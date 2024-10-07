Prenetics公布2024年第二季度財務業績

成本優化推動 2024 年上半年毛利率年增 21.7%

於10月進軍美國健康市場，推出全新健康品牌 IM8

公司重申 2024 財年的營收目標將超過 3,300 萬美元

北卡羅來納州夏洛特2024年10月7日 /美通社/ -- 領先的健康科學公司Prenetics Global Limited（納斯達克：PRE）（以下稱「Prenetics」或「公司」）今日公布截至2024年6月30日的第二季度未經審計財務業績，以及近期業務摘要。

2024年第二季度業績摘要

持續經營業務營收達 594 萬美元，低於去年同期的 651 萬美元，主要原因是臨床業務部門的營收預計將集中在今年下半年

持續經營業務毛利達 377 萬美元，較去年同期增長 23.6%

持續經營業務毛利率由去年的 46.8% 增至 63.4%，這一提升源於營運效率的提高、更優化的定價策略及成本控制措施

持續經營業務的經調整稅息折舊及攤銷前虧損 [1] 為 546 萬美元，較去年同期改善 24.9%

為 546 萬美元，較去年同期改善 24.9% 截至 2024 年 6 月 30 日，現金及其他短期資產 [2] 為 7,869 萬美元，並無任何債務

為 7,869 萬美元，並無任何債務 截至 2024 年 6 月 30 日，我們與盧煜明教授團隊合資成立的早期癌症檢測公司 Insighta[3]的資產負債表中的現金為 8,047萬美元，並無任何債務

2024上半年業績摘要

持續經營業務營收達 1,235 萬美元，較去年同期上升 8.0%

持續經營業務毛利達 755 萬美元，年增 67.6%

持續經營業務毛利率達 61.1%，高於去年的 39.4%

持續經營業務經調整稅息折舊及攤銷前虧損為 957萬美元，較去年同期改善 42.3%

2024 年第二季度及後續業務更新

IM8 的所有運營計劃均已就緒，將於十月正式推出

完成了對 Europa Sports 的收購，讓 IM8 擁有多元的分銷能力，涵蓋實體零售網絡和 3PL 物流平台

CircleDNA 和 ACT Genomics 預計在 2025 年下半年達成業務單位收支平衡

Insighta 已於九月展開 1,500 人規模的早期肝癌檢測臨床試驗

Insighta 開始運用 AI 技術進行早期癌症檢測研發，並已取得顯著成效，具體成果將在稍後公佈

管理層評論

首席執行官兼聯合創始人楊聖武表示：「我們的戰略計劃正穩步推進，並在消費者及臨床健康業務中達成了多項重要里程碑。第二季度，我們專注於優化業務結構，以提升營運效率。這一努力已體現在各項關鍵指標上，包括毛利提升 23.6%，以及調整後稅息折舊及攤銷前虧損較去年同期縮減 24.9%。

我們對未來發展充滿信心，目前正全力準備 IM8 在美國市場的推出。IM8 是我們推出的全新健康品牌，備受市場期待。近期完成的 Europa 收購，為 IM8 提供了堅實基礎及強大的全球分銷網絡，將助力 IM8 在健康與保健市場中發揮重要影響。我們將繼續推動業務增長與創新，專注於為股東創造長期價值。」

[1] 經調整稅息折舊及攤銷前虧損定義為來自營運的虧損，不包括 (1) 權益交割之股份基礎給付費用、(2) 折舊及攤銷、(3) 遞延費用攤銷、(4) 收購及交易相關成本、(5) 戰略調整及停產產品影響，以及(6) 財務收入及匯兌損益。這些調整是針對可能無法反映我們業務表現的項目，包括非現金及/或非經常性項目。 [2] 截至 2024 年 6 月 30 日，公司流動資產包括現金及現金等價物共計 4,120萬美元、以公允價值經損益列賬的財務資產1,089萬美元、應收賬款409‍萬美元，以及流動資產下其他應收賬款。 [3] 截至2024年6月30日，我們持有Insighta 50%的股權，該投資以權益法入賬。截至2024年6月30日，以權益法計算的投資總額達到9,788萬美元，於我們的資產負債表中劃分為非流動資產。

