P.O.P.攜手Life Enlightenment Education Foundation發起春季公益行動 為花蓮帶去希望與關懷

來自台北Tongxin Waldorf Experimental School（同心華德福實驗學校）的師生、多家當地企業代表——包括旭岳鋼鐵有限公司（董事長吳俊良、總經理林雅芳）、維傑設計有限公司（王聰昇）、優瑞貿易有限公司（劉奕成），以及由杜真喜院長帶領的長老教會兒童之家的孩子們共同參與了活動。志願者們走進偏遠村落，為居民房屋進行清潔與彩繪，用色彩斑斕的壁畫和象徵希望與新生的手印，為家園注入新的活力。

生命啟蒙教育基金會董事長黃振輝表示：「這項活動的核心意義在於凝聚眾人之力，幫扶社區中需要幫助的群體。我衷心感謝所有參與企業、志願者，以及P.O.P.的學員們——他們持續的鼓勵與支持讓我們能夠以更有意義的方式回饋社會。」

此次經歷給許多學生留下了深刻印象，他們表示，用幫助他人的方式來慶祝即將到來的兒童節，讓這個節日擁有了更為深遠的意義。不少學生還表達了長大後繼續服務社區的願望。

旭岳鋼鐵有限公司董事長吳俊良表示：「回饋社會是我們的責任。與年輕人並肩協作，讓我想起了自己的青年時代。我們的公益事業將會持續下去。」

捐贈者呂秀錦說道：「看到成年人與孩子們跨越年齡、攜手合作，這一幕令人暖心。我們很榮幸能為這個社區提供支持。」

陪同學生志願者參與活動的蔡孟宏老師分享道：「這個項目讓學生們看到，有許多人正在為改善這個世界而努力。我們希望他們能感受到，自己的付出也在為這一使命添磚加瓦。」

除了此次社區服務項目外，生命啟蒙教育基金會基金會還向生命啟蒙教育基金會及當地貧困家庭捐贈了生活必需品。該基金會過往的公益舉措包括：震後重建廚房與教室，以及為8家青少年收容所發起「百雙鞋子」捐贈活動。

自1990年成立以來，P.O.P.始終致力於提供個人成長相關項目，幫助人們發掘自身潛能、實現人生目標。透過生命啟蒙教育基金會的慈善事業，P.O.P.持續為困境中的兒童創造有意義的成長機會，傳遞奉獻精神。

如需瞭解有關P.O.P.的更多信息，請訪問：https://poptw.site/。

SOURCE Pop Institute Taiwan (P.O.P.)