Prenetics公佈2025年第三季業績創歷史新高；IM8預計在2025年12月前實現1.2億美元的年度經常性收入[1]，成為業界成長最快的保健品品牌

12 11月, 2025, 15:04 CST
總營收年增 568%，達到 2,360 萬美元;
IM8 10 月營收創下 900 萬美元的紀錄；比特幣資金庫達到 387 枚比特幣（約 4,000 萬美元）；
IM8預計2026財年營收為1.8億至2億美元，每月營收為2,500萬美元，或至2026年底年度經常性收入（ARR）達到3億美元
IM8 毛利率達 60%，投資回收期為 3.9 個月，展現出強勁的單位經濟效益。
該公司將於美國東部時間今天上午 8:30 舉行財報電話會議，並發布首份季度股東信
香港 2025年11月12日 /美通社/ -- 領先的健康科學公司及高端健康長壽品牌IM8的母公司Prenetics Global Limited（納斯達克股票代碼：PRE）（簡稱"Prenetics"或"公司"）今日公佈了2025年第三季度財務業績，其中IM8預計在短短12個月內（到2025年12月）實現1.2億美元的年度經常性收入（ARR）。這一前所未有的成長使IM8成為全球保健品產業成長最快的公司，甚至超越了多家領先的人工智慧新創公司。
創紀錄的業績緊隨 Prenetics 於 2025 年 10 月成功完成的 4400 萬美元股權發行之後，該發行吸引了包括 Kraken、Exodus (NYSE: EXOD)、XtalPi (2228.HK)、DL Holdings (1709.HK)、Jihan Wu 的 GPTX 以及世界排名第一的網球運動員 Aryna Sabalenka, 為公司加速全球擴張做好準備。
IM8：以全球影響力重新定義產業成長標準
IM8 的卓越發展勢頭在 2025 年 10 月達到了新的高峰，月收入約為 900 萬美元，較 9 月份的 660 萬美元環比增長 36%。憑藉這一成長勢頭，IM8 預計將在 2025 年 12 月實現每月收入 1,000 萬美元的目標，這意味著自上線以來僅 12 個月，其年度經常性收入 (ARR) 就將達到 1.2 億美元。
該品牌已實現真正的全球規模，在全球31個國家/地區擁有超過42萬名顧客購買。國際市場目前佔IM8收入的56.5%，其中排名前五名的市場為：
- 美國（佔總收入的 43.5%）
- 加拿大
- 英國
- 澳洲
- 新加坡
為了配合我們的成長軌跡，我們正在引入關鍵績效指標，以便更有效地追蹤和傳達我們的績效。
IM8 - 關鍵績效指標（除非另有說明，否則為 2025 年第三季與 2025 年第二季比較）
|
指標
|
2025年第三季度
|
2025年第二季度
|
增長
|
月收入（期末）
|
660萬美元
|
450萬美元
|
+47 %
|
季度收入
|
1720萬美元
|
980萬美元
|
+76 %
|
客戶訂單總數
|
160,000+
|
90,000+
|
+78 %
|
總送達份數
|
480萬+
|
270萬+
|
+78 %
|
新客戶平均單價
|
$150 (10月)
|
$110
|
+36 %
|
新客戶訂閱率
|
~80%
|
~80%
|
保持
|
毛利率
|
~60%
|
~52%
|
+8 %
|
投資回收期
|
3.9 個月
|
N/A
|
N/A
|
服務國家
|
41（11月起）
|
31
|
+10 國家
執行長兼聯合創辦人 Danny Yeung 評論道：「在 IM8 數據完整統計三個季度後，我對我們的發展前景從未如此充滿信心。增長速度堪稱驚人——從上線時的月收入 58.1 萬美元增長到 12 月份的 1000 萬美元，短短 12 個月內增長了 1600%。 每個關鍵指標都強化了這一勢頭：月環比增長 36%，訂閱率約 80%，平均訂單價值 150 美元，毛利率約 60%，以及令人矚目的 3.9 個月客戶回報期，這證明了我們優質健康和長壽平台的卓越單位經濟效益。
損益平衡和獲利指日可待。我們調整後的 EBITDA 虧損已大幅改善，從 2025 年第一季的 450 萬美元[2]，到 2025 年第二季的 410 萬美元，再到 2025 年第三季的 210 萬美元。這一趨勢證明，如果我們願意，我們完全可以實現盈利。但鑑於我們擁有巨大的全球機遇，我們將尋求更積極的策略擴張。
我們的資產負債表從未如此穩健。憑藉約1.2億美元的流動資金、零負債以及近期從知名投資者處獲得的4400萬美元融資，我們擁有雄厚的財務實力，能夠在不稀釋股權的情況下，積極拓展這一非凡的發展軌跡。這種財務實力使我們能夠加倍投入成長，因為我們的單位經濟效益已得到驗證。
憑藉我們目前的成長動能和各項成長槓桿，到2026年底實現3億美元的年度經常性收入（ARR）指日可待。我們相信我們能夠成為下一個 Hims & Hers， 因為我們遵循著類似的直接面向消費者的商業模式，擁有強勁的單位經濟效益、高端市場定位和基於訂閱的經常性收入。
