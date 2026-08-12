PubMatic 任命 Megan Ramm 為全球首席營收官，在 AI 變革數碼廣告之際加速增長

新聞提供者PubMatic
12 8月, 2026, 10:00 CST
來自 Uber Advertising 及 Google 的資深營收負責人將領導 PubMatic 的全球營收策略與執行，助力公司深化與品牌、廣告代理商、DSP 及媒體發行商的合作關係
香港2026年8月12日 /美通社/ -- PubMatic, Inc.（纳斯达克股票代码：PUBM），一家致力提升數碼廣告成效的領先 AI 驅動廣告科技公司，今日宣布任命 Megan Ramm 為全球首席營收官。本次任命突顯 PubMatic 強勁的發展勢頭，並為公司在 AI 正重塑數碼廣告交易及優化方式之際，加快拓展與廣告主及廣告代理商的合作奠定基礎。Megan Ramm 將常駐紐約，負責領導 PubMatic 在美洲、歐洲、中東及非洲（EMEA）以及亞太區（APAC）的發行商及買方團隊，制定並執行全球營收策略。
加入 PubMatic 前，Megan Ramm 曾於 Uber Advertising 擔任全球銷售主管，領導其規模達數十億美元的銷售業務，並建立及拓展與多家全球領先品牌及廣告代理商的合作關係。此前，她曾任 Snap 早期銷售主管，亦曾於 Google 任職六年，負責搜尋廣告及程序化廣告銷售工作。她的職業生涯始於 Forbes 與 Reuters 等媒體機構。
PubMatic 聯合創辦人兼首席執行官 Rajeev Goel 表示：「隨着我們的 AI 原生能力愈來愈獲廣告主及廣告代理商認可，我們需要一位能夠進一步拓展合作關係、把握未來市場機遇的領導者，而 Megan Ramm 正是帶領這一進程的合適人選。她對廣告主由需求產生至成效實現的完整流程有深刻理解，並具備打造高效銷售團隊的豐富經驗。在數碼廣告行業變革的關鍵時刻，本次任命再次彰顯我們以客戶為先，致力為廣告主、廣告代理商及媒體發行商提供最佳解決方案的承諾。」
在新職位上，Megan Ramm 將專注拓展公司於效果廣告、聯網電視（CTV）、應用程式及代理式廣告領域的市場地位，同時深化公司與品牌、廣告代理商、DSP 及發行商之間的合作關係。
Megan Ramm 表示：「我很高興能在公司及行業的關鍵時刻加入 PubMatic。PubMatic 在引領數碼廣告 AI 轉型方面具備獨特優勢。我的工作重點十分清晰，就是以高執行力服務廣告主，努力交付切實成果，推動業務增長，並進一步轉化為更穩固的發行商合作關係。這是一個充滿機遇的轉捩點，我非常期待與 PubMatic 團隊攜手前行。」
本次任命於 PubMatic 上周公布 2026 年第二季度強勁業績表現後作出。PubMatic 已提早恢復雙位數營收增長，盈利能力提升，AI 原生平台及高增長業務線持續保持增長勢頭。
關於 PubMatic
PubMatic 是一家領先的 AI 驅動廣告科技公司，致力提升數碼廣告成效。PubMatic 透過連接買方、媒體發行商、數據合作夥伴及商業媒體網絡的智能統一平台，以更高透明度、掌控力及營運效率實現卓越表現。自 2006 年以來，PubMatic 一直引領程序化廣告的重要創新——從率先實現 OpenRTB 交易，到在全平台植入 AI 驅動優化技術及隱私保護創新方案。憑藉全渠道規模優勢、經驗證的可靠性及持續創新的歷史，PubMatic 正構建一個更智能、更具盈利能力及更可持續的開放互聯網生態。高效連接受眾，精準驅動增長。
媒體聯絡人
Alice Ren
Associate Marketing Director, APAC, PubMatic
[email protected]
SOURCE PubMatic
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