關於Prenetics Global Limited (納斯達克：PRE)

Prenetics是一家領先的健康科學公司，致力於推動消費者和臨床健康的創新。我們的消費者業務由兩大品牌主導：IM8和Europa。IM8是我們推出的全新健康品牌；而Europa則是美國頂級的運動營養品分銷商。臨床業務由我們與知名科學家盧煜明教授共同創立的Insighta領導，這是一個專注於多種癌症早期檢測技術的合資企業，交易價值達2億美元。此外，我們的行動基因（ACTGenomics）已獲得美國食品藥物管理局（FDA）的批准，提供實體瘤的綜合基因組分析測試；而CircleDNA則利用次世代測序技術，提供全面的DNA測試服務。Prenetics各部門的協同合作，不僅擴展了我們在全球健康領域的影響力，更體現了我們「以科學提升生活」的承諾。欲了解更多有關 Prenetics 的資訊，請訪問www.prenetics.com。

前瞻性陳述

本文包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述均符合美國《1995年私人證券訴訟改革法案》中安全港條款的規定。本文的前瞻性陳述不是歷史事實，包括但不限於有關公司的願景，目標，預測，展望，信念，期望，策略，計劃，管理層對未來運營的目標，以及未來業務增長機會，均為前瞻性陳述。在某些情形下，閣下可以通過「可能」、「將」、「預測」、「預見」、「目標」、「尋求」、「預計」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「持續」、「可能是」或其他類似詞彙辨別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於估計和預測作出，反映了公司的觀點、假設、預期與意見，涉及風險及不確定性，因此不應被視為對未來結果有必然的指示性。許多風險和不確定因素可能會導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果有實質性的差異，包括但不限於：公司繼續發展包括新產品及服務的能力，包括新的產品和服務；公司在基因組學、腫瘤精準治療領域，特別是癌症早期篩查業務的執行能力；病例對照研究和/或臨床試驗的結果；公司識別及執行收購及併購目標的能力，特別是在精準腫瘤學領域；開發其癌症篩查和檢測測試的不確定性，包括研究活動的開展、臨床前研究和臨床試驗的啟動和完成；預臨床研究和臨床試驗結果的可用性和時間的不確定性；以及公司提交並獲得其癌症篩查和檢測測試的監管批准的時間和能力。除上述因素外，閣下還應該仔細考慮公司於最新註冊申明中和招股說明書中「風險因素」部分中所提及的其他風險和不確定性描述，以及不時向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中包含的其他風險和不確定因素。前瞻性陳述僅在其發表之日有效。 公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，除非適用法律要求。

呈列基準

未經審計非國際財務報告準則指標已於本新聞稿末的財務報表中提供。有關指標的解釋，亦已包括於「未經審計非國際財務報告準則指標」一節。

未經審計非國際財務報告準則指標

本公司為補充根據國際財務報告準則（「IFRS」）所編制的合併財務報表提供非國際財務報告準則之財務指標，即持續經營業務經調整税息折舊及攤銷前虧損。該非國際財務報告準則財務指標並非基於國際財務報告準則規定的任何標準化方法而編制，也並非與其他公司提供的相類似名稱之指標具有可比性。管理層認為此非國際財務報告準則之財務指標乃有助於投資者對本公司的持續經營業績和趨勢之評估。

管理層將其部分或所有非國際財務報告準則績排除在外 (1) 權益交割之股份基礎給付費用、(2) 折舊及攤銷、(3) 遞延費用攤銷、(4) 收購及交易相關成本、(5) 戰略調整及停產產品影響、以及(6) 財務收入及匯兌損益 – 可能無法反映我們的業務、經營業績或前景的項目，包括但不限於非現金和/或非經常性項目。此非國際財務報告準則之財務指標的參考價值有限因該指標可能未包括某些對本財務報告的結果產生重大影響項目。管理層透過於國際財務報告準則及非國際財務報告準則基礎上分析結果以及在本公司的公開披露中提供國際財務報告準則指標來說明相關局限。