結合我們用於提供策略性選擇的比特幣儲備，我們正努力使股東能夠從當今最具變革性的兩大長期趨勢中獲益。未來12個月將證明Prenetics為何代表千載難逢的投資良機。
為了更深入了解我們的願景和策略，我鼓勵投資者閱讀我寫的第一封股東信。」
2025年第三季財務業績亮點 [3] ：
- 2025 年第三季營收為 2,360 萬美元，較 2024 年第三季成長 567.7%。
- 2025 年第三季毛利為 1,400 萬，較 2024 年第三季成長 631.2%。
- 2025 年第三季調整後 EBITDA[4] 虧損 210 萬美元，較 2024 年第三季調整後 EBITDA 虧損 430 萬美元下降 49.6%，較 2025 年第二季調整後 EBITDA 虧損 410 萬美元下降 49.6%，較 2025 年第一季調整後 EBITDA 虧損 450 萬下降54.0%。
- 2025 年第三季虧損 680 萬美元，較 2024 年第三季改善 31.2%。
- 截至 2025 年 9 月 30 日，經調整的流動資產[5]為 8,460 萬美元，其中包括 5,960 萬美元的經調整現金[6]。截至 2025 年 9 月 30 日，本公司持有 248.42 枚比特幣[7]，價值 2,830 萬美元，且無負債。
- 截至2025年10月31日，本公司現金及現金託管帳戶餘額增至8,200萬美元，比特幣持有量增加至377.42枚，價值4,130萬美元。這項成長主要得益於2025年10月完成的4,400萬美元融資。
2025年第三季各業務部門營收：
- IM8：1,720萬美元（比2025年第二季成長76%）
- Europa: 400 萬美元
- CircleDNA: 240 萬美元
- 總和: 2,360 萬美元
截至2025年9月30日的九個月財務表現亮點：
- 截至 2025 年 9 月 30 日的九個月，營收為 5,580 萬美元，比截至 2024 年 9 月 30 日的九個月成長了 495.6%。
- 截至 2025 年 9 月 30 日的九個月，毛利為 2,720 萬美元，比截至 2024 年 9 月 30 日的九個月成長了 296.3%。
- 截至 2025 年 9 月 30 日的九個月，經調整的 EBITDA 虧損為 1,070 萬美元，比截至 2024 年 9 月 30 日的九個月成長 4.9%。
- 截至 2025 年 9 月 30 日的九個月內虧損 2,660 萬美元，比截至 2024 年 9 月 30 日的九個月內虧損 6.0%。
截至2025年9月30日的九個月各業務部門營收：
- IM8: 3,270萬美元
- Europa: 1,600萬美元
- CircleDNA: 710萬美元
- 總和: 5,580萬美元
流動性
Prenetics 擁有約 1.2 億美元的總流動資金，其中包括約 8,200 萬美元的現金和現金託管帳戶，以及 387 枚比特幣（價值約 4,100 萬美元），保持著零負債的資產負債表，為其持續增長和戰略性比特幣積累提供了充足的資金支持。憑藉這一穩健的財務基礎，加上近期完成的股權發行， Prenetics 能夠在無需稀釋股權的情況下，充分利用 IM8 的發展勢頭。
比特幣資金庫策略
作為其開創性的雙引擎戰略的一部分， Prenetics 已將其比特幣儲備擴展至 387 枚，價值約 4,100 萬美元。Prenetics 繼續執行其嚴謹的「每日增持 1 枚比特幣」策略，進一步鞏固了其對比特幣作為戰略性儲備資產的長期信心。這使得 Prenetics 成為唯一一家將比特幣整合為策略性儲備資產的納斯達克上市消費者醫療保健公司，使股東能夠同時受益於健康市場的爆炸性成長和數位資產轉型。
正如執行長 Danny Yeung 在其詳盡的宣言《雙引擎革命》中所闡述的那樣，公司的比特幣累積策略體現了一種透過多元化資產配置來建構長期股東價值的嚴謹方法。該宣言可在此處查閱，公司即時比特幣持有量可在此處查看：https://prenetics.com/btc
策略組合最佳化
作為其集中資本配置策略的一部分，Prenetics 已啟動對非核心資產的全面策略評估，其中包括 Europa Sports Partners、CircleDNA 和 Insighta。該公司預計將在未來幾週內就 Europa Sports Partners 發佈公告，這表明雙方就該資產的討論已進入後期階段。這項積極主動的舉措旨在透過將資源集中於公司成長最快、利潤率最高的業務部門IM8，從而釋放股東價值。
此次策略評估體現了Prenetics在成功以7,200萬美元出售ACT Genomics 之後，致力於卓越營運和資本效率的承諾。這些舉措將使公司在保持財務靈活性以掌握策略機會的同時，最大限度地提高其核心健康和長壽平台的收益。
財務展望
