

關於pixiv股份有限公司

https://www.pixiv.co.jp

所在地：東京都澀谷區千駄谷4-23-5

代表董事CEO：丹羽康弘

事業內容：社群網路服務

成立日期：2005年7月25日

