PSJ Corporation主辦之人氣春季盛事「Nemophila Festival 2026」將於4月11日至5月10日在大阪舞洲海濱公園登場

- 關西地區最大Nemophila花海之一，呈現藍色花毯與海天一線交織的壯麗景緻 -

- 特別區域將展示櫻花、鬱金香與Nemophila的鮮明對比之美 -

日本河內長野2026年2月5日 /美通社/ -- 總部位於大阪府河內長野的PSJ Corporation Co., Ltd將於2026年4月11日（星期六）至5月10日（星期日），在大阪市此花區的大阪舞洲海濱公園舉辦Nemophila Festival 2026。

圖片1：Nemophila Festival

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108967/202601273127/_prw_PI1fl_zf8dW150.jpg

Nemophila Festival的舉辦地點位於舞洲，這是一座毗鄰夢洲的人工島，而夢洲正是2025年日本大阪-關西世博的舉辦地。這項春季盛事讓遊客能在約44000平方米的區域內，欣賞盛開的nemophila，俯瞰明石海峽大橋，並感受宜人的海風。

該活動的時間安排與nemophila盛花期相契合。主辦方推薦遊客去捕捉那令人歎為觀止的景緻：藍色nemophila如地毯般鋪滿山坡，與廣闊的大阪灣和湛藍的天空交相輝映。為期約一個月的Nemophila Festival 2024吸引了約23萬人遊覽。

nemophila（日文稱為「瑠璃唐草」）是一種原產於北美的一年生植物，其美麗的花朵令人聯想到藍天。盛開時形成一望無際的藍色花海，彷彿與天空和大海相連，因其「出片效果極美」而在社交媒體上，特別是在年輕人中成為熱門話題。

活動現場有許多拍照打卡點，包括一個大型「MAISHIMA」紀念碑和一片展示與nemophila同期綻放的季節性花卉的區域。此外，在周末、公共假日以及4月底至5月初的「黃金周」假期期間，園區開放時間將延長至日落後。遊客可欣賞到nemophila在夕陽餘暉映照下的夢幻景象，此等景緻在白天是看不到的。舞洲已獲選為日本百大落日景點之一(*)。

*日本百大落日景點由「NPO Association to Promote Landscapes with Sunset and Sunrise on the Japanese Archipelago」選定。

http://www.area-best.com/yuhi/yuhi100.htm

圖片2：櫻花協作區

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108967/202601273127/_prw_PI2fl_vFVxxIfF.jpg

圖片3：夕陽下的Nemophila花

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108967/202601273127/_prw_PI3fl_6PtC4iT9.jpg

*圖片僅供示意。

- 活動現場將設立兒童樂園，方便家庭共同遊玩

活動現場將設立兒童樂園，提供多元活動，讓孩童能與家人和其他親戚共度歡樂時光。

圖片4：兒童樂園

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108967/202601273127/_prw_PI4fl_GlF6o14J.jpg

- 將推出以活動官方角色「Nemo-nyan」為特色的原創商品與紀念品

活動現場的「Nemo-nyan Shop」銷售的商品中，藍色霜淇淋「Blue Eye」、採集自園內nemophila花的蜂蜜「Nemophila Honey」，以及Nemo-nyan的Baby Castella（日式一口海綿蛋糕）尤為受歡迎。此外，亦銷售多款以Nemo-nyan為特色的原創商品，如毛絨玩具、束口收納袋和筆等。

圖片5：Nemo-nyan商品

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202601273127-O1-6WYfZmbq.pdf

圖片6：Nemo-nyan的Baby Castella

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108967/202601273127/_prw_PI8fl_zblH6huu.jpg

圖片7：Blue Eye

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108967/202601273127/_prw_PI9fl_6TGYnPZH.jpg

園區內nemophila的最新開花狀況可透過大阪舞洲海濱公園的官方Instagram帳號與網站查詢。詳情將定期更新：

Instagram：https://www.instagram.com/osaka_maishima_seasidepark/

網站：https://seasidepark.maishima.com/nemophila/

Nemophila Festival 2026概況

- 活動時間：2026年4月11日（星期六）至5月10日（星期日）

- 開放時間：

平日：上午10:00至下午5:00（下午4:30停止入場）

周末及公共假日：上午9:00至下午6:30（下午6:00停止入場）*最後一天5月10日閉園時間為下午5:00。

- 門票價格（含稅）

成人：1800日圓（團體遊每人1500日圓）

6至15歲兒童：500日圓（團體遊每人500日圓）

學齡前兒童：免費

- 地址：大阪舞洲海濱公園

554-0042大阪府大阪市此花區北港綠地2丁目，日本

交通方式：

遊客可從JR夢咲線櫻島站搭乘北港観光巴士（亦稱舞洲Active巴士），於「The Day Osaka前」巴士站下車，即可抵達Nemophila Festival現場。

SOURCE PSJ Corporation Co., Ltd