Prenetics 重申其 2025 年全年營收預期為 9,000 萬至 1 億美元（IM8 2025 年全年營收預計為 6,000 萬美元）。
該公司對 IM8 2025 年第四季的營收預期為 2,800 萬美元，預計與 2025 年第三季相比將較上季成長 63%。
公司重申，預計IM8在2026年全年的收入將在1.8億美元至2億美元之間，這將轉化為每月約2500萬美元的收入，或到2026年底達到3億美元的年度經常性收入（ARR）。這一成長將得益於持續的國際擴張、新產品創新以及在多個體育和健康垂直領域加強行銷措施。
|
[1] 年度經常性收入（ARR）是一個非國際財務報告準則財務指標，計算方法是將指定月份的月收入乘以12。有關公司使用此非國際財務報告準則財務指標的更多詳細信息，請參閱「未經審計的非國際財務報告準則（IFRS）財務指標」。
[2] 本新聞稿中列示的二零二五年第一季調整後EBITDA虧損已進行重述，以反映持續經營業務的調整後EBITDA虧損，並已剔除ACT Genomics的影響。有關出售ACT Genomics及相關國際財務報告準則的更多詳情，請參閱「編製基準」部分。
[3] 除非另有說明，本新聞稿中的財務數據均指持續經營業務的業績，不包括本公司已出售的ACT Genomics業務。有關出售ACT Genomics業務及相關國際財務報告準則的更多詳情，請參閱「編製基準」部分。
[4] 調整後 EBITDA 是一項非國際財務報告準則 (IFRS) 財務指標，其定義為扣除以下項目後的當期虧損：(1) 折舊和攤銷；(2) 利息收入；(3) 其他財務費用；(4)稅項；(5)遞延費用攤銷；(6)以權重結算的股份支付費用(7)與併購、出售及募資相關之非常項目開支；(10)以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值損失；(11)認股權證負債的公允價值損失；(12)按權益法列賬的聯營公司虧損份額（扣除稅項後）；以及(13)已終止經營業務的虧損（扣除稅項後）—該等項目可能無法代表我們的業務、經營成果或前景，包括但不限於非現金及╱或非經常性項目。有關調整後 EBITDA 與當期虧損（最可比較的 IFRS 財務指標）的對賬，請參閱「根據國際財務報告準則（IFRS）計算的期間虧損和調整後 EBITDA（非國際財務報告準則）的對賬」及「根據國際財務報告準則（IFRS）計算的流動資產與調整後的流動資產（非國際財務報告準則）的對賬」。
[5] 調整後的流動資產為非國際財務報告準則財務指標，代表截至二零二五年九月三十日的流動資產 3,830 萬美元，其中包括出售 ACT Genomics 的預計收益 4,630 萬美元（將以現金結算）、現金及現金等價物共計 1,330 萬美元、按公允價值計提180 萬美元，以及截至二零二五年九月三十日流動資產項下的其他會計項目。 有關調整後流動資產與流動資產（最可比較的 IFRS 財務指標）的對賬，請參閱「
根據國際財務報告準則（IFRS）計算的流動資產與調整後的流動資產（非國際財務報告準則）的對賬」。
[6] 調整後現金為非國際財務報告準則財務指標，代表出售 ACT Genomics 所得款項的估計值，其中 4,630 萬美元將以現金結算，截至二零二五年九月三十日，現金及現金等價物總額為 1,330 萬美元。有關公司使用此非 IFRS 財務指標的更多詳細信息，請參閱「未經審計的非國際財務報告準則（IFRS）財務指標」。
[7] 根據國際財務報告準則，比特幣被歸類為非流動無形資產。比特幣持有價值截至二零二五年九月三十日。
關於 Prenetics
Prenetics（納斯達克股票代碼：PRE）是一家領先的健康科學公司，致力於透過其旗艦消費品牌IM8重新定義健康和長壽的未來。 IM8由Prenetics與大衛貝克漢共同創立，並由世界排名第一的網球運動員 Aryna Sabalenka 代言。 IM8實現了保健品產業史上最快的成長速度，在推出後的11個月內，年度經常性收入（ARR）就達到了1.08億美元，甚至超越了領先的人工智慧新創公司。
作為首家建立比特幣金庫的消費健康公司，Prenetics持續引領健康創新與數位資產的融合，每天購買1個比特幣，目前已累積持有387個比特幣。
關於IM8
