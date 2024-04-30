Puerto San Antonio 和智利交通和電信部在馬德里與有意建造 Puerto Exterior 的公司成功舉行會議

Empresa Portuaria San Antonio 總經理 Ramón Castañeda 和 Juan Carlos Muñoz 部長主持了本次活動，來自西班牙、法國、荷蘭、丹麥、比利時的 70 餘名高管參與其中，了解到該專案的特點、主要建設工程以及相關的截止日期，並與智利國有公司的代表進行會談，以澄清疑慮。

Castañeda 先生解釋說，這一里程碑「意義重大，因為我們邀請的國內和國際公司在施工方法方面擁有豐富的經驗。我們的專案具有非常先進的詳細工程設計；但在如此規模的專案中，能夠與專家交流執行專案的最佳替代方案非常有意義」。

部長表示：「參與 Puerto Exterior 外港推介會的公司數量之多，以及為此類專案提供融資的國際銀行和組織的出現，非常令人矚目。 這是為外港計劃徵集意向的良好開端，是我們在智利一個世紀以來最重要的港口基礎設施計劃」。

建造外部港防波堤及配套工程的國際意向徵集由 Empresa Portuaria de San Antonio 向有意實施外部港、避風港碼頭、碼頭疏浚、通道工程和新港大型碼頭公用輔助區的國內和國際公司發出邀請。該一系列工程預計造價 15 億美元，由國有公司出資。

特許公司將開發這兩個貨櫃碼頭，預計將投資 250 萬美元。總投資額約 40 億美元。

Puerto Exterior 將具備接收最先進的 400 公尺貨櫃船的能力，預計將於 2036 年開始投入營運。

SOURCE Puerto San Antonio