此外，其他公司（包括同產業的公司），可能不會使用相同的非國際財務報告準則指標，或者可能以不同於管理層的方式計算該指標，或者可能使用其他財務指標來評估其業績，以上所有都可能降低該以非國際財務報告準則指標作為衡量措施的可比性。鑒於這些限制，本公司的非國際財務報告準則財務指標不應與根據國際財務報告準則所編制的財務資料分開考慮或將其替代。我們鼓勵投資者細閱文末「持續經營業務虧損（國際財務報告準則）及持續經營業務調整後稅息折舊及攤銷前虧損（非國際財務報告準則）之調節表」表格中提供的非國際財務報告準則調節表。

PRENETICS GLOBAL LIMITED

未經審計合併資產負債表

（除非另有說明，均以美元表示）



6月 30日

3月 31日

12月 31日

2024

2024

2023 資產









不動產、廠房及設備 $ 4,745,228

$ 4,585,957

$ 5,777,794 無形資產 12,455,997

13,169,672

13,424,648 商譽 29,170,123

29,170,123

29,170,123 權益投資 97,875,233

98,244,733

98,464,875 透過損益按公允價值衡量之金融資產 9,371,064

9,371,064

9,371,064 遞延所得稅資產 27,627

27,630

27,680 遞延費用 —

1,483,348

3,530,756 其他非流動資產 968,525

948,811

743,173 非流動資產 154,613,797

157,001,338

160,510,113 遞延費用 7,710,439

8,272,025

8,312,890 存貨 2,878,258

2,815,607

3,126,776 應收帳款 4,086,030

4,106,052

4,058,007 押金、預付款及其他應收帳款 11,797,508

5,708,610

5,284,848 應收關聯公司帳款 2,561

2,556

5,123 應收權益投資公司帳款 120,966

126,177

132,114 透過損益按公允價值衡量之金融資產 10,893,094

11,034,200

11,034,200 短期存款 —

—

16,000,000 現金及約當現金 41,204,165

54,518,588

45,706,448 流動資產 78,693,021

86,583,815

93,660,406 總資產 $ 233,306,818

$ 243,585,153

$ 254,170,519 負債









遞延所得稅負債 $ 2,238,336

$ 2,327,331

$ 2,614,823 認股證負債 311,152

143,264

223,850 租賃負債 1,181,457

669,373

867,215 其他非流動負債 286,047

464,215

823,345 非流動負債 4,016,992

3,604,183

4,529,233 應付帳款 1,693,564

1,637,568

1,671,019 應計費用及其他流動負債 6,821,131

7,100,324

8,174,815 合約負債 5,480,399

5,542,678

6,111,017 租賃負債 1,183,046

1,079,449

1,502,173 可賣回金融工具負債4 15,707,143

14,472,666

14,622,529 所得稅負債 7,402,553

7,385,897

7,402,461 流動負債 38,287,836

37,218,582

39,484,014 總負債 42,304,828

40,822,765

44,013,247 權益









權益資本 19,024

18,326

18,308 準備帳款 188,225,181

199,425,243

206,339,490 歸屬於公司股東權益總額 188,244,205

199,443,569

206,357,798 非控制權益 2,757,785

3,318,819

3,799,474 總權益 191,001,990

202,762,388

210,157,272 總權益和負債 $ 233,306,818

$ 243,585,153

$ 254,170,519

PRENETICS GLOBAL LIMITED

未經審計合併損益及其他綜合損益表

（除非另有說明，均以美元表示）



截至下列日期止六個月

6月 30日

6月 30日

2024

2023





（重編） 持續經營業務





收入 $ 12,354,929

$ 11,435,274 直接成本 (4,804,011)

(6,930,184) 毛利 7,550,918

4,505,090 其他收益和其他淨利益 1,500,009

2,163,949 銷售及分銷費用5 (4,314,911)

