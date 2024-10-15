Prenetics宣佈騰訊投資Insighta 3,000萬美元，強化 AI 驅動的癌症早期檢測戰略合作

香港2024年10月15日 /美通社/ -- 領先的健康科學公司Prenetics Global Limited（納斯達克：PRE）（以下稱「Prenetics」或「公司」）今日宣布，騰訊已向香港早期癌症檢測公司 Insighta 投資了 3,000 萬美元。此項投資使 Insighta 的估值達到 2 億美元，彰顯了騰訊致力於推動人工智能在醫療健康領域創新。

交易完成後，Prenetics 在 Insighta 的持股比例將由 50% 降至 35%，而 Insighta 的共同創辦人將保留其 50% 的股權。根據協議，Prenetics 通過向騰訊轉讓部分股份，獲得 3000 萬美元現金，使其在交易完成後，備考現金及短期資產[1]總額增超過 9000 萬美元。同時，騰訊將在 Insighta 董事會中獲得一個席位，由騰訊健康總裁吳文達擔任。

Insighta 的早期癌症檢測平台運用了其專有的 FRAGMA 技術，這是一項先進系統，能夠檢測血液等體液中游離 DNA（cfDNA） 的甲基化異常。通過識別與癌細胞相關的特定 DNA 片段模式，FRAGMA 實現了非侵入性且高精度的多種癌症早期檢測，基於表觀遺傳學原理。表觀遺傳學專注於研究基因組中的生化修飾，而不涉及 DNA 序列的變化。這種獨特的 DNA 片段檢測方法不僅提高了癌症檢測的效率，還有效降低了成本，使 FRAGMA 成為癌症檢測領域的重大創新。

Insighta 已經在中國大陸開展針對肝癌的臨床試驗，並計劃很快擴展至肺癌檢測。公司也在開發更多癌症類型的檢測技術，並計劃在適當時更新。

Insighta 目前擁有 8000 萬美元現金，資金充足，將為臨床試驗提供支持，加快其革命性癌症檢測技術的商業化進程。

Insighta 聯合創始人陳君賜教授表示：「我們非常高興騰訊成為我們的戰略投資者，他們在 AI 領域的技術專長，結合我們的 FRAGMA 技術，將顯著推動癌症早期診斷技術的進步，大大提高全球患者的治療效果。」

憑藉騰訊的 AI 資源和醫療專業知識，Insighta 的技術發展有望加速推進，促使 FRAGMA 技術在多種癌症的早期篩查中得到更廣泛的應用，從而助力提升癌症的預防策略和成效。

騰訊健康總裁吳文達表示：「我們認為 Insighta 基於 FRAGMA 的早期癌症檢測技術潛力巨大。我們期待通過技術合作和財務投資等多方面，深化與 Insighta 的合作。展望未來，我們將充分發揮騰訊在人工智能領域和用戶服務平台的領先優勢，致力於提高 FRAGMA 技術在早期癌症檢測中的準確性，降低檢測成本，並促進其普及。我們相信，通過共同努力，我們能在提升早期癌症診斷準確性方面實現突破，挽救更多生命。」

Prenetics 首席執行官兼聯合創始人楊聖武對此次交易表示： 「此次投資標誌著 Insighta 在繼續其改變癌症檢測的使命上又邁出了重要的一步。隨著騰訊的加入，Insighta已準備就緒，加速臨床開發和商業化工作。Prenetics 將繼續支持 Insighta 的長遠發展，助力其取得更多突破性成就。」

關於Prenetics Global Limited (納斯達克：PRE)

Prenetics是一家領先的健康科學公司，致力於推動消費者和臨床健康的創新。我們的消費者業務由兩大品牌主導：IM8和Europa。IM8是我們推出的全新健康品牌；而Europa則是美國頂級的運動營養品分銷商。臨床業務由Insighta領導，這是一個專注於多種癌症早期檢測技術的合資企業，交易價值達2億美元。此外，我們的行動基因（ACTGenomics）已獲得美國食品藥物管理局（FDA）的批准，提供實體瘤的綜合基因組分析測試；而CircleDNA則利用次世代測序技術，提供全面的DNA測試服務。Prenetics各部門的協同合作，不僅擴展了我們在全球健康領域的影響力，更體現了我們「以科學提升生活」的承諾。欲了解更多有關 Prenetics 的資訊，請訪問prenetics.com。

關於騰訊

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[1]指交易完成前的流動資產，包括現金及現金等價物、以公允價值經損益列賬的財務資產和應收賬款，以及流動資產項下的其他會計明細項目，以未經審核的管理賬目為基礎。

SOURCE Prenetics