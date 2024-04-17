Polyhedra與谷歌雲達成合作，向全球開發者開放Proof Cloud服務

17 4月, 2024, 16:10 CST
新加坡2024年4月17日 /美通社/ -- 作為下一代安全、可擴展的零知識(ZK)證明基礎架構開創者，Polyhedra Network（簡稱「Polyhedra」）已與Google Cloud達成合作，共同應對 Web3和Web2環境中對ZK技術不斷增長的需求。 此次合作充分利用了Polyhedra的尖端研究和專有算法。 現在，這些算法已通過Google Cloud支持的ZK SaaS(ZK-as-a-service)向全球開發人員開放。 Polyhedra的定制算法經過精心優化，可大規模高效執行特定證明，並與Google Cloud高度優化的基礎架構無縫集成，確保使用ZK證明的開發人員能夠享受到無與倫比的性能和可靠性。
Proof Cloud是一種基於雲的服務，它簡化了ZK證明的生成過程，允許開發人員利用Polyhedra的新的ZK證明算法，直接在Google Cloud基礎架構上執行代碼。 迄今為止，Polyhedra Network的Proof Cloud已經幫助完成了4,000多萬個ZK證明生成任務，並支持zkBridge和ZK Oracles等廣泛的ZK基礎架構應用。 此次合作是Polyhedra Network的最新舉措，旨在將其ZK產品從互操作性擴展到更多采用ZK技術的通用應用。
Polyhedra Network首席戰略官Eric Vreeland表示：「與Google Cloud的整合是全面普及ZK證明服務的第一步。ZK證明為現代計算過程中存在的數據有效性和可擴展計算問題提供了創新解決方案。與 現有基准相比，Proof Cloud在速度和成本方面都有明顯改進。如今有了Google Cloud的支持，這種能力將惠及更廣泛的受眾。 」
Polyhedra Network的ZK證明生成服務自推出以來一直保持持續增長，證明生成量在過去一年中擴大了100倍。 就在達成此次合作前不久，Polyhedra獲得了2,000萬美元融資，該輪融資使公司躋身獨角獸企業之列。 兩家公司將合作開發ZK機器學習功能，利用Polyhedra的技術來提供人工智能(AI)安全解決方案，有效應對AI算力需求不斷刷新紀錄的現狀。
Google Web3亞太區負責人Rishi Ramchandani說道：「我們致力於通過為開發人員提供安全、可擴展的技術來構建新的創新應用，從而助力Web3生態系統的成長。我們與Polyhedra Network的合作將有助於促進 ZK解決方案的發展，並使更多開發人員能夠接觸到ZK技術。 」
SOURCE Polyhedra Network
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