IM8 是高端核心營養的巔峰之作，由大衛貝克漢作為聯合創始人，與一支涵蓋醫學專家、學術界和航太科學領域的精英科學家團隊共同打造。 IM8 將前沿科學與自然界最有效的成分結合，提供以科學為依據的整體健康方案，幫助您擁有充滿活力的人生。 IM8 的旗艦產品 Daily Ultimate Essentials 是一款全效合一的粉狀營養補充劑，可取代 16 種不同的營養補充劑，並製成美味飲品。本產品已獲得 NSF 運動認證，非基因改造，純素，不含常見過敏原，且不含人工香料、色素或甜味劑。 IM8 是 Prenetics（納斯達克股票代碼：PRE）的子公司，Prenetics 是一家致力於提升消費者健康的全球領先健康科技公司。欲了解更多關於 IM8 的信息，請訪問 www.IM8health.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述係是根據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。除歷史事實外，所有關於公司目標、指標、預測、展望、信念、預期、策略、計劃、管理層對公司未來營運的目標以及成長機會的陳述均為前瞻性陳述。我們的指引（包括收入範圍和細分時間）反映了管理層截至本新聞稿發布之日的當前估計和假設，受重大風險和不確定性的影響，並不構成對未來業績的保證。實際結果可能與預期有重大差異。在某些情況下，前瞻性陳述可透過「可能」、「將」、「預期」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計畫」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「可能」、「指引」、「展望」、「預測」等字眼或類似表達來識別。前瞻性陳述基於估計和預測，反映了公司的觀點、假設、預期和意見，其中涉及固有風險和不確定性，因此不應將其視為未來績效的必然指標。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果有重大差異，包括但不限於：公司未來涉及其比特幣持有的超額收益活動可能使其面臨額外風險；公司購買比特幣使其面臨與比特幣極端波動性和投機性相關的風險；如果公司遭受負面宣傳或未能維持強大的活躍客戶和內容創作者基礎活躍客戶和內容創作者基礎活躍，或未能滿足客戶期望，則公司可能無法維持和提升其IM8業務和品牌；公司進一步發展和壯大其業務（包括新產品和服務）的能力；公司在基因組學、精準腫瘤學，特別是癌症早期檢測領域執行其新業務戰略的能力；病例對照研究和/或臨床試驗的結果；以及其識別和執行併購機會的能力。除上述因素外，您還應仔細考慮本公司最新註冊聲明及其招股說明書「風險因素」部分以及本公司不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中所述的其他風險和不確定性。除非另有說明，本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發布之日，除適用法律要求外，本公司不承擔更新此類資訊的任何義務。
編製基準
上季度之比較數字已根據國際財務報告準則第5號「持作出售非流動資產及已終止經營業務」重新列報。 二零二五年六月，本集團與台達電子工業股份有限公司簽署最終買賣協議後，認定ACT Genomics Holdings Company Limited符合持作出售非流動資產及已終止經營業務的分類標準。根據國際財務報告準則第5號，ACT Genomics的業績與本集團的持續經營業務（包括IM8、CircleDNA及Europa）分開列報，比較數據也已相應重述。該項出售已於二零二五年十月一日完成，以將ACT Genomics之業績重新呈列為已終止經營業務。
本新聞稿末的財務報表附表列示了未經審計的非國際財務報告準則財務指標。下文「未經審計的非國際財務報告（IFRS）準則財務指標」部分也包含這些指標的解釋。
未經審計的非國際財務報告準則（IFRS）財務指標
為補充本公司依據國際財務報告準則（IFRS）編製的合併財務報表，本公司提供以下非國際財務報告準則指標：年度化經常性收入、調整後EBITDA、調整後流動資產、調整後現金及依業務單位劃分的收入。這些非國際財務報告準則財務指標並非基於國際財務報告準則規定的任何標準化方法，因此不一定與其他公司提供的類似指標具有可比性。管理階層認為，這些非國際財務報告準則指標有助於投資者評估公司持續經營績效和發展趨勢。
管理層在其部分或全部非國際財務報告準則（IFRS）業績中扣除了以下項目：（1）折舊和攤銷；（2）利息收入及開支；（3）其他財務費用；（4）稅項；（5）遞延費用攤銷；（6）以權重結算的股份支付費用（7）與併購、出售及募資相關之非常項目開支；（10）以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值損失；（11）認股權證負債的公允價值損失；（12）按權益法列賬的聯營公司虧損份額（扣除稅項後）；以及（13）已終止經營業務的虧損（扣除稅項後）—該等項目可能無法代表我們的業務、經營成果或前景，包括但不限於非現金及╱或非經常性項目。由於非國際財務報告準則計量不包括可能對報告財務成果產生重大影響的某些項目，因此作為分析工具的應用存在一定限制。管理層已通過以國際財務報告準則基準分析成果、同時亦以非《國際財務報告準則》基準進行分析，以及在本公司對外披露中提供國際財務報告準則計量，以對這一限制進行調整。