(4,672,935) 研究開發費用5 (5,756,508)

(5,826,315) 行政及其他營運費用5 (18,747,383)

(25,911,191) 營運損失 (19,767,875)

(29,741,402) 透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 (141,106)

(3,944,407) 認股證負債的公允價值收益 (87,302)

1,752,746 權益投資的損失份額 (579,943)

(225,284) 其他財務（費用）/收入 (43,818)

(85,243) 稅前虧損 (20,620,044)

(32,243,590) 所得稅抵減/（費用） 375,172

152,655 持續經營業務虧損 (20,244,872)

(32,090,935) 停業單位





停業單位損益, 稅後淨額6 47,545

(1,090,255) 當期損益 (20,197,327)

(33,181,190) 當期其他綜合損益





隨後可能重新分類至損益的項目：





海外業務換算的匯兌差額 (770,420)

1,157,683 當期綜合損益總額 $ (20,967,747)

$ (32,023,507) 損益歸於：





Prenetics 權益股東 $ (19,290,049)

$ (32,206,003) 非控制權益 (907,278)

(975,187)

$ (20,197,327)

$ (33,181,190) 綜合損益總額歸於：





Prenetics 權益股東 $ (19,926,058)

$ (30,533,737) 非控制權益 (1,041,689)

(1,489,770)

$ (20,967,747)

$ (32,023,507) 每股（虧損）/盈餘：





基本 (1.58)

(3.04) 稀釋 (1.58)

(3.04) 每股虧損 – 持續經營業務：





基本 (1.58)

(2.94) 稀釋 (1.58)

(2.94) 加權平均普通股數量：





基本 12,219,121

10,577,069 稀釋 12,219,121

10,577,069

PRENETICS GLOBAL LIMITED

未經審計合併損益及其他綜合損益表

（除非另有說明，均以美元表示）



截至下列日期止三個月

6月 30日

3月 31日

6月 30日

2024

2024

2023









（重編） 持續經營業務









收入 $ 5,941,532

$ 6,413,397

$ 6,511,239 直接成本 (2,173,260)

(2,630,751)

(3,462,245) 毛利 3,768,272

3,782,646

3,048,994 其他收益和其他淨利益 752,118

747,891

1,086,858 銷售及分銷費用5 (2,416,438)

(1,898,473)

(2,171,661) 研究開發費用5 (3,025,458)

(2,731,050)

(2,592,777) 行政及其他營運費用5 (9,687,454)

(9,059,929)

(14,221,382) 營運損失 (10,608,960)

(9,158,915)

(14,849,968) 透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 (141,106)

—

(3,944,407) 認股證負債的公允價值收益 (167,888)

80,586

492,470 權益投資的損失份額 (363,698)

(216,245)

(112,533) 其他財務（費用）/收入 (27,479)

(16,339)

(41,399) 稅前虧損 (11,309,131)

(9,310,913)

(18,455,837) 所得稅抵減/（費用） 89,234

285,938

72,000 持續經營業務虧損 (11,219,897)

(9,024,975)

(18,383,837) 停業單位









停業單位損益, 稅後淨額6 74,160

(26,615)

(3,823,613) 當期損益 (11,145,737)

(9,051,590)

(22,207,450) 當期其他綜合損益









隨後可能重新分類至損益的項目：









海外業務換算的匯兌差額 (339,976)

(430,444)

1,794,185 當期綜合損益總額 $ (11,485,713)

$ (9,482,034)

$ (20,413,265) 損益歸於：









Prenetics 權益股東 $ (10,721,954)

$ (8,568,095)

$ (21,807,573) 非控制權益 (423,783)

(483,495)

(399,877)

$ (11,145,737)

$ (9,051,590)

$ (22,207,450) 綜合損益總額歸於：









Prenetics 權益股東 $ (10,924,679)

$ (9,001,379)

$ (20,037,819) 非控制權益 (561,034)

(480,655)

(375,446)

