POLA美術館大師作品展：西方繪畫 - 從印象派到20世紀初的法國繪畫

參展1874年巴黎第一屆印象派畫展的藝術家包括愛德華-馬奈(Edouard Manet)、保羅-塞尚(Paul Cezanne)、皮埃爾-奧古斯特-雷諾阿(Pierre-Auguste Renoir)、克勞德-莫奈(Claude Monet)、貝爾特-莫裡索(Berthe Morisot)、埃德加-德加(Edgar Degas)以及卡米耶-畢沙羅(Camille Pissarro)。此次收藏展讓這些藝術家的重要作品齊聚一堂。

展出的作品中有莫奈的五幅作品，包括《撐陽傘的女人》（1875年）、《睡蓮》（1907年）。通過這些作品，觀眾可以追溯莫奈職業生涯中的風格變化。莫奈的作品色彩鮮艷，筆觸靈活，捕捉光線的能力極強。

在3號展廳中央，有一個大長凳，觀眾可以靜靜凝視和欣賞自己喜歡的作品。何不在這些藝術傑作的簇擁下，享受一段愜意而奢華的時光呢？

註：雷諾阿的《戴蕾絲帽的女孩》以及《La Coiffure》與《Leonard Foujita: The Secret of Milky-White Skin》展覽一起在3號廳展出。

展覽概覽

《Masterpieces of the Pola Museum of Art: Western Painting – French Painting from Impressionism to the Early 20th Century》

日期：2023年12月16日（週六）至2024年5月19日（週日）

(展覽期間每天開放）

3號展廳

由POLA美術館和Pola Art Foundation主辦

同期展覽：《Leonard Foujita: The Secret of Milky-White Skin》

POLA美術館收藏了日本最偉大的畫家之一籐田嗣治(Leonard Foujita)的多幅作品。籐田描繪的「乳白色皮膚」是其獨特風格的巔峰之作，在20世紀20年代的「藝術之都」巴黎的藝術愛好者中風靡一時。本次展覽將探討籐田嗣治是如何結合其創作目標和藝術技巧來發展這一繪畫手法的。

日期：2023年12月16日（週六）至2024年5月19日（週日）

(展覽期間每天開放）

POLA美術館3號展廳

關於POLA美術館

Pola美術館於2002年在神奈川縣箱根市開館，其理念是箱根的自然美景與藝術的共生。該美術館在舉辦「從印象派到20世紀西方繪畫作品」館藏展覽的同時，還收購和展覽當代藝術最前沿藝術家的作品，以便將當代的創作表現形式納入其中，擴大美術館的視野。此外，觀眾還可以沿著「自然步道」(Nature Trial)欣賞四季變化的豐富自然景觀，這條路線充分利用了美術館毗鄰富士箱根伊豆國立公園(Fuji-Hakone-Izu National Park)這一地理位置優勢。

註：2024年4月1日（週一），可從Gora Station站免費乘坐巴士前往美術館。

開放時間：9:00～17:00（最後入館時間：16:30）

地址：1285 Kozukayama, Sengokuhara, Hakone-machi, Ashigarashimo-gun, Kanagawa Prefecture, 250-0631 Japan

電話：0460-84-2111

票價

成人：￥1,800

老年人折扣（65歲及以上）：￥1,600

高中生和大學生：￥1,300

初中生及以下：免費

身心障礙遊客（需相關證明）與一名陪同人員：￥1,000

所有價格均含銷售稅。還提供團體折扣。

SOURCE Pola Museum of Art