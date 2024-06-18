Prenetics公布2024年第一季度財務業績

第一季度收入比去年同期增長30.2%，毛利增長159.8%

確認戰略轉向專注於美國的消費者醫療市場

重申2024年的收入預測範圍在3,300萬至3,600萬美元之間

洛杉磯2024年6月18日 /美通社/ -- 領先的基因組學驅動的健康科學公司Prenetics Global Limited（納斯達克：PRE）（「Prenetics」或「公司」）今日公布截至2024年3月31日的第一季度未經審計財務業績，以及近期業務摘要。

2024年第一季度之財務摘要

持續經營業務收入達到641萬美元，比2023年同期增長30.2%

持續經營業務毛利達到378萬美元，比2023年同期大幅增長159.8%

持續經營業務調整後稅息折舊及攤銷前利潤為(411)萬美元，比2023年同期改善了55.9%

截至2024年3月31日，現金及其他短期資產[1]為8,658萬美元。此外，截至2024年3月31日，我們與盧煜明教授團隊以 50/50 比例合資成立的早期癌症檢測公司 Insighta[2]的資產負債表中的現金為7,980 萬美元

Prenetics首席執行官兼聯合創始人楊聖武表示：「2024年第一季度是公司的一個良好開端，展現了收入和毛利的強勁增長。這些結果表明我們在沒有債務的情況下，對財務狀況進行了有效管理，這都要歸功於我們的優秀團隊。

隨著我們邁入2024年下半年，我們的戰略調整取得了顯著進展，專注於美國的消費者醫療市場。在轉向消費者醫療市場的過程中，我們的宗旨仍然是以科學為核心，以擴大基於科學的健康與保健服務的可及性。為了支持這一增長，我們已在美國設立了雙總部，這將使我們能夠抓住國內和全球的新機遇。我們期待在不久的將來分享更多有關 Prenetics 新方向的細節。」

近期摘要

財務表現持續改善，持續經營業務收入增長30.2%， 稅息折舊及攤銷前利潤虧損減少55.9%，截至2024年3月31日，現金及短期資產達到8,658萬美元，財務狀況穩健

開始進行戰略調整，加快專注於消費者醫療領域，首先在美國開拓巨大的全球市場機遇

公司在早期癌症檢測公司 Insighta 上持續取得顯著進展，前期臨床數據顯示前列腺癌檢測非常有前景

Insighta 已獲得所有必要的批准，將於2024年7月開始招募1,500名患者進行臨床試驗

關於Prenetics Global Limited (納斯達克：PRE)

Prenetics 是一家領先的基因組學驅動的健康科學公司，致力於革新預防、早期檢測和治療領域。我們的預防領域業務CircleDNA，採用全外顯子測序技術，提供全球最全面的消費者DNA測試。我們與知名科學家盧煜明教授合資成立交易價值為2 億美元的Insighta，展示我們致力於通過開創多癌種早期檢測技術以挽救生命的堅定承諾。最後，我們的治療領域業務行動基因（ACT Genomics） 是首家獲得美國食品藥物管理局（FDA）許可的實體瘤綜合基因組分析測試的亞洲公司。 Prenetics 各業務部門之間的協同效益真正體現了我們「通過科學提升生活」的承諾。欲瞭解更多有關 Prenetics 的資訊，請訪問www.prenetics.com。

前瞻性陳述

本文包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述均符合美國《1995年私人證券訴訟改革法案》中安全港條款的規定。本文的前瞻性陳述不是歷史事實，包括但不限於有關公司的願景，目標，預測，展望，信念，期望，策略，計劃，管理層對未來運營的目標，以及未來業務增長機會，均為前瞻性陳述。在某些情形下，閣下可以通過「可能」、「將」、「預測」、「預見」、「目標」、「尋求」、「預計」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「持續」、「可能是」或其他類似詞彙辨別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於估計和預測作出，反映了公司的觀點、假設、預期與意見，涉及風險及不確定性，因此不應被視為對未來結果有必然的指示性。許多風險和不確定因素可能會導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果有實質性的差異，包括但不限於：公司繼續發展包括新產品及服務的能力，包括新的產品和服務；公司在基因組學、腫瘤精準治療領域，特別是癌症早期篩查業務的執行能力；病例對照研究和/或臨床試驗的結果；公司識別及執行收購及併購目標的能力，特別是在精準腫瘤學領域；開發其癌症篩查和檢測測試的不確定性，包括研究活動的開展、臨床前研究和臨床試驗的啟動和完成；預臨床研究和臨床試驗結果的可用性和時間的不確定性；以及公司提交並獲得其癌症篩查和檢測測試的監管批准的時間和能力。除上述因素外，閣下還應該仔細考慮公司於最新註冊申明中和招股說明書中「風險因素」部分中所提及的其他風險和不確定性描述，以及不時向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中包含的其他風險和不確定因素。前瞻性陳述僅在其發表之日有效。 公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，除非適用法律要求。

