pixiv再度攜手NiCE同人展！「pixiv×NiCE創・迴響2026插畫比賽」7月11日開跑

pixiv今年也推出一系列社群好康活動。任何人只要在指定期間內將參賽的插畫作品加入pixiv收藏，完成人氣獎的投票，就能抽7-ELEVEN商品券！此外還有pixiv繁中X（舊Twitter）及Plurk帳號介紹NiCE參展社團的宣傳活動，粉絲只要轉發介紹貼文，就有機會抽中pixiv官方限定禮品。pixiv將以全方位的社群能量，為參展的社團與創作者大力應援。

「pixiv×NiCE 創・迴響2026」三大連動企劃

1. pixiv X NiCE合作投稿企劃「pixiv × NiCE創・迴響2026插畫比賽」

【舉辦期間】2026年7月11日（六）〜 8月11日（二） 23:59（日本時間）

比賽頁面連結：https://www.pixiv.net/contest/nice2026

NiCE2社團宣傳部門

僅限2026年「NiCE創・迴響同人誌販售會2」攤主報名參加，投稿內容可為NiCE2活動當日預計使用的含插畫之攤位品項表、攤位宣傳用插畫、海報、販售刊物之封面、內頁等相關插畫，不限原創或粉絲創作。

【獲得獎品】

參加時除部門指定標籤外，請於另一標籤中註明「攤位編號」及「攤位名稱」，符合資格的前600名投稿者，將可在8月15日活動當日於現場獲得兼具實用、紀念與可愛風格的「木質手機架兼名片架」，不論是場次擺攤還是日常使用都非常合適！

【NiCE2社團宣傳部門 參加指定標籤】

標籤：NiCE2026_booth

※為了順利發放贈品，參加時除部門指定標籤外，還需於另一標籤中註明攤位編號及攤位名稱。（例如：#NiCE2026_booth #A40無憂無慮）。

自由投稿部門：

主題不限，但須為「原創」插畫。

不限是否為NiCE2參展者，只要完成註冊pixiv帳號，並同意參加簡章的個人創作者均可參加。本部門將提供以下獎品給獲獎者。

【獲得獎品】

最優秀獎（1名）：獎金新台幣20,000元

優秀獎（1名）： 獎金新台幣 6,000 元

人氣獎（3名）： 每名獎金新台幣 5,000 元

※人氣獎將依活動期間內作品於pixiv上獲得的收藏（愛心）數量進行排名，選出前3名作品。

※最優秀獎、優秀獎與人氣獎可重複獲獎。

【自由投稿部門 參加指定標籤】

標籤：NiCE2026_free

2.「pixiv×NiCE 創・迴響2026插畫比賽人氣獎投票活動」：替喜歡的作品加油！按下愛心收藏，抽7-ELEVEN商品券

【舉辦期間】2026年7月11日（六）〜 8月17日（一） ，至NiCE活動結束後兩日。

pixiv本次推出結合插畫比賽人氣獎的「線上投票活動」。粉絲只要在活動期間內登入pixiv並將「pixiv×NiCE創・迴響2026插畫比賽」自由部門的參賽投稿作品按愛心加入「收藏（Bookmark）」，即視為完成投票。

本次插畫比賽的「人氣獎（3名）」將依據此投票結果，由獲得最多收藏數的前三名作品勝出！另外，凡參與收藏投票的用戶，就有機會抽中 7-ELEVEN數位商品券 200 元（共抽出20 名）。

3.「創作者應援轉發祭」：在pixiv繁中X與Plurk宣傳你的社團！粉絲分享貼文能抽好禮

【舉辦期間】2026年7月11日（六）〜 8月15日（六）

為了擴大活動聲勢並全面提升創作者的能見度，pixiv將於插畫比賽開始到NiCE活動當天，在繁體中文官方X與Plurk同步啟動「創作者應援轉發祭」。

活動正透過以下Google表單公開募集創作者社團資訊。8月11日前，凡是pixiv用戶且本次參與NiCE2同人展出攤的創作者，皆可填表提供pixiv用戶 ID、參賽作品連結及社團簡介進行報名。經審核符合資格者，pixiv將於 NiCE2活動舉辦前，在官方社群陸續發布精選社團介紹貼文，全力協助創作者在展前觸及更多粉絲！

同時，為了邀請廣大粉絲共同參與，任何人只要在期間內轉發該篇社團介紹的貼文，就有機會參與好禮抽獎。pixiv將從中抽出15名幸運兒，贈送pixiv官方限定製作的精美資料夾與貼紙套組，千萬別錯過這個機會！

報名表單：https://forms.gle/mRQEXZYvdgHaMwRh7

持續深耕台灣 pixiv支持創作者活躍發展

近年來，pixiv持續深耕台灣市場，積極推動多項支持在地創作者的具體企劃。迄今已出版三冊《ARTISTS IN TAIWAN》系列台灣創作者畫集，並連續舉辦兩屆「pixiv台灣學生插畫比賽」，累計吸引超過千位新生代創作者熱情參與。

另外，內容列印服務「FANBOX PRINT」更於今年5月正式與台灣7-ELEVEN ibon跨國連動！台灣的創作者從此可在台灣與日本的便利商店同步上架、販售列印作品；粉絲則能直接透過全台ibon輕鬆購買支持，部分收益也將直接回饋給創作者。

本次pixiv再度攜手台灣大型同人展「NiCE 創・迴響」，正是期望透過線上平台與線下大型展會的緊密結合，進一步連結台灣在地的創作社群，持續為創作者們開拓更多元的曝光機會。

【更多資訊】

pixiv官方網站：https://www.pixiv.net/

pixiv繁中X帳號：https://x.com/pixiv_zh_hant

pixiv繁中Plurk帳號：https://www.plurk.com/pixiv_tw

pixiv Discord伺服器「pixiv中文創作者集合啦」：discord.gg/ZmCnwftqdd

關於NiCE 創・迴響（Neo iComic Echo） https://starstonetw.weebly.com/

由星石文創舉辦的大型同人誌販售會，第二屆將於2026年8月15日在台北南港展覽館一館登場。本屆活動規模再度升級，將聚集超過3000個創作攤位，囊括原創、二創、手作、插畫、小說等多元內容，將是創作者和動漫同好交流與展示的夏季盛會。

pixiv 簡介 https://www.pixiv.net

pixiv是一個以「透過作品進行交流」為核心概念的創作者專用社群平台。

本著「讓創作活動變得更加有趣」的理念，自2007年9月起提供以發布作品（插畫、漫畫、小說）進行交流為主軸的服務。目前已擁有超過1億名註冊用戶。

關於 pixiv股份有限公司 https://www.pixiv.co.jp

所在地：日本東京都澀谷區千駄谷4-23-5

代表董事CEO：丹羽康弘

事業內容：社群網路服務

成立日期：2005年7月25日

SOURCE pixiv股份有限公司