此外，其他公司（包括同一行業的公司）可能不會使用相同的非國際財務報告準則指標，或者可能以不同於管理層的方式計算這些指標，或者可能使用其他財務指標來評估其業績，所有這些都可能降低這些非國際財務報告準則指標作為比較指標的有效性。鑑於這些局限性，公司的非國際財務報告準則財務指標不應脫離國際財務報告準則編制的財務資訊單獨考慮，也不應被視為國際財務報告準則財務資訊的替代。投資人應查閱本文件末標題為「根據國際財務報告準則（IFRS）計算的期間虧損和調整後 EBITDA（非國際財務報告準則）的對賬」及「根據國際財務報告準則（IFRS）計算的流動資產與調整後的流動資產（非國際財務報告準則）的對賬」的表格中提供的非國際財務報告準則對賬表。
PRENETICS GLOBAL LIMITED
未經審計的合併財務狀況表
（所有金額均以千美元（"$"）為單位）
|
|
九月三十日
|
|
六月三十日
|
|
十二月三十一日
|
|
二零二五年
|
|
二零二五年
|
|
二零二四年
|
|
|
|
|
|
|
資產
|
|
|
|
|
|
物業、廠房及設備
|
$ 2,212
|
|
$ 2,744
|
|
$ 3,780
|
無形資產
|
170
|
|
273
|
|
488
|
加密貨幣資產
|
28,334
|
|
20,285
|
|
—
|
商譽
|
8,194
|
|
8,194
|
|
8,194
|
採用權益法核算之投資
|
66,265
|
|
66,693
|
|
67,396
|
以公平值計入損益之金融資產
|
1,103
|
|
1,103
|
|
1,103
|
其他非流動資產
|
452
|
|
449
|
|
451
|
非流動資產
|
106,730
|
|
99,741
|
|
81,412
|
遞延開支
|
—
|
|
—
|
|
3,549
|
存貨
|
5,341
|
|
4,297
|
|
4,736
|
應收賬款
|
1,787
|
|
1,845
|
|
1,372
|
按金、預付款及其他應收款項
|
7,418
|
|
8,151
|
|
7,488
|
待出售資產組合應收款
|
—
|
|
2,012
|
|
2,630
|
應收關連公司款項
|
4
|
|
21
|
|
3
|
以公平值計入損益之金融資產
|
10,462
|
|
10,462
|
|
10,562
|
現金及現金等值物
|
13,264
|
|
17,249
|
|
45,406
|
流動資產
|
38,276
|
|
44,037
|
|
75,746
|
列作持有待售資產
|
51,501
|
|
55,328
|
|
59,044
|
資產總額
|
$ 196,507
|
|
$ 199,106
|
|
$ 216,202
|
負債
|
|
|
|
|
|
遞延所得稅負債
|
$ 5
|
|
$ 5
|
|
$ 25
|
認股權證責任
|
779
|
|
875
|
|
175
|
租賃負債
|
679
|
|
1,048
|
|
1,760
|
其他非流動負債
|
230
|
|
228
|
|
230
|
非流動負債
|
1,693
|
|
2,156
|
|
2,190
|
應付帳款
|
5,920
|
|
4,958
|
|
2,007
|
應計費用及其他流動負債
|
10,727
|
|
8,692
|
|
7,099
|
合約負債
|
7,205
|
|
6,623
|
|
6,475
|
租賃負債
|
1,426
|
|
1,526
|
|
1,691
|
應付稅項
|
—
|
|
13
|
|
13
|
流動負債
|
25,278
|
|
21,812
|
|
17,285
|
列作持有待售資產相關負債
|
8,334
|
|
24,246
|
|
25,370
|
負債總額
|
35,305
|
|
48,214
|
|
44,845
|
權益
|
|
|
|
|
|
股本
|
21
|
|
20
|
|
19
|
儲備
|
118,104
|
|
119,880
|
|
137,754
|
與列作持有待售資產相關的其他全面收益中確認於權益的金額
|
43,167
|
|
31,082
|
|
33,673
|
本公司股東應佔權益總額
|
161,292
|
|
150,982
|
|
171,446
|
非控股權益
|
(90)
|
|
(90)
|
|
(89)
|
權益總額
|
161,202
|
|
150,892
|
|
171,357
|
權益及負債總額
|
$ 196,507
|
|
$ 199,106
|
|
$ 216,202
PRENETICS GLOBAL LIMITED
未經審計的合併損益及其他全面損益表
（除非另有說明，所有金額均以千美元（"$"）為單位）
|
|
截至九個月
|
|
九月三十日
|
