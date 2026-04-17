Pudu Robotics 2026 春季發佈會於台北盛大啟幕

此次發佈會選址台北最具指標性的南港展覽館，並吸引逾 200 人規模的專業觀眾到場，充分展示了 Pudu Robotics 強大的品牌號召力與在台深耕的雄厚實力。這不僅是一場技術盛宴，更是普渡對台灣市場戰略升級的鄭重宣言。

Pudu Robotics 大中華區負責人廖黎明表示：

「台灣市場擁有成熟的產業生態與對尖端技術的敏銳觸覺，始終是普渡全球佈局中的戰略高地。今天到場的 200 多位嘉賓讓我們感受到了台灣市場的巨大熱情，普渡將持續投入資源，深度賦能台灣在地企業。」

亞太首發：三大產品線實現全場景覆蓋

發佈會上，普渡機器人一次性推出了涵蓋清潔、工業和通用具身智能三條產品線的年度旗艦，多款新品均為亞太地區首次公開亮相：

強強聯合：與和椿攜手共創未來

作為長期戰略合作夥伴，和椿科技副董事⾧張以昇表示：「和椿深耕自動化逾 40 年，我們最清楚台灣產業現場的真實需求。透過與頂尖機器人夥伴的深度合作，我們能將先進的 AI 機器人技術，轉化為企業可以立即部署、直接創造效益的解決方案，這正是和椿在智動化時代最核心的價值所在。」

願景：用 AI 與機器人服務 100 億人

根據弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）《全球商用服務機器人市場研究報告(2023)》，普渡機器人（Pudu Robotics）以 23% 的領先市場佔有率穩居全球整體市場第一。作為全球商用服務機器人領導者，Pudu Robotics 基於「移動、操作、AI」三大核心技術，率先在行業內實現「一腦多形」的技術架構。從專用機器人到類人形及人形機器人，普渡正通過完整的佈局將具身智能帶入現實。秉持「用 AI 和機器人，讓工作更輕鬆，生活更美好」的使命，Pudu Robotics 將以此次台北發佈會為契機，讓台灣市場看到Pudu Robotics更多可能性，朝著服務全球 100 億人的宏偉圖景持續邁進。

關於 Pudu Robotics

Pudu Robotics（普渡機器人） 為全球商用服務機器人領先者。秉持「用 AI和機器人，讓工作更輕鬆，生活更美好」的使命，普渡致力於打造全球性的智能機器人基礎設施，目標讓機器人服務全球 100 億人。基於「移動、操作、AI」三大核心技術，普渡機器人率先在產業內實現「一腦多形」的技術架構，並形成了專用、類人形及人形機器人產品的完整佈局。目前，普渡機器人已建構配送、清潔、工業及通用具身智能四大產品線。產品廣泛應用於零售、飯店、工業、倉儲物流、餐飲、物業地產清潔、醫療、娛樂體育、教育、公共交通與服務等多個領域。目前，普渡機器人業務遍及全球 80 多個國家，累計出貨量已超過 12 萬台。

關於和椿科技

和椿科技（Aurotek）成立於 1980 年，以提供高品質自動化關鍵零組件的通路業務及自動化整合方案起步，奠定企業核心價值基礎。歷經多年深耕，和椿科技逐步拓展通路、累積產品研發與製造實力，成功整合關鍵零組件，打造具備「動能」的產業自動化設備，提供半導體、電子等科技產業自動化解決方案，成為橫跨通路銷售、研發製造與品牌經營的上市公司。面對全球經濟與科技快速變遷，和椿科技自 2023 年起，在原有的「動能」產品基礎之上，積極探索產業趨勢，推動轉型升級，開發融合「智能」與「動能」的第二曲線產品 - 「具備智慧動能的機器人自動化解決方案」，將智慧製造、智慧物流及智慧服務三大解決方案，導入每個面臨人力困境的產業角落。未來，和椿科技將持續堅持品牌的高品質定位，致力於開發高精密度的自動化設備與智慧機器人方案，協助產業夥伴一起成⾧、一起提升競爭力，為客戶創造價值，並為台灣社會永續發展貢獻力量。

SOURCE Pudu Robotics