POLA美術館大師作品展：西方繪畫 - 從印象派到20世紀初的法國繪畫

日本神奈川2024年4月8日 /美通社/ -- 今年是1874年巴黎首屆印象派畫展的150週年紀念。POLA美術館(Pola Museum of Art)(位於神奈川縣箱根,館長:Noguchi Hiroko),正在舉辦展覽《Western Painting – French Painting from Impressionism to the Early 20th Century》(西方繪畫 - 從印象派到20世紀初的法國繪畫)。本次展覽從美術館的藏品中精選出16件大師作品,其中最特別的要數莫奈(Monet)的5件作品。展覽追溯了法國繪畫從印象派到後來發展的滄桑巨變。

《Masterpieces of the Pola Museum of Art: Western Painting – French Painting from Impressionism to the Early 20th Century》展覽現場