|
九月三十日
|
|
二零二五年
|
|
二零二四年
|
|
|
|
（經重述）
|
持續經營
|
|
|
|
收入
|
$ 55,832
|
|
$ 9,374
|
直接成本
|
(28,630)
|
|
(2,509)
|
毛利
|
27,202
|
|
6,865
|
其他收入和其他淨收益
|
402
|
|
930
|
銷售和分銷費用6
|
(19,449)
|
|
(3,837)
|
研發費用6
|
(4,389)
|
|
(6,943)
|
行政及其他營運費用6
|
(28,357)
|
|
(21,005)
|
營運損失
|
(24,591)
|
|
(23,990)
|
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值損失
|
(100)
|
|
(141)
|
認股權證負債的公允價值（損失）/收益
|
(604)
|
|
18
|
按權益法列賬的聯營公司虧損份額
|
(1,064)
|
|
(1,049)
|
其他財務成本
|
(196)
|
|
(82)
|
稅前虧損
|
(26,555)
|
|
(25,244)
|
所得稅抵免
|
4
|
|
199
|
持續經營虧損
|
(26,551)
|
|
(25,045)
|
終止經營業務
|
|
|
|
終止經營業務虧損（稅後淨額）7
|
(5,884)
|
|
(7,219)
|
本期虧損
|
(32,435)
|
|
(32,264)
|
期間其他全面（虧損）╱收益
|
|
|
|
以下項目後續不會重新歸類到損益表中：
|
|
|
|
按權益法列賬的聯營公司其他全面收益份額
|
(66)
|
|
—
|
無形資產重估收益
|
1,351
|
|
—
|
後續可能重新歸類為損益的項目：
|
|
|
|
外匯交易匯兌損益
|
388
|
|
(296)
|
本期綜合費用總額
|
$ (30,762)
|
|
$ (32,560)
|
下列人士應佔年內虧損
|
|
|
|
本公司股本持有人
|
$ (30,208)
|
|
$ (29,962)
|
非控股權益
|
(2,227)
|
|
(2,302)
|
|
$ (32,435)
|
|
$ (32,264)
|
下列人士應佔全面虧損
|
|
|
|
本公司股本持有人
|
$ (28,567)
|
|
$ (30,178)
|
非控股權益
|
(2,195)
|
|
(2,382)
|
|
$ (30,762)
|
|
$ (32,560)
|
每股虧損：
|
|
|
|
基本
|
(2.26)
|
|
(2.42)
|
攤薄
|
(2.26)
|
|
(2.42)
|
每股虧損 ‑ 持續經營業務
|
|
|
|
基本
|
(1.90)
|
|
(2.02)
|
攤薄
|
(1.90)
|
|
(2.02)
|
普通股加權平均數
|
|
|
|
基本
|
13,385,463
|
|
12,388,243
|
攤薄
|
13,385,463
|
|
12,388,243
PRENETICS GLOBAL LIMITED
未經審計的合併損益及其他全面損益表
（除非另有說明，所有金額均以千美元（"$"）為單位）
|
|
截至三個月
|
|
九月三十日
|
|
六月三十日
|
|
九月三十日
|
|
二零二五年
|
|
二零二五年
|
|
二零二四年
|
|
|
|
|
|
（經重述）
|
持續經營
|
|
|
|
|
|
收入
|
$ 23,555
|
|
$ 17,680
|
|
$ 3,528
|
直接成本
|
(9,531)
|
|
(10,391)
|
|
(1,610)
|
毛利
|
14,024
|
|
7,289
|
|
1,918
|
其他收入和其他淨收益
|
395
|
|
(196)
|
|
(171)
|
銷售和分銷費用6
|
(9,859)
|
|
(5,457)
|
|
(1,086)
|
研發費用6
|
(1,170)
|
|
(1,212)
|
|
(2,143)
|
行政及其他營運費用6
|
(9,554)
|
|
(10,489)
|
|
(8,035)
|
營運損失
|
(6,164)
|
|
(10,065)
|
|
(9,517)
|
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值損失
|
—
|
|
(100)
|
|
—
|
認股權證負債的公允價值（損失）/收益
|
96
|
|
(637)
|
|
105
|
按權益法列賬的聯營公司虧損份額
|
(656)
|
|
(87)
|
|
(379)
|
其他財務成本
|
(55)
|
|
(65)
|
|
(63)
|
稅前虧損
|
(6,779)
|
|
(10,954)
|
|
(9,854)
|
所得稅抵免
|
(9)
|
|
33
|
|
