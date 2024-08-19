Prenetics宣布收購Europa Sports Partners，策略性擴展至消費者健康與保健市場

Europa是最大的運動營養分銷商之一，分銷網絡覆蓋全美超過 10,000 家健身中心

此次收購為 Prenetics 與 David Beckham 共同創辦的新健康品牌 IM8 提供了強大的支持

預期2025 財政年度在消費者市場的營收將超過 1 億美元

北卡羅萊納州夏洛特2024年8月19日 /美通社/ -- 領先的健康科學公司Prenetics Global Limited（納斯達克：PRE）（以下稱「Prenetics」或「公司」）欣然宣佈已成功收購全球電商和零售物流供應商 Europa Sports Partners (以下稱「Europa」) 及其子公司 Hubmatrix。這項策略性收購標誌著 Prenetics 擴展至價值 1,870 億美元的美國消費者健康與保健產業的重要里程碑，同時強化了Prenetics近期憑藉新品牌IM8進入該行業的佈局。IM8是一個專注于前沿消費者健康產品的新健康品牌。此次收購及Europa的持續運營由公司資產負債表上的現金提供資金支持。

Europa的總部位於北卡羅萊納州夏洛特市。因此，該市亦已經成爲Prenetics的美國總部，進一步加強 Prenetics 對美國市場的業務承諾。通過收購 Europa 和其子公司 Hubmatrix，Prenetics 將大幅擴展其分銷網絡，並將傳統的實體分銷模式與直接數字分銷平台相結合，以實現更高效的業務運營。

Prenetics 之首席執行官楊聖武表示：「收購 Europa 和 Hubmatrix 是我們進軍美國市場的戰略性舉措。加上我們與 David Beckham 的合作，以及即將推出的 IM8 ，我們致力成為健康與保健行業的領導者。這部署彰顯 了我們在快速增長的消費者市場中實現顯著成長和創新的決心，並預計在 2025 年底前消費者部門的營收將突破 1 億美元。」

Europa Sports Partners之首席執行官 Justin Weeks 補充道：「與 Prenetics 攜手合作，為 Europa 開啟了利用我們先進科技和數位戰略的新機遇。透過這次合作，我們將為品牌合作夥伴和客戶提供更高的價值，推動運動營養和健康領域的未來發展。」

Europa Sports Partners 擁有超過三十年的運營歷史，是美國最大全方位運動營養分銷公司之一。公司專門為全美數以千計的健身房、工作室和健身中心經銷營養和運動補充品、運動飲料及配件。Europa 經銷 120 多個品牌，包括 Ryse、Bucked Up 和 Labrada 等知名品牌，並擁有三個倉庫，總倉儲面積超過 200,000 平方英尺。Hubmatrix 作為 Europa 的子公司，專為直接面對消費者的健康品牌提供第三方物流 (3PL) 服務。

關於Prenetics Global Limited (納斯達克：PRE)

Prenetics是一家領先的健康科學公司，專注於推動消費者和臨床健康的發展。我們的消費者業務由創新的健康品牌IM8領導。臨床部門則由我們與知名科學家盧煜明教授共同成立的Insighta領軍。Insighta為價值2億美元的合資企業，專注於多種癌症的早期檢測技術。我們的治療領域業務，行動基因（ACT Genomics），已獲得美國食品藥物管理局（FDA）的批准，提供實體瘤綜合基因組分析測試。此外，我們的預防領域業務CircleDNA採用次世代測序技術，提供全球最全面的消費者DNA測試。Prenetics各業務部門之間的協同效應體現了我們「通過科學提升生活」的承諾。欲瞭解更多有關Prenetics的資訊，請到訪 www.prenetics.com。

關於Europa Sports Partners

Europa Sports Partners 是美國最大的全方位運動產品分銷商之一，專注於為全國超過 10,000 家健身設施提供各式各樣的運動營養產品。憑藉超過三十年的經營歷史，Europa 已在業界建立起卓越的品質與服務聲譽，成為眾多健身品牌的首選合作夥伴。

關於Hubmatrix

Hubmatrix 是一家領先的第三方物流 (3PL) 供應商，專門為健康與保健品牌提供全方位服務。他們的全面物流解決方案不僅強化了業務運營，還助力企業提升客戶參與度及數位行銷策略，幫助品牌優化數位足跡並擴展線上形象。

SOURCE Prenetics