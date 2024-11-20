Prometric 推出了基於 AI 的自動評分技術，旨在革新大批次的分級業務

全新 AI 驅動的自動評分解決方案，以超過 95% 的準確度提高分級效率和一致性，大幅降低各種測試形式的時間和成本。

曼谷2024年11月20日 /美通社/ -- 全球測試和評估解決方案領導者 Prometric 在曼谷舉行的亞洲測試發行商協會（A-ATP）大會上宣佈推出由 Learnable.ai 支援的 Finetune Score™。這款創新自動評分系統專為大規模評估而設計，結合了高精度 AI 與光學字元識別 (OCR) 技術，能準確、一致地評估複雜的數學、科學方程式及公式化問題，並提供清晰易懂的評分結果。

與哈佛創新實驗室、麻省理工學院以及 OpenAI 和 Google Brain 等領先的 AI 機構的專家合作研發， Finetune Score 是 Prometric Finetune AI 解決方案組合的最新產品，其中包括 Finetune Generate® 和 Finetune Catalog™。利用先進的計算模型，Finetune Score 可自動化密集勞動分級，以超過 95% 的準確度評估各種問題類型，從而降低教育和認證機構的時間和成本。

Finetune Score 支援多種評估格式，包括多選項和複雜的開放式和數學答題，使用 OCR 準確解釋手寫和打字內容。透過無縫 API 整合，Finetune Score 可以適應現有評分系統，從而為學生和候選人提供快速實施和可行的反饋。

Prometric 行政總裁 Stuart Udell 表示：「Prometric 致力於透過整合 AI 技術，提升大規模評估的準確性及效率，從而推動評估行業的未來發展。Finetune Score 與我們的使命一致，即為 K-12、高等教育和專業領域的客戶提供創新、可靠且可擴展的解決方案，確保對數學、科學等各種學科進行準確的評分。」

Learnable.ai 行政總裁 Royal Wang 博士表示：「我很高興能與 Prometric 合作，在全球範圍內提供準確、值得信賴且可解釋的自動評分解決方案。這次合作增強了 Prometric 的 AI 驅動產品，從考試開發到評分提供無縫體驗，並展示了 Learnable 的測試特定 AI 能力。透過合作，我們期望能提供更快速、可靠的評分結果，並確保評分過程嚴謹公正。」

隨著 Finetune Score 在 ATP 曼谷首次亮相，Prometric 強調了其對推動 AI 在測試領域的作用的承諾，將 Finetune Score 定位為全球機構尋求高效、公正和可擴展評分解決方案的重要工具。

關於 Prometric

Prometric 是技術支援的測試和評估解決方案的領先供應商，每年為超過 800 萬名測試者提供支援。透過與 Learnable.ai 等行業領導者的合作夥伴關係，Prometric 積極推動創新，重塑教育評估和專業認證的未來。

關於 Learnable.ai

Learnable 是一家 AI 公司，在測試和教育方面提供值得信賴、領先的 AI 解決方案。透過深度強化學習的進步，團隊開創了該領域一些最先進的大型語言模型 (LLM)。Learnable 旨在讓學習者和教育工作者利用創新、可靠的 AI 驅動工具發揮他們的全部潛能，並致力於成為全球多學科人才培養的首選 AI 合作夥伴。

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Meg Roe

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SOURCE Prometric