體驗Premier Village Phu Quoc Resort極樂之境：盡享全方位感官休憩

Premier Village Phu Quoc Resort運營總監Thinh Phan表示：「我們專註於提供健康、可持續理念和個性化服務，將現代技術與傳統待客之道相結合。我們為每位賓客量身定製體驗，同時堅持環保實踐和福祉提升。」

身心全面健康聖地

位於山巔的Plumeria Spa寧靜祥和，不僅提供振奮身心的理療服務，還配備先進的健身中心和豐富多彩的養生活動，例如：

頌缽療愈坊：使用手工缽進行聲音療愈，舒緩壓力。

日出瑜伽：日出時分，伴隨着海浪聲，在寧靜的海灘邊進行瑜伽練習。

水中瑜伽：在多級泳池中進行的瑜伽課程，將水療與放鬆融為一體。

豪華避世別墅

Premier Village Phu Quoc Resort的豪華別墅巧妙地分佈在半島上，確保了極致的私密性，同時坐擁壯闊海景或周邊山巒風光。每棟別墅均配備現代化的便利設施、私人無邊泳池以及寬敞的起居空間，室內外空間和諧相融。

其中，伊甸園度假別墅（Eden Retreat Villa）（含水療服務）尤為出眾，享有極致的私密性以及俯瞰富國島翡翠灣的開闊視野。對海灘愛好者而言，海濱別墅（Beachfront Villa）可直通原始純凈的海灘和清澈見底的海水，營造出寧靜專屬的休憩空間，是放鬆身心的絕佳之選。

可持續發展：奢華的精髓

可持續發展是度假村的核心理念。度假村四周環繞着熱帶森林，採用新鮮的當地食材，提供從農場到餐桌的用餐體驗。環保措施包括可重複使用的玻璃水瓶和時令鮮花。賓客可以在浮潛時探索附近的珊瑚礁，享受生態探險，彰顯度假村對環境保護的承諾。

度假村周邊精彩紛呈

賓客可以遊覽日落鎮（Sunset Town），從親吻橋（Kiss Bridge）眺望迷人的海景，或觀賞海洋之吻（Kiss of the Sea）表演，欣賞音樂、舞蹈和煙花。前往島嶼北部，高爾夫球愛好者可以造訪Eschuri Vung Bau 18洞高爾夫球場，體驗自然與文化的和諧相融。

Premier Village Phu Quoc Resort憑藉卓越品質已榮獲諸多殊榮，包括2024年世界旅遊大獎（World Travel Awards）「越南領先別墅度假村」、《L'Officiel Vietnam》的「最佳婚禮蜜月目的地」，以及TripAdvisor和City Travel Hotel Awards的最高榮譽。

預訂請訪問：https://all.accor.com/hotel/B2R4/index.en.shtml

聯繫方式：[email protected]

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SOURCE Premier Village Phu Quoc Resort