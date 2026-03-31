PixVerse 推出 Studio 及開發者工具，從創作工具蛻變為製作平台

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PixVerse

31 3月, 2026, 22:00 CST

Team Plan、Mini Apps 及 CLI Skills 為平台帶來協作功能、更快捷的工作流程，以及支援代理程式的影片生成能力

新加坡2026年3月31日 /美通社/ -- PixVerse 今日宣佈推出一系列新功能，專為大型工作室規模運作的創意團隊而設。繼昨日 V6 版本發佈後，這些新增功能標誌著 PixVerse 從個人創作工具邁向更完整的製作系統，支援團隊協作、將多步驟工作流程壓縮為單一操作，並擴展至自動化內容流程。

Team Plan：專業創意團隊的共享工作空間

專業影片製作鮮少是個人作業。工作室、廣告代理商及企業創意團隊需要共享空間、權限管理及資源調配，才能大規模運作製作流程。Team Plan 為這類團隊提供統一工作空間，成員可按需要加入或移除並設定權限，點數配額靈活共用，即使有人離開，資源庫亦保持完整。Team Plan 收費為每月每位用戶 79 美元。

Mini Apps：針對特定場景的快速影片製作工具

針對需要快速獲得成品而無需完整製作流程的創作者，PixVerse 推出 Mini Apps，一套輕巧、針對特定場景設計的工具，將常見的影片製作流程壓縮為單一操作。

首個推出的 Ad Master 解決商業內容製作中最常見的瓶頸：大規模製作影片成本高昂且耗時。用戶只需提供一張產品圖片及簡短描述，可以是賣點清單、期望風格或特定視覺方向，PixVerse 的模型便會自動推斷合適場景、配對適當人物，並生成完整廣告影片，包含旁白及字幕，無需編寫結構化提示詞。Ad Master 定價約為每條影片 3 美元，PixVerse 訂閱用戶可享 2 美元優惠價，大幅低於傳統數百至數千美元的影片製作成本。

更多 Mini Apps 正在開發中，涵蓋視覺敘事、短片內容創作、音訊及更廣泛的商業應用場景。

PixVerse CLI 及 Skills Library：為開發者及代理程式工作流程而設的模組化功能

傳統上，影片生成在自動化內容流程中一直是一個割裂的環節。PixVerse CLI 及 Skills 旨在改變現狀。CLI 讓用戶可直接在終端機生成影片，兼容 Claude Code、Codex、Cursor 及 OpenClaw 等 AI 原生環境。

與此同時，PixVerse 推出 Skills 庫，一系列模組化、可重用的功能，封裝特定的生成模式、風格及應用場景，讓開發者及 AI 代理程式將 PixVerse 整合至更大的工作流程中。CLI 與 Skills 結合，支援市場推廣、電子商務及大規模動態內容生成的端到端內容製作。

Team Plan、Ad Master Mini App 及 PixVerse Skills 即日起於 pixverse.ai 開放使用。

關於 PIXVERSE

PixVerse 是全球知名的 AI 影片生成平台，獲得來自 175 個國家、超過 1 億名創作者及企業信賴。其最新模型 V6 在鏡頭控制、角色表現及多鏡頭視聽生成方面均有突破，適用於創意及商業場景。2026年1月，PixVerse 推出 R1，全球首個實時世界模型，將影片轉化為無限、連續且互動的串流。PixVerse 團隊分佈於亞洲及美國，2023年成立，致力讓影片成為人類表達的通用語言。2026年3月，PixVerse 完成 C 輪融資，躋身獨角獸行列。詳情請瀏覽 pixverse.ai。

傳媒聯絡

PixVerse
Robyn Tan
[email protected] 

SOURCE PixVerse

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