呈列基準

未經審計非國際財務報告準則指標已於本新聞稿末的財務報表中提供。有關指標的解釋，亦已包括於「未經審計非國際財務報告準則指標」一節。

未經審計非國際財務報告準則指標

本公司為補充根據國際財務報告準則（「IFRS」）所編制的合併財務報表提供非國際財務報告準則之財務指標，即為持續經營業務調整後税息折舊攤銷前虧損 、持續經營業務調整後毛利及Prenetics權益股東經調整(虧損)/溢利。該非國際財務報告準則財務指標並非基於國際財務報告準則規定的任何標準化方法而編制，也並非與其他公司提供的相類似名稱之指標具有可比性。管理層認為此非國際財務報告準則之財務指標乃有助於投資者對本公司的持續經營業績和趨勢之評估。

管理層將其部分或所有非國際財務報告準則績排除在外 (1) 員工以權益結算之股份支出、(2) 折舊及攤銷、(3) 財務收入及匯兌損益、以及 (4) 某些可能不代表我們的業務、經營業績或前景的項目，包括但不限於非現金和/或非經常性項目。此非國際財務報告準則之財務指標的參考價值有限因該指標可能未包括某些對本財務報告的結果產生重大影響項目。管理層透過於國際財務報告準則及非國際財務報告準則基礎上分析結果以及在本公司的公開披露中提供國際財務報告準則指標來說明相關局限。

此外，其他公司（包括同產業的公司），可能不會使用相同的非國際財務報告準則指標，或者可能以不同於管理層的方式計算該指標，或者可能使用其他財務指標來評估其業績，以上所有都可能降低該以非國際財務報告準則指標作為衡量措施的可比性。鑒於這些限制，本公司的非國際財務報告準則財務指標不應與根據國際財務報告準則所編制的財務資料分開考慮或將其替代。我們鼓勵投資者細閱文末「持續經營業務虧損（國際財務報告準則）及持續經營業務調整後稅息折舊及攤銷前虧損（非國際財務報告準則）之調節表」和「持續經營業務毛利（國際財務報告準則）及持續經營業務調整後毛利（非國際財務報告準則）之調節表」和「Prenetics權益股東應佔(虧損)/利潤 （國際財務報告準則）及Prenetics權益股東經調整(虧損)/溢利（非國際財務報告準則）之調節表」表格中提供的非國際財務報告準則調節表。

