Puerto San Antonio 和智利交通和電信部在馬德里與有意建造 Puerto Exterior 的公司成功舉行會議
30 4月, 2024, 21:21 CST
智利聖安東尼奧2024年4月30日 /美通社/ -- Empresa Portuaria San Antonio（聖安東尼奧港口公司）在馬德里舉辦資訊交流會，展示了智利歷史上最重要的港口專案 Puerto Exterior（外部港）的技術方面和主要建設工程，該專案包含兩個各長達 1730 公尺的碼頭和 8 個泊位，貨物吞吐能力將達到 600 萬標準箱，即每年超過 6000 萬噸。該專案成功吸引了專門從事港口建設、疏浚和大型基礎設施開發的公司。
這次會議是在 4 月 2 日發起的 Puerto Exterior 防波堤及配套工程建設國際意向徵集的背景下召開的，智利交通和電信部長 Juan Carlos Muñoz、智利駐西班牙大使 Javier Velasco，以及西班牙港口當局、國際銀行以及來自多個國家/地區的工程和建築公司的高階主管出席了會議。
Empresa Portuaria San Antonio 總經理 Ramón Castañeda 和 Juan Carlos Muñoz 部長主持了本次活動，來自西班牙、法國、荷蘭、丹麥、比利時的 70 餘名高管參與其中，了解到該專案的特點、主要建設工程以及相關的截止日期，並與智利國有公司的代表進行會談，以澄清疑慮。
Castañeda 先生解釋說，這一里程碑「意義重大，因為我們邀請的國內和國際公司在施工方法方面擁有豐富的經驗。我們的專案具有非常先進的詳細工程設計；但在如此規模的專案中，能夠與專家交流執行專案的最佳替代方案非常有意義」。
部長表示：「參與 Puerto Exterior 外港推介會的公司數量之多，以及為此類專案提供融資的國際銀行和組織的出現，非常令人矚目。 這是為外港計劃徵集意向的良好開端，是我們在智利一個世紀以來最重要的港口基礎設施計劃」。
建造外部港防波堤及配套工程的國際意向徵集由 Empresa Portuaria de San Antonio 向有意實施外部港、避風港碼頭、碼頭疏浚、通道工程和新港大型碼頭公用輔助區的國內和國際公司發出邀請。該一系列工程預計造價 15 億美元，由國有公司出資。
特許公司將開發這兩個貨櫃碼頭，預計將投資 250 萬美元。總投資額約 40 億美元。
Puerto Exterior 將具備接收最先進的 400 公尺貨櫃船的能力，預計將於 2036 年開始投入營運。
SOURCE Puerto San Antonio
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