Puerto San Antonio 和智利交通和電信部在馬德里與有意建造 Puerto Exterior 的公司成功舉行會議

新聞提供者

Puerto San Antonio

30 4月, 2024, 21:21 CST

智利聖安東尼奧2024年4月30日 /美通社/ -- Empresa Portuaria San Antonio（聖安東尼奧港口公司）在馬德里舉辦資訊交流會，展示了智利歷史上最重要的港口專案 Puerto Exterior（外部港）的技術方面和主要建設工程，該專案包含兩個各長達 1730 公尺的碼頭和 8 個泊位，貨物吞吐能力將達到 600 萬標準箱，即每年超過 6000 萬噸。該專案成功吸引了專門從事港口建設、疏浚和大型基礎設施開發的公司。

這次會議是在 4 月 2 日發起的 Puerto Exterior 防波堤及配套工程建設國際意向徵集的背景下召開的，智利交通和電信部長 Juan Carlos Muñoz、智利駐西班牙大使 Javier Velasco，以及西班牙港口當局、國際銀行以及來自多個國家/地區的工程和建築公司的高階主管出席了會議。

Juan_Carlos_Munoz_Chile
Juan_Carlos_Munoz_Chile
Empresa_Portuaria_San_Antonio
Empresa_Portuaria_San_Antonio
Juan_Carlos_Munoz_Chile Empresa_Portuaria_San_Antonio

Empresa Portuaria San Antonio 總經理 Ramón Castañeda 和 Juan Carlos Muñoz 部長主持了本次活動，來自西班牙、法國、荷蘭、丹麥、比利時的 70 餘名高管參與其中，了解到該專案的特點、主要建設工程以及相關的截止日期，並與智利國有公司的代表進行會談，以澄清疑慮。

Castañeda 先生解釋說，這一里程碑「意義重大，因為我們邀請的國內和國際公司在施工方法方面擁有豐富的經驗。我們的專案具有非常先進的詳細工程設計；但在如此規模的專案中，能夠與專家交流執行專案的最佳替代方案非常有意義」。

部長表示：「參與 Puerto Exterior 外港推介會的公司數量之多，以及為此類專案提供融資的國際銀行和組織的出現，非常令人矚目。 這是為外港計劃徵集意向的良好開端，是我們在智利一個世紀以來最重要的港口基礎設施計劃」。

建造外部港防波堤及配套工程的國際意向徵集由 Empresa Portuaria de San Antonio 向有意實施外部港、避風港碼頭、碼頭疏浚、通道工程和新港大型碼頭公用輔助區的國內和國際公司發出邀請。該一系列工程預計造價 15 億美元，由國有公司出資。

特許公司將開發這兩個貨櫃碼頭，預計將投資 250 萬美元。總投資額約 40 億美元。

Puerto Exterior 將具備接收最先進的 400 公尺貨櫃船的能力，預計將於 2036 年開始投入營運。

SOURCE Puerto San Antonio

來自同一來源

Empresa Portuaria San Antonio 就興建 Puerto Exterior 防波堤及配套工程向國際社會徵詢意向

Empresa Portuaria San Antonio 就興建 Puerto Exterior 防波堤及配套工程向國際社會徵詢意向

這家智利國有企業將邀請專業公司興建智利主要港口項目的防波堤及配套工程。 作為智利推動的港口發展政策的一部分，Empresa Portuaria San Antonio 啟動就興建「Puerto Exterior 防波堤及配套工程」向國際社會徵詢意向。該項目將包含兩個泊位碼頭，每個長 1,730...

探索

Image1

運輸、卡車和鐵路

Image1

海事與造船

Image1

電腦與電子產品

Image1

電腦與電子產品