PRENETICS GLOBAL LIMITED

未經審計合併資產負債表

（除非另有說明，均以美元表示）



3月 31日

12月 31日

2024

2023 資產





不動產、廠房及設備 $ 4,585,957

$ 5,777,794 無形資產 13,169,672

13,424,648 商譽 29,170,123

29,170,123 權益投資 98,244,733

98,464,875 透過損益按公允價值衡量之金融資產 9,371,064

9,371,064 遞延所得稅資產 27,630

27,680 遞延費用 1,483,348

3,530,756 其他非流動資產 948,811

743,173 非流動資產 157,001,338

160,510,113 遞延費用 8,272,025

8,312,890 存貨 2,815,607

3,126,776 應收帳款 4,106,052

4,058,007 押金、預付款及其他應收帳款 5,708,610

5,284,848 應收關聯公司帳款 2,556

5,123 應收權益投資公司帳款 126,177

132,114 透過損益按公允價值衡量之金融資產 11,034,200

11,034,200 短期存款 —

16,000,000 現金及約當現金 54,518,588

45,706,448 流動資產 86,583,815

93,660,406 總資產 $ 243,585,153

$ 254,170,519 負債





遞延所得稅負債 $ 2,327,331

$ 2,614,823 認股證負債 143,264

223,850 租賃負債 669,373

867,215 其他非流動負債 464,215

823,345 非流動負債 3,604,183

4,529,233 應付帳款 1,637,568

1,671,019 應計費用及其他流動負債 7,100,324

8,174,815 合約負債 5,542,678

6,111,017 租賃負債 1,079,449

1,502,173 可賣回金融工具負債[3] 14,472,666

14,622,529 所得稅負債 7,385,897

7,402,461 流動負債 37,218,582

39,484,014 總負債 40,822,765

44,013,247 權益





權益資本[4] 18,326

18,308 準備帳款 199,425,243

206,339,490 歸屬於公司股東權益總額 199,443,569

206,357,798 非控制權益 3,318,819

3,799,474 總權益 202,762,388

210,157,272 總權益和負債 $ 243,585,153

$ 254,170,519

PRENETICS GLOBAL LIMITED

未經審計合併損益及其他綜合損益表

（除非另有說明，均以美元表示）



截至下列日期止三個月

3月 31日

12月 31日

3月 31日

2024

2023

2023









（重編） 持續經營業務









收入 $ 6,413,397

$ 5,428,460

$ 4,924,035 直接成本 (2,630,751)

(2,758,288)

(3,467,939) 毛利 3,782,646

2,670,172

1,456,096 其他收益和其他淨利益 747,891

715,562

1,077,091 銷售及分銷費用[5] (1,898,473)

(1,908,415)

(2,501,274) 研究開發費用[5] (2,731,050)

(2,586,477)

(3,233,538) 商譽減損 —

(3,900,268)

— 行政及其他營運費用[5] (9,059,929)

(10,362,374)

(11,689,809) 營運損失 (9,158,915)

(15,371,800)

(14,891,434) 透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 —

(3,190,379)

— 認股證負債的公允價值收益 80,586

671,550

1,260,276 權益投資的損失份額 (216,245)

(688,183)

(112,751) 其他財務（費用）/收入 (16,339)

1,073

(43,844) 稅前虧損 (9,310,913)

(18,577,739)

(13,787,753) 所得稅抵減/（費用） 285,938

(10,678)

80,655 持續經營業務虧損 (9,024,975)

(18,588,417)

(13,707,098) 停業單位









停業單位損益, 稅後淨額[6] (26,615)

(1,026,983)

2,733,358 當期損益 (9,051,590)

(19,615,400)

(10,973,740) 當期其他綜合損益









隨後可能重新分類至損益的項目：









海外業務換算的匯兌差額 (430,444)

1,118,149

(636,502) 當期綜合損益總額 $ (9,482,034)

$ (18,497,251)

$ (11,610,242) 損益歸於：









Prenetics 權益股東 $ (8,568,095)

$ (19,047,124)

$ (10,398,430) 非控制權益 (483,495)

(568,276)

(575,310)

$ (9,051,590)

$ (19,615,400)

$ (10,973,740) 綜合損益總額歸於：









Prenetics 權益股東 $ (9,001,379)

$ (18,677,610)

$ (10,495,918) 非控制權益 (480,655)

180,359

(1,114,324)

$ (9,482,034)

$ (18,497,251)

$ (11,610,242) 每股（虧損）/盈餘：









基本 $ (0.70)

$ (1.57)

(0.99) 稀釋 (0.70)

(1.57)

(0.99) 每股虧損 ‑ 持續經營業務：









基本 (0.70)

(1.49)

(1.25) 稀釋 (0.70)

(1.49)

(1.25) 加權平均普通股數量：









基本 12,215,904

12,114,922

10,522,621 稀釋 12,215,904

12,114,922

10,522,621

PRENETICS GLOBAL LIMITED

未經審計的財務資訊及非國際財務報導準則調節表

（除非另有說明，均以美元表示）

持續經營業務虧損（國際財務報導準則）與持續經營業務調整稅息折舊及攤銷前虧損（非國際財務報導準則）調節表



截至下列日期止三個月

3月 31日

12月 31日

3月 31日

2024

2023

2023









（重編） 持續經營業務虧損（國際財務報導準則） $ (9,158,915)