(9)
|
持續經營虧損
|
(6,788)
|
|
(10,921)
|
|
(9,863)
|
終止經營業務
|
|
|
|
|
|
終止經營業務虧損（稅後淨額）7
|
(1,905)
|
|
(1,806)
|
|
(2,204)
|
本期虧損
|
(8,693)
|
|
(12,727)
|
|
(12,067)
|
期間其他全面（虧損）╱收益
|
|
|
|
|
|
以下項目後續不會重新歸類到損益表中：
|
|
|
|
|
|
按權益法列賬的聯營公司其他全面收益份額
|
228
|
|
(258)
|
|
—
|
無形資產重估收益
|
1,066
|
|
285
|
|
—
|
後續可能重新歸類為損益的項目：
|
|
|
|
|
|
外匯交易匯兌損益
|
(9)
|
|
294
|
|
474
|
本期綜合費用總額
|
$ (7,408)
|
|
$ (12,406)
|
|
$ (11,593)
|
下列人士應佔年內虧損
|
|
|
|
|
|
本公司股本持有人
|
$ (7,408)
|
|
$ (12,410)
|
|
$ (10,672)
|
非控股權益
|
(1,285)
|
|
(317)
|
|
(1,395)
|
|
$ (8,693)
|
|
$ (12,727)
|
|
$ (12,067)
|
下列人士應佔全面虧損
|
|
|
|
|
|
本公司股本持有人
|
$ (6,144)
|
|
$ (12,180)
|
|
$ (10,252)
|
非控股權益
|
(1,264)
|
|
(226)
|
|
(1,341)
|
|
$ (7,408)
|
|
$ (12,406)
|
|
$ (11,593)
|
每股虧損：
|
|
|
|
|
|
基本
|
$ (0.53)
|
|
$ (0.94)
|
|
$ (0.84)
|
攤薄
|
(0.53)
|
|
(0.94)
|
|
(0.84)
|
每股虧損 ‑ 持續經營業務
|
|
|
|
|
|
基本
|
(0.41)
|
|
(0.82)
|
|
(0.78)
|
攤薄
|
(0.41)
|
|
(0.82)
|
|
(0.78)
|
普通股加權平均數
|
|
|
|
|
|
基本
|
13,895,394
|
|
13,247,315
|
|
12,722,810
|
攤薄
|
13,895,394
|
|
13,247,315
|
|
12,722,810
PRENETICS GLOBAL LIMITED
未經審計的非國際財務報告準則財務指標
（所有金額均以千美元（"$"）為單位）
根據國際財務報告準則（IFRS）計算的期間虧損和調整後 EBITDA（非國際財務報告準則）的對賬
|
|
截至九個月前
|
|
九月三十日
|
|
九月三十日
|
|
二零二五年
|
|
二零二四年
|
|
|
|
（經重述）
|
根據國際財務報告準則（IFRS）計算的期間虧損
|
$ (32,436)
|
|
$ (32,264)
|
折舊和攤銷
|
1,848
|
|
1,812
|
利息收入
|
(833)
|
|
(1,441)
|
其他財務成本
|
196
|
|
82
|
所得稅抵免
|
(4)
|
|
(199)
|
根據國際財務報告準則（IFRS）計算的 EBITDA
|
(31,229)
|
|
(32,010)
|
遞延費用攤銷
|
3,549
|
|
6,195
|
以股權結算的股份支付費用
|
5,054
|
|
4,665
|
與併購、出售及募資相關之非常項目開支
|
3,587
|
|
1,824
|
策略調整與停產產品的影響
|
11
|
|
163
|
匯兌損益淨額
|
638
|
|
539
|
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值損失
|
100
|
|
141
|
認股權證負債的公允價值損失/（收益）
|
604
|
|
(18)
|
按權益法列賬的聯營公司虧損份額（扣除稅項後）
|
1,064
|
|
1,049
|
已終止經營業務的虧損（扣除稅金後）
|
5,884
|
|
7,219
|
調整後 EBITDA（非國際財務報告準則 )
|
$ (10,738)
|
|
$ (10,233)
|
|
截至三個月
|
|
九月三十日
|
|
六月三十日
|
|
九月三十日
|
|
二零二五年
|
|
二零二五年
|
|
二零二四年
|
|
|
|
|
|
（經重述）
|
根據國際財務報告準則（IFRS）計算的期間虧損
|
$ (8,693)
|
|
$ (12,727)
|
|
$ (12,067)
|
折舊和攤銷
|
599
|
|
617
|
|
501
|
利息收入
|
(102)
|
|
(309)
|
|
(394)
|
其他財務成本
|
55
|
|
65
|
|
63
|
所得稅抵免
|
9
