香港特區政府重點企業夥伴普渡機器人發佈首款全人形機器人PUDU D9

PUDU D9生而為人，以仿人形態為人服務

作為完全參照成人體型設計的機器人，PUDU D9秉持「生而為人」的核心設計理念。一方面，它仿人而造，在能力上無限接近於人。另一方面，它為服務於人而生，未來目標是成為真正的具身智能，為人類完成各類泛化任務。

到人能到的地方

移動方面，PUDU D9採取雙足形態，平地行走速度最高可達到媲美成人的2m/s，支持通行樓梯、斜坡、崎嶇路面等多類城市常見地形，並通過演算法實現站、走、跑等移動方式的無縫切換，以及優化能量消耗實現超輕步態，減少在人居環境工作時產生的噪音。

PUDU D9採用行業領先的視覺語義導航方案，通過高精度感測器全面獲取環視幾何和語義感知資訊，即時構建3D語義地圖，讓機器人可以全面深入理解環境，精准定位自身與環境的位姿關係，並根據任務自主規劃路線，實現靈活通行及即時避障。

做人能做的事

操作方面，PUDU D9擁有兩條7自由度機械臂，負載超過20kg，搭載11自由度五指靈巧手PUDU DH11，可靈活完成各類精細操作任務，滿足多類場景需求。基於普渡在多年生產及研發中的持續積累，以及自研全身深度強化學習演算法，PUDU D9能夠在豐富數據中快速學習成長，實現端到端任務規劃及執行。

與人自然交互

交互方面，PUDU D9搭載高精度的視覺、觸覺、力覺、聽覺感測器，全面獲取現實環境的多模態資訊，並通過「大腦+小腦」處理後執行回饋。在接入大模型後，PUDU D9可實現媲美真人的多模態自然人機交互，更好地為人提供服務。

全類別產品佈局，普渡打造可落地的具身智能

普渡機器人創始人兼CEO張濤此前指出：商用服務機器人行業下半場已經到來，專用、類人形、人形機器人三種形態將共同構成服務機器人的未來生態。根據他首創的「單位工作面積自由度」概念，三類機器人定位各異，相輔相成，以解決場景融合下客戶的各種痛點：

專用機器人-單一性任務 ：對於大面積，遠距離，高負載的任務，如物品運輸、地面清潔等，專用機器人能夠以最具性價比的方案實現最大化工作能力；

：對於大面積，遠距離，高負載的任務，如物品運輸、地面清潔等，專用機器人能夠以最具性價比的方案實現最大化工作能力； 類人形機器人-輕泛化任務 ：類人型機器人結合專用及人形機器人部分特徵，能夠用較高性價比的方式大幅提升專用機器人的泛化服務能力，是工業生產、實驗科研等垂直場景的最優解。

：類人型機器人結合專用及人形機器人部分特徵，能夠用較高性價比的方式大幅提升專用機器人的泛化服務能力，是工業生產、實驗科研等垂直場景的最優解。 人形機器人-高泛化任務：在環境複雜、任務多元，且對人機交互體驗要求較高的場景，如商業服務，家庭陪護等，只有具備高智能、高執行精度、高親和力的人形機器人，才能最好地滿足需求。

PUDU D9標誌著普渡機器人率先完成了專用、類人形、人形三類機器人的完整產品佈局。秉持「以客戶為中心」理念，普渡的技術探索始終以解決真實問題為落點。以可落地的具身智能為目標，普渡將持續積極探索AI、移動、操作三大機器人基礎能力的技術革新，促進機器人產品在與現實場景的交互中不斷進化，最終實現能為客戶產生實際應用價值的自主智能。

在專用機器人領域，普渡已打造了服務配送、專業清潔、工業配送的產品矩陣，以超過10款深受市場認可的專用服務機器人，持續為客戶提供商業價值，將服務機器人行業的商業化水準推向新高度。根據權威研究機構沙利文的報告，2023年，普渡機器人以23%的領先市場份額佔據全球第一，並以接近半數的份額領跑中國廠商出海。截至目前，普渡機器人在全球建立了數百個服務網點，業務覆蓋60多個國家和地區，海外業務占比超過8成，形成了完善的全球化商業佈局。

同時，普渡持續探索類人形和人形機器人前沿技術，不斷拓展未來可能性。早在2022年，普渡曾推出四足機器人D1和帶機械臂的送餐機器人A1，代表著普渡對於機器人實現跨場景端到端任務能力的早期探索和長期研發佈局。今年Pudu X-Lab正式成立，深入探索具身智能，並在短短一年間快速推出類人形機器人PUDU D7，五指靈巧手PUDU DH11，全人形機器人PUDU D9三款產品，展現團隊在機器人全棧技術的深厚積累和商業落地的深度思考。

近期，花旗銀行發佈的最新報告預測，到2050年，全球人形機器人市場規模將達7萬億美元，全球人形機器人數量將達到6.48億臺。在具身智能技術井噴的當下，人形機器人的落地應用仍是行業共同面臨的挑戰。除了技術挑戰以外，面向終端用戶的產品設計，生產供應，終端銷售，售後維護等環節，諸多現實問題仍有待全行業共同探索攻克。

作為全球領先的商用服務機器人公司，普渡憑藉扎實產品力獲得客戶認可，並在市場驗證中快速洞察需求、迭代產品，由此形成正向的增長飛輪。在此過程中，普渡積累的技術、產品、供應鏈、市場管道，將為人形機器人的商業化應用提供堅實的加速力。

今年11月11日，香港特區政府引進重點企業辦公室（引進辦）舉辦第三批重點企業夥伴簽約儀式。普渡機器人作為全球服務機器人行業的領軍企業，正式成為香港特區政府「重點企業夥伴」，也是自香港特區2023年首次引入重點企業夥伴以來唯一簽約的服務機器人企業。

普渡機器人創始人兼CEO張濤表示：「香港是普渡機器人全球化戰略的重要樞紐，有助於普渡進一步發展全球業務。我們高度重視香港在前沿技術領域的科研學術實力和產業創新能力，作為特區政府引入的第三批重點企業夥伴，普渡將充分借助香港的產學研合作優勢，通過AI技術與類人形機器人、人形機器人等多元形態的融合，推動商用服務機器人行業下半場的技術創新與迭代，持續引領全球服務機器人行業發展和技術變革。」

關於普渡機器人：

普渡機器人於2016年成立，是全球服務機械人行業的領軍企業，旗下包括商業配送機械人、商用清潔機械人和工業配送機械人三種大類十餘款產品，致力於使用機械人技術，創造真正有用的機械人產品，提升人類生產和生活效率。

秉承「發明家精神」，普渡機械人專注於服務機械人的研發、設計、生產和銷售工作，全球範圍內授權專利超千件，涵蓋多項核心技術。普渡機械人在全球範圍內建立了數百個服務網點，業務遍及60多個國家和地區，形成了完善的全球化商業網絡。根據國際權威機構弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）發佈的報告顯示，普渡機械人市場份額穩固佔據全球第一，並以接近半數的市場份額領跑中國廠商出海，已廣泛應用於餐飲、零售、酒店、醫療、娛樂體育、工業製造、教育等多個行業和場景，累計出貨量超8萬台，是全球出貨量最高的服務機械人企業。

普渡機械人的市場表現贏得了資本市場的高度關注和認可，至今已獲得包括美團、騰訊、紅杉資本、深圳投控、大灣區基金、普華資本、長盈精密、啟創資本等知名產業投資人和基金超過10億元人民幣的投資。

SOURCE 普渡機器人