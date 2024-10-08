睿亞資產於香港交易所發行Premia 富時 TWSE 台灣50 ETF總費率僅每年0.28%

香港2024年10月9日 /美通社/ -- 香港領先 ETF 發行商睿亞資產宣佈旗下第11檔ETF產品 Premia 富時 TWSE 台灣50 ETF (「此ETF」) 於2024年10月9 日在香港交易所正式掛牌上市。

這檔 ETF 為 實物複製 、由台灣前 50 大藍籌上市企業組成的多元化組合，旨在捕捉台灣的經濟穩健增長及市場投資機會。基金管理費為每年0.28%，同時兼備港元櫃台(分派單位)及美元櫃台(累計單位)。

Premia 富時 TWSE 台 灣 50 ETF (股票代號：3453 HK / 9159 HK) 追蹤 富時 TWSE台 灣 50 權重上限 30% 美元指數（淨總回報） ( 「 該指數 」 )。該指數為台灣證券交易所及富時國際合作編制的旗艦指數，採用市值加權法，其成分股涵蓋台灣證券市場中市值前五十大之藍籌上市公司績效表現。 指數之成分股於季度審核時設有權重上限，個別成分股權重不超過30%。





(股票代號：3453 HK / 9159 HK) 追蹤 ( 該指數 )。該指數為台灣證券交易所及富時國際合作編制的旗艦指數，採用市值加權法，其成分股涵蓋台灣證券市場中市值前五十大之藍籌上市公司績效表現。 指數之成分股於季度審核時設有權重上限，個別成分股權重不超過30%。 除了台積電以外，此策略也涵蓋 台灣當地 半導體及高科技製造產業鏈的領先企業 ，以及獲益於 台灣歷年強勁經濟增長的龍頭金融、工業藍籌股 。根據國際貨幣基金組織（IMF）2023年的數據，台灣現已成為全球人均GDP排名最高的地區之一。





，以及獲益於 。根據國際貨幣基金組織（IMF）2023年的數據，台灣現已成為全球人均GDP排名最高的地區之一。 這檔 ETF與台灣市場交易時區一致，方便投資者根據市場狀況作出更及時投資部署，並獲豁免香港印花稅等費用。

「我們很高興終於推出了這檔配置工具，讓投資者可以更低成本便捷的方法，只需要以一個股票代號就可以輕鬆配置台灣市場獨特的投資機遇。」睿亞資產管理合夥人蔡瑞怡女士表示：「與我們其他Premia ETF一樣，這檔 ETF同樣以低成本、高效率機構級別配置工具為設計目標。我們希望在當前利息環境中，可以讓投資者有更合適的工具及時捕捉全球人工智慧及科技升級所帶來的投資機遇。」

富時羅素亞太區指數部門主管 Chris Williamson 表示：「我們很高興與睿亞資產合作，共同滿足投資者對台灣股票日益增長的需求。我們的合作展現了富時羅素致力於支持台灣的投資生態，不斷深化與台灣證券交易所的合作，以及通過睿亞資產的ETF產品，為投資者提供更多元的投資選擇。」

關於睿亞資產

睿亞資產管理有限公司（Premia Partners）於 2016 年在香港成立，團隊懷著為投資者開發優質資產配置工具的熱情，並深信亞洲 ETF 行業存在巨大的創新和發展潛力。截至 2024年 10月 9 日，睿亞資產旗下共管理 11 檔於香港交易所上市的股票及債券ETF，旨在為全球投資者提供低成本、高效率的亞洲配置工具。 有關睿亞資產或本公司旗下發行的中國A股、新興東盟、亞洲創新科技/元宇宙、越南、台灣50、中國高收益債券、中國政府債券、 亞洲投資級別美元債券和美國國庫票據 ETF 的更多資訊，請參閱www.premia-partners.com。

SOURCE 睿亞資產