POGS的新款兒童耳機選用英力士苯領的可持續ABS

Novodur P2H-AT結合了易加工性、高抗衝擊性和耐熱性，並具有高質量的表面處理效果。它提供出色的機械性能和外觀，且色彩豐富。該材料有多種可持續ECO版本，包含30%、50%或70%的消費後機械回收ABS。

與傳統生產的Novodur P2H-AT相比，這三種選項分別減少了21%、38%和57%的二氧化碳當量排放。Novodur ECO的原料來自於WEEE（廢棄電氣和電子設備），主要包括廢棄的家用電器和工具、電視和電腦。

POGS營銷負責人Adam de Beer表示：「我們致力於在確保年輕聽眾最安全的音頻體驗的同時，盡量減少製造過程中的環境影響。我們的目標是在產品中始終使用最高質量、安全和可持續的材料。為我們的最新產品Gecko 2、Elephant 2和Turtle開發了強大持久的解決方案，英力士苯領是一個可靠合作夥伴。我們很高興這次合作為我們帶來了符合我們對安全、耐用和可持續承諾的塑料解決方案。」

英力士苯領ECO EMEA產品經理Christian Ruthard博士補充道：「我們特別高興能夠為POGS提供一種不僅確保高質量表面外觀，還能在最終產品中實現多種顏色的選擇。」

關於 POGS：

POGS是兒童音頻解決方案的領先創新者。POGS耳機採用先進的音量限制技術，最大音量為85分貝，保持音量安全。POGS耳機由輕便、靈活和可回收材料製成，提供耐用和舒適的佩戴體驗，適合所有年齡的兒童。最新產品系列包括Elephant 2、Gecko 2和Turtle型號，提供有線、無線和主動降噪選項。無線系列可與POGS應用（可在Google Play和Apple App Store下載）集成，提供聲音控制和安全功能，如聆聽時間和音量監控。可調節的頭帶和耳墊確保耳機隨用戶成長，提供完美契合。POGS總部位於阿姆斯特丹，專為特殊的音頻和環境責任設計，致力於為兒童提供負責任的音頻享受。瞭解更多信息，請訪問www.pogsheadphones.com。

關於英力士苯領：

英力士苯領是全球領先的苯乙烯供應商，擁有高性能的苯乙烯單體、聚苯乙烯、ABS和先進苯乙烯產品組合。憑借超過90年的材料科學創新，英力士苯領專注於通過差異化解決方案提升客戶滿意度，提供競爭優勢，並投資於閉環可回收苯乙烯技術，減少碳排放。英力士苯領的產品應用於多個行業的日常產品中，包括汽車、電子、家居、建築、醫療、包裝和玩具/運動用品。該公司在九個國家運營著17個生產基地，是英力士集團有限公司(INEOS Group Limited)全資子公司，擁有約3000名員工。2023年的銷售額為45億歐元。

網址：www.ineos-styrolution.com

SOURCE INEOS Styrolution GmbH