$ (15,371,800)

$ (14,891,434) 權益交割之股份基礎給付費用 1,937,268

2,055,858

2,940,984 折舊和攤銷 1,719,555

1,564,816

1,796,990 其他策略融資、交易費用和非經常性費用 2,096,563

6,263,188

1,847,131 財務收入、匯兌損益淨額 (700,589)

(673,740)

(1,000,131) 持續經營業務稅息折舊及攤銷前虧損（非國際財務報導準則） $ (4,106,118)

$ (6,161,678)

$ (9,306,460)

持續經營業務毛利（國際財務報導準則）與持續經營業務調整毛利（非國際財務報導準則）調節表



截至下列日期止三個月

3月 31日

12月 31日

3月 31日

2024

2023

2023









（重編） 持續經營業務毛利（國際財務報導準則） $ 3,782,646

$ 2,670,172

$ 1,456,096 權益交割之股份基礎給付費用 581

11,522

— 折舊和攤銷 279,561

309,812

384,326 持續經營業務調整毛利（非國際財務報導準則） $ 4,062,788

$ 2,991,506

$ 1,840,422

歸於 Prenetics 權益股東損益（國際財務報導準則）與調整歸於 Prenetics 權益股東的損益（非國際財務報導準則）調節表



截至下列日期止三個月

3月 31日

12月 31日

3月 31日

2024

2023

2023









（重編） 歸於 Prenetics 權益股東損益（國際財務報導準則） $ (8,568,095)

$ (19,047,124)

$ (10,398,430) 權益交割之股份基礎給付費用 1,937,268

2,055,858

3,124,189 其他策略融資、交易費用和非經常性費用 2,096,563

8,248,151

3,161,638 上市股份費用 (80,586)

(671,550)

(1,260,276) 優先股負債的公允價值損失 —

3,190,379

— 認股證負債的公允價值收益 $ (4,614,850)

$ (6,224,286)

$ (5,372,879)

[1] 代表流動資產，包括現金及現金等價物及短期存款的5,452萬美元、以公允價值經損益列賬的財務資產的1,103萬美元、應收賬款的411‍萬美元及流動資產下其他應收賬款。

[2] 截至2024年3月31日，我們持有Insighta 50%的股權，該投資以權益法入賬。截至2024年3月31日，以權益法計算的投資總額達到9,824萬美元，於我們的資產負債表中劃分為非流動資產。

[3] 就收購ACT Genomics而言，ACT Genomics的其餘股東 - 佔ACT Genomics完全攤薄股權的25.61% - 被授予認沽期權，允許他們在當時的公平市場的某些條件下將其剩餘股份出售給Prenetics價值。

該認沽期權產生的負債作為可賣回金融商品，按認沽期權行權價的現值計量。

[4] 代表授權及已發行股份數量如下：



3月 31日

12月 31日

2024

2023 每股 0.0015 美元的授權股份數量 33,333,333

33,333,333 已發行股份數量 12,217,226

12,205,200

[5] 包括以下持續經營業務權益交割之股份基礎給付費總計（不含上市股份費用）：



截至下列日期止三個月

3月 31日

12月 31日

3月 31日

2024

2023

2023









（重編） 直接成本 $ 581

$ 11,522

$ — 銷售及分銷費用 1,053

(632)

45,255 研究開發費用 758,394

675,928

486,507 行政及其他營運費用 1,155,752

1,339,419

2,391,044 持續經營業務權益交割之股份基礎給付費總計（不含上市股份費用） $ 1,915,780

$ 2,026,237

$ 2,922,806

[6] 我們於 2023 年第二季度完全停止了 COVID-19 檢測業務，並於 2023 年第四季度停止了歐洲、中東和非洲地區的其他 DNA 檢測業務。因此，根據（國際財務報告準則）第5號，終止經營業務的業績已在合併損益及其他綜合收益表中與持續經營業務分開列報。 合併損益及其他綜合收益表中的比較信息也已重新列報，以單獨列示終止經營的業績。

SOURCE Prenetics