prIEC 63315加強充電安全 全漢 USB PD 充電器通過德國萊因 GS 認證

全漢為全球電源供應器專業大廠，在超高效率、超長壽命及新能源的定位下，將電源技術研發能量帶入更多應用，包含資通訊、消費性電子、工業、照明、醫療與新能源科技等具前瞻性産品，同時深耕綠能領域，致力於用戶安全，也是目前市場上 100W 以上PD 充電器領先通過 GS 認證的廠商。 該款PD 充電器採用最新的 USB PD 3.1 協議，能夠為筆記型電腦、手機、平板電腦及其他高功率設備提供快速充電。產品採用 USB PD 3.1 協議並經過協議保障測試 (Protocol Safeguard Testing)，其意義在於能夠提供更高的功率傳輸、更廣泛的設備兼容性和更高的安全性，滿足消費者對高效能和快速充電的需求。USB PD 3.1 提升了充電性能與兼容性，協議保障測試則專注於穩定性與安全性，二者相結合讓高功率充電器具備了高效充電和安全保障的雙重優勢。

USB Type-C PD 3.1 充電器進行協議保障測試是非常必要的。 假如一個充電器用來給筆電充電且支援 USB PD 3.1 EPR 協議，意味著它能夠提供高達 100W 或更多功率給筆電快速充電。 此類充電器通常需要考量適應多種類型設備，從手機到高功率筆記型電腦，每個設備對電壓和電流要求都不同。經測試安全的 USB PD 充電器在不同設備充電時，能自動調節輸出，不會出現不兼容的問題。另一方面，市場對小型化和輕便設備需求增加，產品要縮小尺寸又要高效能，這需要高效的電源管理技術來平衡功率輸送與安全性。然而，如果沒有經過協議保障測試，使用者將其連接到不同類型的產品，例如手機、平板等周邊商品，這可能會造成設備因零件失效導致起火過熱的危險，這正是 prIEC 63315 & 協議保障測試所預防的考量，並確保進入歐美市場時不會因產品問題而有法律及商業風險。

在 USB PD 3.1 技術日趨普及的今天，安全性與性能已成為使用者選購高功率充電產品的核心因素。對於廠商來說，使用標準 USB PD 3.1 協議並通過協議保障的驗證方式將會逐漸成為市場主流。 廠商提早納入電源產品測試環節是進入市場保持領先的關鍵，並為消費者提供更穩定和安全的使用體驗。

全漢此次通過的 GS 認證是由德國萊因進行的產品認證測試，德國萊因技術專家熟悉不同地區的安全標準和能效要求，如美國cTUVus、歐洲 CE 和 RoHS，並以高標準的檢測協助電源供應產業達到產品安全和環保要求，這不僅提升了企業品牌的信譽度，也為消費者提供更可靠、更安全的產品選擇。

SOURCE TUV Rheinland Taiwan