$ (11,485,713)

$ (9,482,034)

$ (20,413,265) 每股（虧損）/盈餘：









基本 $ (0.88)

$ (0.70)

$ (2.06) 稀釋 (0.88)

(0.70)

(2.06) 每股虧損 – 持續經營業務：









基本 (0.88)

(0.70)

(1.70) 稀釋 (0.88)

(0.70)

(1.70) 加權平均普通股數量：









基本 12,222,337

12,215,904

10,597,565 稀釋 12,222,337

12,215,904

10,597,565

PRENETICS GLOBAL LIMITED

未經審計的財務資訊及非國際財務報導準則調節表

（除非另有說明，均以美元表示）

持續經營業務虧損（國際財務報導準則）與持續經營業務調整稅息折舊及攤銷前虧損（非國際財務報導準則）調節表



截至下列日期止六個月

6月 30日

6月 30日

2024

2023





（重編） 持續經營業務虧損（國際財務報導準則） $ (19,767,875)

$ (29,741,402) 權益交割之股份基礎給付費用 3,472,846

6,284,469 折舊和攤銷 3,153,324

3,402,363 遞延費用攤銷 4,133,207

4,002,301 收購及交易相關成本 798,310

— 戰略調整及停產產品影響 37,284

1,421,718 財務收入、匯兌損益淨額 (1,394,783)

(1,944,734) 持續經營業務經調整稅息折舊及攤銷前虧損（非國際財務報導準則） $ (9,567,687)

$ (16,575,285)



截至下列日期止三個月

6月 30日

3月 31日

6月 30日

2024

2024

2023









（重編） 持續經營業務虧損（國際財務報導準則） $ (10,608,960)

$ (9,158,915)

$ (14,849,968) 權益交割之股份基礎給付費用 1,535,578

1,937,268

3,343,485 折舊和攤銷 1,433,769

1,719,555

1,605,373 遞延費用攤銷 2,044,934

2,088,273

3,077,902 收購及交易相關成本 798,310

—

— 戰略調整及停產產品影響 28,994

8,290

499,357 財務收入、匯兌損益淨額 (694,194)

(700,589)

(944,603) 持續經營業務經調整稅息折舊及攤銷前虧損（非國際財務報導準則） $ (5,461,569)

$ (4,106,118)

$ (7,268,454)

—————————————————————————

4 就收購ACT Genomics而言，ACT Genomics的其餘股東 - 佔ACT Genomics完全攤薄股權的25.61% - 被授予認沽期權，允許他們在當時的公平市場的某些條件下將其剩餘股份出售給Prenetics價值。

該認沽期權產生的負債作為可賣回金融商品，按認沽期權行權價的現值計量。

5 包括以下持續經營業務權益交割之股份基礎給付費總計：



截至下列日期止六個月

6月 30日

6月 30日

2024

2023





（重編） 直接成本 $ 1,021

$ — 銷售及分銷費用 1,463

103,868 研究開發費用 1,568,844

1,360,896 行政及其他營運費用 1,855,743

4,778,170 權益交割之股份基礎給付費總計 $ 3,427,071

$ 6,242,934



截至下列日期止三個月

6月 30日

3月 31日

6月 30日

2024

2024

2023









（重編） 直接成本 $ 440

$ 581

$ — 銷售及分銷費用 410

1,053

58,613 研究開發費用 810,450

758,394

874,389 行政及其他營運費用 699,991

1,155,752

2,387,126 權益交割之股份基礎給付費總計 $ 1,511,291

$ 1,915,780

$ 3,320,128

6 我們於 2023 年第二季度完全停止了 COVID-19 檢測業務，並於 2023 年第四季度停止了歐洲、中東和非洲地區的其他 DNA 檢測業務。因此，根據（國際財務報告準則）第5號，終止經營業務的業績已在合併損益及其他綜合收益表中與持續經營業務分開列報。 合併損益及其他綜合收益表中的比較信息也已重新列報，以單獨列示終止經營的業績。

SOURCE Prenetics