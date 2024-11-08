prIEC 63315加強充電安全 全漢 USB PD 充電器通過德國萊因 GS 認證
新聞提供者TUV Rheinland Taiwan
08 11月, 2024, 15:31 CST
桃園2024年11月8日 /美通社/ -- 全漢企業 (股) 推出的 USB Type-C PD 3.1 充電器 (型號: FSP140-A1AR3, FSP140-A1BR3 與 FSP140-APDAR03 等三款) 近日通過 EN 62368-1 標準檢測並獲得德國 GS 認證及 prIEC 63315 標準評估。該款產品獲得認證及評估代表在性能穩定性以及用戶安全保護等方面已符合國際標準，並符合德國的產品安全法，不僅通過嚴格的安全標準，還具備穩定的性能表現，為終端使用者提供更安全可靠及高效的充電解決方案。
對於視聽和資通訊類廠商來說，常見的 IEC 62368-1 是安全標準，關注的是資通訊設備的安全要求；prIEC 63315 雖目前仍在草案中，但預期一年後可望成為強制標準，只要廠商電子產品帶有USB Type-C 接口且超過100W 時即需留意此標準發展。該草案標準涵蓋軟體的功能安全評估，使產品間符合協議保障，避免供電端與受電端產品會因使用者任意搭配使用 USB Type-C，而帶來潛在的混充危險。
全漢為全球電源供應器專業大廠，在超高效率、超長壽命及新能源的定位下，將電源技術研發能量帶入更多應用，包含資通訊、消費性電子、工業、照明、醫療與新能源科技等具前瞻性産品，同時深耕綠能領域，致力於用戶安全，也是目前市場上 100W 以上PD 充電器領先通過 GS 認證的廠商。 該款PD 充電器採用最新的 USB PD 3.1 協議，能夠為筆記型電腦、手機、平板電腦及其他高功率設備提供快速充電。產品採用 USB PD 3.1 協議並經過協議保障測試 (Protocol Safeguard Testing)，其意義在於能夠提供更高的功率傳輸、更廣泛的設備兼容性和更高的安全性，滿足消費者對高效能和快速充電的需求。USB PD 3.1 提升了充電性能與兼容性，協議保障測試則專注於穩定性與安全性，二者相結合讓高功率充電器具備了高效充電和安全保障的雙重優勢。
USB Type-C PD 3.1 充電器進行協議保障測試是非常必要的。 假如一個充電器用來給筆電充電且支援 USB PD 3.1 EPR 協議，意味著它能夠提供高達 100W 或更多功率給筆電快速充電。 此類充電器通常需要考量適應多種類型設備，從手機到高功率筆記型電腦，每個設備對電壓和電流要求都不同。經測試安全的 USB PD 充電器在不同設備充電時，能自動調節輸出，不會出現不兼容的問題。另一方面，市場對小型化和輕便設備需求增加，產品要縮小尺寸又要高效能，這需要高效的電源管理技術來平衡功率輸送與安全性。然而，如果沒有經過協議保障測試，使用者將其連接到不同類型的產品，例如手機、平板等周邊商品，這可能會造成設備因零件失效導致起火過熱的危險，這正是 prIEC 63315 & 協議保障測試所預防的考量，並確保進入歐美市場時不會因產品問題而有法律及商業風險。
在 USB PD 3.1 技術日趨普及的今天，安全性與性能已成為使用者選購高功率充電產品的核心因素。對於廠商來說，使用標準 USB PD 3.1 協議並通過協議保障的驗證方式將會逐漸成為市場主流。 廠商提早納入電源產品測試環節是進入市場保持領先的關鍵，並為消費者提供更穩定和安全的使用體驗。
全漢此次通過的 GS 認證是由德國萊因進行的產品認證測試，德國萊因技術專家熟悉不同地區的安全標準和能效要求，如美國cTUVus、歐洲 CE 和 RoHS，並以高標準的檢測協助電源供應產業達到產品安全和環保要求，這不僅提升了企業品牌的信譽度，也為消費者提供更可靠、更安全的產品選擇。
SOURCE TUV Rheinland Taiwan
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