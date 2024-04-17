Polyhedra與谷歌雲達成合作，向全球開發者開放Proof Cloud服務

新加坡2024年4月17日 /美通社/ -- 作為下一代安全、可擴展的零知識(ZK)證明基礎架構開創者，Polyhedra Network（簡稱「Polyhedra」）已與Google Cloud達成合作，共同應對 Web3和Web2環境中對ZK技術不斷增長的需求。 此次合作充分利用了Polyhedra的尖端研究和專有算法。 現在，這些算法已通過Google Cloud支持的ZK SaaS(ZK-as-a-service)向全球開發人員開放。 Polyhedra的定制算法經過精心優化，可大規模高效執行特定證明，並與Google Cloud高度優化的基礎架構無縫集成，確保使用ZK證明的開發人員能夠享受到無與倫比的性能和可靠性。

Proof Cloud是一種基於雲的服務，它簡化了ZK證明的生成過程，允許開發人員利用Polyhedra的新的ZK證明算法，直接在Google Cloud基礎架構上執行代碼。 迄今為止，Polyhedra Network的Proof Cloud已經幫助完成了4,000多萬個ZK證明生成任務，並支持zkBridge和ZK Oracles等廣泛的ZK基礎架構應用。 此次合作是Polyhedra Network的最新舉措，旨在將其ZK產品從互操作性擴展到更多采用ZK技術的通用應用。