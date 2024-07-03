POP Toy Show以「Dimoo In the Garden City」為主題，重返新加坡，盛況空前

Dimoo的設計師Ayan Deng表示：「我非常高興能夠重返新加坡參加第二屆PTS，也非常期待與來自世界各地的Dimoo粉絲面對面交流。」本次展會，那些對這個頭頂小雲朵的好奇男孩愛不釋手的粉絲們將有幸目睹並收藏超過四（4）款專為PTS打造的Dimoo獨家新品，同時還有機會在Dimoo展台上與真人大小的雕塑合影留念。

Hirono的設計師、POP Design Center(PDC)總監Lang作為備受粉絲追捧的設計師之一，也已確認出席本次展會。此外，兩位來自PDC的年輕設計師也將與Lang一起，帶來他們的巔峰佳作。Sweet Bean小甜豆的設計師雪宸和Pino Jelly的設計師Yumi將首次來到新加坡與粉絲見面。今年，PDC將設立自己的獨立展位，展示其主打IP，粉絲們將有幸看到幾款首發新品和專為新加坡打造的獨家玩具。

菲律賓知名藝術家Quiccs表示，他正準備在新加坡PTS上展出自己的最新作品。Quiccs因其街頭藝術和人偶TEQ63而聞名，他曾與阿迪達斯、Jollibee等許多知名品牌有過合作。Quiccs表示：「從定制滑板、運動鞋到街頭服飾，粉絲們可以在新加坡PTS上首次接觸到許多新穎獨特的潮玩系列，我希望他們會喜歡上自己看到的東西。」

展會門票將於2024年7月2日下午2點開始通過Ticketmaster開售。您可以通過bit.ly/pts2024ticket購票。門票種類包括1日票、3日票、團體（4人同行）1日票和尊享3日票，早鳥票28美元起。請隨時關注PTS網站和社交媒體頁面，瞭解更多最新信息。

本次活動為期三天，將匯聚50多位不同的藝術家、玩具設計師和國際玩具品牌。活動期間，亮點紛呈，包括泡泡瑪特頂尖藝術家獨家見面會、獨家商品發佈，以及眾多才華橫溢的藝術家現場作畫。

泡泡瑪特國際業務總裁文德一(Justin Moon)表示：「自去年在新加坡舉辦PTS以來，泡泡瑪特不斷擴大全球業務版圖，在泰國、越南、歐洲和美國開設了多家新店。我們相信，新加坡PTS將是一個很好的交流平台，不僅讓所有新老粉絲能在社區內歡聚一堂，還能與各藝術家、品牌和合作者見面互動。」

千萬不要錯過這場藝術、文化和社區激情碰撞的盛會！與我們一起在濱海灣金沙度過一個充滿神奇藝術、精彩活動和無窮樂趣的週末。在這裡，留下難忘的回憶！

關於泡泡瑪特

泡泡瑪特是當今最受歡迎的藝術玩具品牌之一，深受年輕一代的喜愛。其豐富的「盲盒」（以密封包裝形式使消費者對裡面的公仔充滿期待）系列風靡全球，打破了「玩具專屬孩童」的傳統觀念。自2021年起，泡泡瑪特還進軍高端藝術玩具市場，推出了MEGA系列，以滿足不同藝術玩具收藏家的興趣愛好。

該公司與迪士尼(Disney)、三麗鷗(Sanrio)、華納兄弟(Warner Bros.)等世界知名品牌，以及王信明(Kenny)、畢奇(Pucky)和龍家升(Kasing Lung)等著名設計師合作，推出了眾多以經典人物為原型的潮玩產品，吸引了一批忠實顧客。泡泡瑪特還大力支持深化設計師玩具市場，通過小遊戲和小程序提升用戶體驗，進一步吸引客戶。

PDC(POP Design Center)成立於2017年，專注於原創知識產權(IP)的孵化和培育，是泡泡瑪特全球藝術家培養和IP運營計劃的一部分。PDC吸引了眾多來自媒體和娛樂行業的優秀藝術家。依托豐富的資源和專業的產品團隊，PDC培養了眾多新銳藝術人才，打造出各具特色的IP，贏得了全球粉絲的喜愛。

關於POP TOY SHOW (PTS)

自2017年以來，POP Toy Show (PTS)已成為亞洲頂級玩具展，在北京和上海成功舉辦了七屆。去年，PTS實現了重要里程碑，首次跨出國門，在新加坡舉辦活動。

PTS吸引了30多萬參觀者，有來自美國、英國、西班牙、日本、韓國、馬來西亞和新加坡的500多名藝術家、設計師和品牌參展，為收藏家提供了1萬多件獨家產品和限量版玩具。

這些國際參展商為展會增添了多樣性和活力，展示了與流行文化相關的各種玩具、收藏品和商品。

新加坡是PTS唯一的國際交流站，該展會是泡泡瑪特在東南亞的重要活動。

SOURCE Popmart Singapore