|
|
(33)
|
|
9
|
根據國際財務報告準則（IFRS）計算的 EBITDA
|
(8,132)
|
|
(12,387)
|
|
(11,888)
|
遞延費用攤銷
|
—
|
|
1,492
|
|
2,062
|
以股權結算的股份支付費用
|
2,000
|
|
1,887
|
|
1,346
|
與併購、出售及募資相關之非常項目開支
|
1,788
|
|
1,674
|
|
1,026
|
策略調整與停產產品的影響
|
—
|
|
8
|
|
125
|
匯兌損益淨額
|
(204)
|
|
564
|
|
572
|
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值損失
|
—
|
|
100
|
|
—
|
認股權證負債的公允價值損失/（收益）
|
(96)
|
|
637
|
|
(105)
|
按權益法列賬的聯營公司虧損份額（扣除稅項後）
|
656
|
|
87
|
|
379
|
已終止經營業務的虧損（扣除稅金後）
|
1,905
|
|
1,806
|
|
2,204
|
調整後 EBITDA（非國際財務報告準則）
|
$ (2,083)
|
|
$ (4,132)
|
|
$ (4,279)
PRENETICS GLOBAL LIMITED
未經審計的非國際財務報告準則財務指標
（所有金額均以千美元（"$"）為單位）
持續經營業務部門收入（非國際財務報告準則）
|
|
截至九個月前
|
|
九月三十日
|
|
九月三十日
|
|
二零二五年
|
|
二零二四年
|
|
|
|
（經重述）
|
持續經營
|
|
|
|
CircleDNA
|
$ 7,105
|
|
$ 7,708
|
IM8
|
32,701
|
|
—
|
Europa
|
16,026
|
|
1,666
|
|
$ 55,832
|
|
$ 9,374
|
|
截至三個月
|
|
九月三十日
|
|
六月三十日
|
|
九月三十日
|
|
二零二五年
|
|
二零二五年
|
|
二零二四年
|
|
|
|
|
|
（經重述）
|
持續經營
|
|
|
|
|
|
CircleDNA
|
$ 2,353
|
|
$ 2,210
|
|
$ 1,862
|
IM8
|
17,214
|
|
9,754
|
|
—
|
Europa
|
3,988
|
|
5,716
|
|
1,666
|
|
$ 23,555
|
|
$ 17,680
|
|
$ 3,528
註：依業務單位劃分的收入並非國際財務報告準則（IFRS）下的財務指標，列示該指標旨在更深入地了解Prenetics持續經營業務的業績。業務單位並非國際財務報告準則下的定義，可能與其他公司使用的類似名稱的指標有所不同，因此不應被視為IFRS財務資訊的替代資料。
根據國際財務報告準則（IFRS）計算的流動資產與調整後的流動資產（非國際財務報告準則）的對賬
|
|
九月三十日
|
|
九月三十日
|
|
二零二五年
|
|
二零二四年
|
|
|
|
|
根據國際財務報告準則（IFRS）計算的流動資產
|
$ 38,276
|
|
$ 75,747
|
預計出售ACT Genomics相關業務之現金收入
|
46,305
|
|
—
|
調整後流動資產（非國際財務報告準則）
|
$ 84,581
|
|
$ 75,747
[6] 包括持續經營業務中以權益結算的股份支付費用，具體如下：
|
|
截至九個月
|
|
九月三十日
|
|
九月三十日
|
|
二零二五年
|
|
二零二四年
|
|
|
|
（經重述）
|
持續經營
|
|
|
|
銷售和分銷費用
|
$ 2
|
|
$ 4
|
研發費用
|
1,167
|
|
2,256
|
行政及其他營運費用
|
2,560
|
|
2,168
|
員工股權結算股份支付總額
|
$ 3,729
|
|
$ 4,428
|
|
截至三個月
|
|
九月三十日
|
|
六月三十日
|
|
九月三十日
|
|
二零二五年
|
|
二零二五年
|
|
二零二四年
|
|
|
|
|
|
（經重述）
|
持續經營
|
|
|
|
|
|
銷售和分銷費用
|
$ —
|
|
$ 1
|
|
$ 4
|
研發費用
|
589
|
|
111
|
|
690
|
行政及其他營運費用
|
1,135
|
|
968
|
|
462
|
員工股權結算股份支付總額
|
$ 1,724
|
|
$ 1,080
|
|
$ 1,156
[7] 根據國際財務報告準則第5號「持作出售非流動資產及已終止經營業務」（「IFRS 5」），ACT Genomics Holdings Company Limited（「ACT Genomics」）被歸類為終止經營業務。根據IFRS 5，終止經營業務的績效已在合併損益及其他綜合損益表中與持續經營業務分開列示。
