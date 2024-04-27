寧德時代發佈神行PLUS，全面進入超充時代

神行PLUS電池可為用戶提供可達1000公里的超長續航體驗，相當於從北京開到南京而無需中途充電。憑借超級續航能力，神行PLUS可輕鬆應對日常通勤、城際出行和長途旅行的需求，新能源汽車的暢行半徑大幅拓展。

「千公里級」純電續航的背後，是技術層面的持續突破。神行PLUS在正極採用顆粒級配的技術，「將每一顆納米顆粒放在適當的位置」， 實現了超高壓實密度；在負極加入自主研發的三維蜂巢狀材料，提升了負極的能量密度，並有效控制了充放電時的體積膨脹。同時，在電芯結構設計上，寧德時代開發出行業首創的一體式外殼結構，大幅提升電芯內部的空間利用率，讓神行PLUS的電芯能量密度再創新高。

系統層面，神行Plus電池在第三代無模組技術CTP3.0的基礎上進行拓撲結構優化，充分利用能量倉空間，體積成組效率提升7%。憑借材料及結構的雙重突破，神行電池系統能量密度首度突破200Wh/kg大關，達到205Wh/kg，讓整車續航超過1000km成為可能。

10分鐘補能600公里，徹底讓補能無慮

神行PLUS不僅續航長，還充的快，充電10分鐘即可補能600km續航，遠超行業水平，真正實現「1秒1公里」的超級補能速度。

為了實現充電速度的飛躍，神行PLUS採用了快離子導體包覆、過渡金屬摻雜、新型納米包覆等技術，讓正負極材料間的能量傳輸更為輕鬆高效。此外，通過拓展極柱過流面積與過流能力等方式，確保在大電流充電時也能快速降溫。BMS核心算法方面，最新開發的AI智能極化模型，可實時預估並控制充電電流，讓補能更快速、更智能。

超充電池+超充網絡+超充服務，打造超充閉環生態

除了性能卓越的電池新品，寧德時代已正式啟動構建神行超充網絡，將搭建國內最大的超充服務平台。寧德時代將攜手華為、星星充電、雲快充、蜀道新能源等行業內傑出夥伴，為更多配有神行超充電池的車主提供最便捷，最實惠的用車體驗。

寧德時代還將推出行業首個神行車主俱樂部。依托於全球領先的售後服務體系，寧德時代線下600多家實體服務店，覆蓋31個省級行政區，271個地級市，將為神行車主提供道路救援，電池檢測、維護等全方位服務。

秉承「對科學邊界的不斷探索」以及「對美好生活的極致追求」，寧德時代將整合超充電池產品、超充網絡平台和超充車主服務，打造完整的超充閉環生態，以神行速度，推動新能源汽車行業全面進入超充時代。

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)