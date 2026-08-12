PubMatic 任命 Megan Ramm 為全球首席營收官，在 AI 變革數碼廣告之際加速增長

來自 Uber Advertising 及 Google 的資深營收負責人將領導 PubMatic 的全球營收策略與執行，助力公司深化與品牌、廣告代理商、DSP 及媒體發行商的合作關係

香港2026年8月12日 /美通社/ -- PubMatic, Inc.（纳斯达克股票代码：PUBM），一家致力提升數碼廣告成效的領先 AI 驅動廣告科技公司，今日宣布任命 Megan Ramm 為全球首席營收官。本次任命突顯 PubMatic 強勁的發展勢頭，並為公司在 AI 正重塑數碼廣告交易及優化方式之際，加快拓展與廣告主及廣告代理商的合作奠定基礎。Megan Ramm 將常駐紐約，負責領導 PubMatic 在美洲、歐洲、中東及非洲（EMEA）以及亞太區（APAC）的發行商及買方團隊，制定並執行全球營收策略。

加入 PubMatic 前，Megan Ramm 曾於 Uber Advertising 擔任全球銷售主管，領導其規模達數十億美元的銷售業務，並建立及拓展與多家全球領先品牌及廣告代理商的合作關係。此前，她曾任 Snap 早期銷售主管，亦曾於 Google 任職六年，負責搜尋廣告及程序化廣告銷售工作。她的職業生涯始於 Forbes 與 Reuters 等媒體機構。