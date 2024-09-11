PRODUCTLIFE GROUP 收購 OUTCOMES'10，擴大在歐洲市場的業務版圖

巴黎 2024年9月11日 /美通社/ -- 全球領先的監管、科學、合規及數碼轉型咨詢服務公司 ProductLife Group (PLG) 今日欣然宣佈收購西班牙頂尖生命科學諮詢公司 Outcomes'10。此次收購將讓 PLG 具備患者存取和證據生成的服務能力。

Outcomes'10 自成立 15 年以來，憑藉全方位和可靠的西班牙市場准入服務一直備受合作夥伴信賴，其服務涵蓋定價與報銷策略、健康經濟及結果研究，以及真實世界數據的生成。此次是繼在收購意大利 Intexo 和澳洲 Commercial Eyes 不到一年的時間又一次收購交易，為 PLG 建立全球市場准入服務的雄心提供支持。擴大後的平台將充分整合各方資源，為 PLG 客戶提供全方位的市場准入服務，並與既有的監管諮詢服務形成互補。

Outcomes'10 創始人兼行政總裁 Luis Lizán表示，「加入 PLG 是 Outcomes'10、我們的團隊和客戶的戰略里程碑。此次合作充分體現了我們對專業化和營運卓越的不懈追求，使我們將能夠持續創新，提供前沿解決方案。加入 PLG，將加強戰略關係，提升個人與職業發展的機會。此外，面對健康科學領域的日新月異以及全球監管體系的日益複雜，本次合作對於滿足日益增多的國際市場准入服務有著至關重要的意義。我們期待透過這次合作，拓寬我們的全球佈局和豐富我們的服務。」

PLG 行政總裁 Xavier Duburcq 強調：「將 Outcomes'10 與 PLG 整合不僅可提升我們的服務產品，還增強我們在歐洲市場的競爭優勢。Outcomes'10 對西班牙市場有著深刻的了解，這將有助於我們因應不同的區域需求量身定製策略。透過此次合作，我們將能提供更為細化、高效的市場准入解決方案，確保我們有能力精準應對各國醫療保健體系的複雜問題。」

PLG BU 市場進入主管 Mariangela Prada 表示，「收購 Outcomes'10 是我們全球市場准入團隊發展壯大的又一重要里程碑，這有賴於他們紮實的專業知識和對西班牙市場的深入了解。」

關於 ProductLife Group：

ProductLife Group 的使命是透過提供全球性的諮詢與外判服務，協助患者獲得安全有效的醫療保健解決方案，以及貫徹全產品生命週期的支援。

PLG 憑藉其深厚的本地專業知識，結合遍布全球 150 多個國家和地區的廣泛網絡，已成為生命科學產業中備受推崇的戰略合作夥伴，促進霍安完成產品組合的開發、市場導入、生命週期管理以及相關的業務和數碼轉型。

PLG 秉持長期合作、不斷創新、靈活應變、追求成本效益的理念，致力於為團隊和客戶創造持續增值的價值。

有關更多資訊，請瀏覽 https://productlifegroup.com/

聯絡方式：

Fabrice Galzin

ProductLife 營銷總監

+ 33 (0) 672 349 606

[email protected]

關於 Outcomes'10

Outcomes'10 是西班牙領先的顧問公司，專門從事市場進入、政府事務、患者中心研究和健康經濟與成果研究 (HEOR)。Outcomes'10 坐落於卡斯特利翁海梅一世大學科學園，地理位置優越，擁有龐大的客戶群。公司在多個治療領域提供專業諮詢服務，並憑藉其多元化的項目類型在市場准入諮詢領域獨樹一幟。

有關更多資訊，請瀏覽https://www.outcomes10.com/en/home/

聯絡方式：

Luis Lizán

行政總裁

[email protected]

SOURCE ProductLife Group