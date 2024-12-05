Prenetics 的 IM8 聯手牛津大學啟動前沿太空實驗，借助 SpaceX 探索國際太空站上的快速老化與長壽奧秘，由 Space Applications Services 提供支持

任務由 SpaceX CRS-31 火箭發射，實驗現已在 ISS 正式展開

合作目標為延長人類健康壽命並改善宇航員的太空健康

IM8 是一款全新高端營養補充劑品牌，已於 11 月 18 日在 IM8health.com 上正式推出

北卡羅來納州夏洛特2024年12月5日 /美通社/ -- Prenetics 的 IM8 欣然宣布，其與牛津大學合作的突破性太空實驗，現已在國際太空站 (ISS) 上全面啟動。這次實驗為期一個月，並得到 Space Applications Services 和 Metavisionaries 的技術支持。任務於 11 月 4 日晚 9 點 29 分由 SpaceX CRS-31 成功發射升空，計劃利用微重力環境加速細胞老化進程，深入探索老化與長壽之間的科學關聯。

NASA 前首席科學家、IM8 科學諮詢委員會的重要成員 Dr. Jim Green 表示：「太空探索一向與重要醫學突破息息相關，為人類健康帶來了巨大益處。例如，針對宇航員骨質流失的研究已深化我們對骨質疏鬆症的了解和治療方法。此外，微重力環境幫助生成高質量的蛋白質晶體，從而開發出針對癌症和糖尿病等疾病的更高效藥物。透過研究太空中的加速老化，我們有望深入了解細胞運作，進而為老化相關疾病帶來革命性的治療手段。」

微重力：為自噬研究提供加速老化的新窗口

微重力環境提供了快速研究老化過程的獨特契機。缺乏地球重力會以近似老化的方式影響人體，包括細胞退化、氧化壓力增強及 DNA 受損。本次任務旨在利用這一現象，探討老化的細胞機制並尋求可能的解決方案。

實驗的核心是研究「自噬」(autophagy)，即細胞清除並回收受損物質的過程。隨著年齡增長，自噬能力逐漸減弱，導致細胞老化以及免疫力下降和慢性發炎等問題。若能加強自噬功能，或許能有效減少這些影響，並延長健康壽命。

以提升健康壽命與宇航員健康為目標的開創性研究

本次任務將特殊設計的 3D 類器官 (organoids) — 一種模擬人類組織的小型化模型 — 送入太空，用以探索微重力對老化過程的影響。

牛津大學太空創新實驗室主任 Dr. Ghada Alsaleh 指出：「微重力為我們提供了一個加速老化的模型，可以在更短的時間內深入研究細胞的運作機制。我們的研究目的是通過在太空中探索老化通路，為地球上的老化管理提供新方法，並進一步研究增強自噬功能是否能有效減緩細胞老化。這項研究有望在延長地球上的健康壽命及保護宇航員在太空任務中的健康方面產生重大影響。」

此次實驗將一個特製的科學立方體送至國際太空站，內部裝載了 CRT8 成分，並將持續運行一整月。太空立方體安置於 ICE Cubes 設施中，該平台為實驗載荷提供電力與數據支持，並與地面實驗室保持實時連線，使牛津大學的研究團隊能遠程監控和調整實驗過程。

Prenetics / IM8 的首席執行官楊聖武表示：「我們與牛津大學的合作，是我們推進健康科學研究的重要一步。通過微重力下的加速老化研究，我們希望發掘細胞健康的新見解，進一步延長人類健康壽命，並提升宇航員在太空的健康水平。」

此次研究的成果將為 IM8 未來的業務帶來深遠影響：

提升補充劑效能：研究將揭示 CRT8 成分在加速老化模型中如何促進自噬，從而優化產品，讓其在延緩老化與支持健康方面發揮最大效用

推動創新與新品研發：研究發現可能帶來針對特定老化機制的全新補充劑，鞏固 IM8 在健康科技創新中的前沿地位

IM8 於 11 月 18 日在 IM8health.com 正式推出

為推動健康與長壽，IM8 於 11 月 18 日在 IM8health.com 上線其高端、有科學依據的補充劑系列產品。目前，IM8 已向 31 個國家及地區推出兩款創新產品 — Daily Ultimate Essentials 和 Daily Ultimate Longevity，這些產品經臨床試驗和第三方測試驗證，旨在提供最佳的日常營養支持並促進健康老化。

關於 Prenetics Global Limited （納斯達克：PRE）

Prenetics是一家領先的健康科學公司，致力於推動消費者和臨床健康的創新。我們的消費者業務由兩大品牌主導：IM8和Europa。IM8是我們推出的全新健康品牌；而Europa則是美國頂級的運動營養品分銷商。臨床業務由Insighta領導，專注於多種癌症早期檢測技術，交易價值達2億美元。此外，我們的行動基因（ACT Genomics）已獲得美國食品藥物管理局（FDA）的批准，提供實體瘤的綜合基因組分析測試；而CircleDNA則利用次世代測序技術，提供全面的DNA測試服務。Prenetics各部門的協同合作，不僅擴展了我們在全球健康領域的影響力，更體現了我們「以科學提升生活」的承諾。欲了解更多有關 Prenetics 的資訊，請訪問prenetics.com。

關於 Space Applications Services

Space Applications Services（SpaceApps）是一家成立於1987年的獨立比利時公司，在歐洲（比利時和荷蘭）設有辦公室，並在美國德克薩斯州休斯敦設有子公司Aerospace Applications North America。公司專注於研發，與全球合作夥伴合作，開發創新產品、系統和解決方案，並為航空航天及安全市場及相關行業提供服務。公司的專業領域涵蓋機器人與人工智能、飛行和地面系統、載人及自主航天器、任務控制中心和信息系統，以及有效載荷整合與操作。

透過 ICE Cubes 服務，SpaceApps 為研究、技術和教育提供快速、直接且經濟的商業化太空進出服務。這項端到端服務促進了頻繁且定期的國際太空站往返能力，並提供獨特的即時互動功能。截至目前，已有超過30個有效載荷、設備和實驗成功送往國際太空站並在站內操作。主要市場涵蓋健康與生命科學、材料、農食品及技術領域。

關於 METAVISIONARIES

Metavisionaries 是一家專注於太空與前沿技術的公司，致力於推動教育，賦能新一代先驅者，並使太空研究與技術為所有人所及。由富有遠見的領導者和前 NASA 科學家創立，Metavisionaries 致力於使太空研究普及化，並促進全球創新。通過與 Space Application Services 的合資企業 Metaspace，Metavisionaries 為業界、學術界和更廣泛的社群提供直接接觸前沿技術和國際太空站的機會。

Metavisionaries 的目標不僅是激勵和教育，更是為學生、專業人士和組織提供可直接應用於其未來職業和行業的實用技能與知識。

SOURCE Prenetics