Platonic重新構想代幣化，重視安全性和數據保護

紐約2024年8月19日 /美通社/ -- 區塊鏈基建設施技術公司Platonic欣然宣佈推出尖端的去中心化代幣化平台。Platonic的平台旨在為金融機構增強能力而開發，可以透過前所未有水平的數據私隱和安全性對各種資產進行代幣化。該公司將成為金融服務行業技術發展的驅動力。

Platonic正在重新構想資本市場代幣化。其專利的第 1 層區塊鏈（Layer 1 Blockchain）優先考慮安全性和客戶數據保護。Platonic的技術已透過活躍的試驗計劃促進了數千億元計的交易，為金融機構實現無限制且安全的代幣化。

Platonic創辦人兼行政總裁Violet Abtahi表示：「我們的願景是突破代幣化框框，就著發行人和投資者如何使用先進技術建立去中心化網絡，提出新想法。「無論資產生命週期中的角色如何，我們的技術都將連接客戶和合作夥伴，自動化工作流程並進入新市場，同時保持完全保密和對專有訊息的控制。」

Platonic平台憑藉授權私人網絡能力脫穎而出，確保數據隱私和所有權由發行人嚴格控制。這解決了代幣化過程中的主要安全問題，使其成為深受金融機構信賴的解決方案。該技術無縫整合到傳統和數碼金融基建設施中，使機構能夠保持業務連續性，同時利用區塊鏈技術的優勢。此外，Platonic的人工智能（AI）相關智能合約可提高自動化和營運效率，並使金融機構能夠立即實現成本節省。該平台連接到公共區塊鏈，以促進更廣泛的市場連接、流動性和分銷。

Platonic的代幣化方式是促進數碼資產領域的協作、參與和加速採用所需的結合組織。透過建立一個由供應商和經紀人組成的去中心化網絡，優先考慮安全和數據保護，Platonic已準備好轉變金融的未來。

Abtahi繼續說：「隨著金融行業正在超越區塊鏈實驗到實施市場準備的解決方案，Platonic致力成為數碼資產進步的催化劑，推動資本市場創新。」

關於Platonic

Platonic位於下一代金融市場基建設施的最前線。Platonic與公共鏈連結的允許第 1 層區塊鏈（Layer 1 Blockchain）可確保私隱、安全性和業務連續性，提供企業級的性能表現。Platonic無供應商的方式使全球各地的金融機構能夠在去中心化平台上參與數碼化的共同市場基建設施。欲知詳情，請瀏覽platonic.io。

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SOURCE Platonic