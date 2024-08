Polygon Productions將亮相新加坡最大的一級方程式賽前派對AFTER 2049，帶來全球最具沉浸式的360度現場音效體驗

此次活動將讓嘉賓沉浸在多感官的視聽體驗中,嘉賓包括新加坡的品味人士,以及來自科技、文化和音樂領域的全球創新者。在Polygon Productions的360度音響系統的加持下,屢獲殊榮的三人組合 WhoMadeWho 將在新加坡首次亮相並擔任活動的主要表演者,同時南非DJ兼製作人 Da Capo 以及回歸藝人 ANONM 、 Leon 、 Milam 和 Mo-Shi 也將同台獻藝。Polygon Productions將首次在Wonderfruit音樂節之外的亞洲地區亮相,參加AFTER 2049活動。其音頻技術採用了由L-Acoustics L-ISA技術驅動的環形揚聲器堆疊,能夠將音樂從觀眾席上方、四周以及穿越觀眾席進行傳播。這項技術已被deadmau5和Katy Perry等音樂人採用。Polygon Productions將在AFTER 2049的舞臺上,利用該技術來改變現場音樂體驗。這將是一場獨特而激動人心的體驗,重新定義現場活動的無限可能。

Polygon Productions行政總裁Nico Elliott表示:「我們很高興能為AFTER 2049帶來我們的沉浸式空間音頻系統。Polygon Productions和TOKEN2049在技術、創新和突破極限方面擁有共同的熱情,而我們則通過聲音來實現這一目標。我們將與WhoMadeWho和Da Capo合作,為大家帶來一個難忘的夜晚。」

TOKEN2049創辦人Raphael Strauch稱:「有了Polygon Productions的加入, AFTER 2049不僅僅是一場派對,更是未來現場娛樂的一個縮影。我們非常高興能在F1練習賽期間,於新加坡迷人的天際線下,為我們的客人呈現一場前所未有的視聽盛宴。」

AFTER 2049的贊助商包括安全第一的真實世界資產第1層區塊鏈Hibachi;利用分散式賬本技術的全球數碼支付公司WSPN;去中心化人才孵化平臺MEET48;鏈抽象堆疊NEAR;分散式去中心化協議網絡Core;全球首個去中心化支付網絡Gnosis Pay;應用絕對流動性網絡Haust;分散式去中心化協議網絡1inch;將區塊鏈與關聯式數據庫相結合的平臺Chromia;領先的數碼支付權杖服務提供者MetaComp;最大的互聯去中心化能源資產網絡Rowan Energy;安全第一的真實世界資產第1層區塊鏈MANTRA;多鏈真實世界資產協議Creditcoin;第一個比特幣2層網絡GOAT Network;Web3交易的無需許可的流動性層Orderly Network;Starknet(無需許可的去中心化Validity-Rollup)的社區基金會Starknet Foundation; 簡化用戶體驗的第1層區塊鏈Incentiv;首次DEX發行(IDO)啟動平臺TrinityPad;專注於真實世界使用和採用的大規模採用的開放式金融網絡Telos Foundation;在所有主要第1層和第2層生態系統中進行早期投資的區塊鏈投資基金C2 Ventures;旨在成為DePIN首選骨幹鏈的第1層區塊鏈peaq;以及首個兼具比特幣安全性和EVM流動性的混合型L2網絡BOB: Build on Bitcoin。

本月早些時候,首批門票在短短三小時內售罄。第二批門票於新加坡時間8月26日下午6:00發售,幾分鐘內便被搶購一空。最後一批限量AFTER 2049門票將於9月12日通過 Resident Advisor 公開發售。鑒於前幾批門票的高需求量,預計剩餘門票將很快售罄。

有關TOKEN2049 Singapore的更多信息和持續更新,請瀏覽:https://www.asia.token2049.com/。

如需諮詢任何有關AFTER 2049的問題,請發電郵至[email protected]。

關於TOKEN2049

TOKEN2049是全球Web3系列活動,每半年在新加坡和杜拜舉辦一次,期間全球加密生態系統的決策者在這裡溝通交流、塑造行業。TOKEN2049為企業家、機構、業內人士、投資者、構建者以及對加密貨幣和區塊鏈行業有濃厚興趣的人士提供了重要的會議場所。

